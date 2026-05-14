Joi, 14 Mai 2026
Adevărul
Donald Trump i-ar fi lăsat instrucțiuni lui JD Vance în cazul în care ar fi asasinat

Sebastian Gorka, responsabil pentru strategia antiteroristă a administrației Trump, a declarat într-un interviu acordat podcastului „Pod Force One” că președintele american Donald Trump i-a lăsat vicepreședintelui JD Vance instrucțiuni precise pentru situația în care ar fi ucis în timpul celui de-al doilea mandat.

Donald Trump și JD Vance/FOTO:AFP

În interviul acordat jurnalistei Miranda Devine și publicat miercuri, Gorka a afirmat că la Casa Albă există protocoale clare privind succesiunea la conducerea Statelor Unite în eventualitatea unui atentat.

„Există o scrisoare în sertarul biroului Resolute, adresată vicepreședintelui, pentru cazul în care i s-ar întâmpla ceva președintelui”, a spus Gorka.

Oficialul american a refuzat să ofere detalii suplimentare despre procedurile de securitate, dar a insistat că administrația este pregătită pentru astfel de scenarii.

Trump declarase încă din ianuarie că a lăsat „instrucțiuni foarte clare” privind reacția SUA în cazul în care Iranul ar încerca să-l asasineze. Atunci, liderul american avertizase că Iranul ar fi „distrus” dacă amenințările împotriva sa s-ar concretiza, scrie nypost.com.

În ultimii ani, Donald Trump a fost ținta mai multor tentative de asasinat.

În iulie 2024, Thomas Matthew Crooks a deschis focul în timpul unui miting electoral organizat în Butler, Pennsylvania. Trump a fost rănit la urechea dreaptă înainte ca atacatorul să fie împușcat de lunetiștii Secret Service.

Un alt suspect, Ryan Routh, a fost arestat după ce a fost descoperit într-o poziție de tragere pe terenul de golf al președintelui din Florida. Potrivit autorităților, acesta nu a reușit să tragă înainte de intervenția agenților de securitate.

Cea mai recentă tentativă a avut loc pe 25 aprilie, la hotelul Washington Hilton, în timpul dineului Asociației Corespondenților de la Casa Albă. Suspectul, Cole Allen, a fost imobilizat de agenții Secret Service înainte de a ajunge în sala principală.

„Oamenii care schimbă lumea sunt și cei pe care adversarii încearcă să-i elimine”, declara Trump după acel incident.

Secretarul american de Război, Pete Hegseth, a afirmat recent că un oficial iranian implicat într-un presupus complot anterior împotriva lui Trump ar fi fost ucis în timpul operațiunii militare „Epic Fury”, desfășurată în martie.

