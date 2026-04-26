Popularitatea lui Marco Rubio, creștere în rândul MAGA. Secretarul de stat american, considerat un candidat serios pentru alegerile din 2028

Unii dintre cei mai apropiați consilieri ai președintelui american Donald Trump îl văd din ce în ce mai mult pe secretarul de stat Marco Rubio drept un posibil candidat serios pentru cursa prezidențială din 2028 - o recunoaștere a abilității politicianului din Florida de a gestiona simultan conflictele externe și evita capcanele politice, se arată într-o analiză Politico.

Este o schimbare de direcție surprinzătoare în cazul unui politician considerat odată mult prea belicos, prea aliniat establishmentului și prea afectat de eșecul campaniei prezidențiale din 2016 pentru a mai conta într-un Partid Republican post-Trump.

Însă implicarea sa în eforturile de a-l înlătura pe liderul din Venezula, Nicolas Maduro, și loialitatea sa neclintită față de Trump i-a sporit popularitatea în Aripa de Vest, dar și în rândul unor alegători MAGA,

Rubio a declarat că nu-l va contesta pe Vance la nominalizarea Partidului Republican și rămâne de văzut dacă convertirea sa la politica MAGA i-ar putea aduce susținere majoritară a bazei lui Trump dacă ar candida.

Deocamdată, numărul în creștere de admiratori din cercul restrâns al președintelui american arată că îmbrățișarea tardivă a lui Rubio față de trumpism ar putea fi un punct forte, într-un contrast binevenit față de unele elite republicane de școală veche care au părăsit partidul sau au evitat Washingtonul în loc să se împace cu Trump.

„JD Vance este un vicepreședinte fantastic, iar Marco Rubio este un secretar de stat excelent”, a comentat consilierul lui Trump, Alex Bruesewitz. „Rubio ar fi putut urma una din două căi după campania din 2016. Ar fi putut urma calea lui John Kasich și să înceapă să sufere de sindromul de deranjament Trump și să se piardă în abis”, a spus acesta, referindu-se la fostul guvernator al statului Ohio care a candidat împotriva lui Trump în 2016 și l-a susținut ulterior pe Joe Biden în cursa din 2020.

În schimb, Rubio „a ales calea de a îmbrățișa MAGA și de a deveni unul dintre cei mai fervenți aliați și susținători ai MAGA”, a punctat consilierul lui Trump.

Seretarul de stat american este „loial, extrem de inteligent, elocvent și foarte experimentat” și „un învingător”, a declarat un înalt oficial al Casei Albe, vorbind sub rezerva anonimatului.

Trump nu a arătat încă o susținere față de un potențial succesor, iar opinia sa s-ar putea dovedi decisivă.

În cazul în care Rubio ar candida împotriva lui Vance sau a oricui altcuiva, ar trebui să facă un salt - de la un membru al Cabinetului la candidat – care s-a dovedit descurajant pentru mai multe figuri populare din ambele partide în ultimii ani.

Ce arată sondajele interne

Un sondaj de opinie realizat de CPAC luna trecută a arătat că polaritatea lui Rubio a înregistrat o creștere uriașă - ajungând la 35%, față de 3% anul trecut.

De partea cealaltă, în cazul lui Vance, deși este în continuare favorit, s-a constatat o scădere - de la 61% anul trecut la 53%.

Sondajele YouGov arată o dinamică similară: într-un sondaj din aprilie, Vance era în fruntea listei potențialilor candidați republicani, cu 63%, în timp ce Rubio era la 42%. Un sondaj din septembrie arăta o susținere de 65% pentru Vance și de 33% pentru Rubio.

Secretarul de stat american nu l-a înlocuit pe Vance pe lista scurtă a lui Trump: totuși, în cadrul discuțiilor din interiorul Aripii de Vest, Rubio apare ca o opțiune viabilă pentru a-i succeda lui Trump, potrivit a doi înalți oficiali de la Casa Albă și a altor cinci persoane apropiate administrației americane.

Printre aceștia se numără un grup în creștere de admiratori pe care Rubio i-a câștigat la cele mai înalte niveluri ale administrației Trump și care au fost anterior reticenți să discute dinamica alegerilor din 2028 până aproape de alegerile de la jumătatea mandatului – și eventuala susținere a președintelui.

Majoritatea îl caracterizează pe Rubio drept un politician experimentat, a cărui funcție dublă de secretar de stat și șef al Consiliului Național de Securitate îl plasează în mod natural în centrul deciziilor cruciale, dar și în proximitatea lui Trump.

„Datorită acestui rol dublu, a avut mult acces și posibilitatea unor discuții față în față cu președintele – și cu MAGA. A fost ceva extrem de important pentru el”, a spus Sean Spicer, secretarul de presă al Casei Albe în timpul primului mandat al lui Trump.

Ascensiunea lui Rubio

Secretarul de stat Marco Rubio își consolidează poziția în administrația Trump și pe fondul rolului activ pe care l-a avut în noua politică a SUA în emisfera vestică.

Rubio s-a implicat puternic în operațiunile împotriva traficului de droguri, inclusiv loviturile asupra unor presupuse ambarcațiuni ale traficanților de drone, precum și în acțiuni desfășurate în Venezuela și Cuba. Spre deosebire de conflictul prelungit din Iran, aceste inițiative au fost percepute ca fiind mai rapide și mai decisive. Potrivit unor oficiali de rang înalt, el a coordonat și planificarea post-operațională, reunind agenții precum Departamentele de Interne, Energie și, într-o măsură mai mică, Comerț, pentru a elabora un plan de dezvoltare economică în regiune.

Pe plan intern, Rubio s-a remarcat printr-o linie dură în materie de imigrație. A retras cartea verde pentru cetățeni străini cu legături cu Iranul și oficiali palestinieni, a revocat mii de vize de student și a introdus o politică de tip „o singură abatere”, care permite anularea vizelor pentru orice încălcare a legii americane sau susținere a terorismului.

Un alt avantaj în favoarea sa a fost evitarea scandalurilor și a momentelor controversate care ar putea afecta imaginea președintelui. De asemenea, nu a fost perceput ca fiind în dezacord cu Donald Trump, inclusiv în privința abordării războiului din Iran.

Unii strategi republicani consideră că popularitatea în creștere a lui Rubio îl poate propulsa în frunte, dacă ar beneficia de sprijinul lui Trump. Influenceri conservatori, precum Laura Loomer, au mers și mai departe, sugerând că Rubio ar putea deveni președinte în viitor.

Cu toate acestea, nu toți susținătorii MAGA sunt convinși. În trecut, Rubio a fost criticat pentru pozițiile sale considerate prea favorabile implicării SUA în conflicte externe și insuficient de aliniate doctrinei „America First”. Deși și-a ajustat mesajul de atunci, unele rezerve persistă, iar evoluția sa politică ar putea depinde și de rezultatul războiului din Iran.

Criticii din interiorul partidului susțin că, deși Rubio adoptă retorica MAGA, rămâne mai apropiat de republicanismul tradițional, axat pe reduceri de taxe și consolidarea armatei.

„Decidenții din cadrul partidului și donatorii consideră că este suficient de „MAGA” pentru a atrage alegătorii. Vorbește în stilul MAGA, dar este mai degrabă un republican al establishmentului… reducerea impozitelor, consolidarea armatei – republicanismul de școală veche”, a subliniat Steve Cortes, fost consilier al lui Trump. „Nu cred că asta funcționează într-o eră populistă. Nu cred că va entuziasma alegătorii.”

Alții, însă, îl consideră un comunicator eficient, capabil să prezinte acțiuni controversate într-un mod accesibil și convingător pentru electoratul lui Trump.

„Reușește să îmbine foarte bine normalitatea și bunul simț cu o ușoară notă specifică lui Trump și mișcării MAGA”, a transmis într-un mesaj text un membru al Partidului Republican apropiat de Casa Albă. „Este capabil să-i convingă pe cei care ar putea fi supărați. Cel puțin, este cel mai priceput la a face lucrurile să pară logice. Este efectiv un purtător de cuvânt foarte abil pentru președinte.”

În ciuda progreselor lui Rubio, vicepreședintele Vance rămâne un favorit important, conducând în sondaje și beneficiind de susținere semnificativă atât în interiorul administrației, cât și din partea unor figuri influente precum Donald Trump Jr. și Elon Musk.

În cele din urmă, decizia privind o eventuală candidatură îi aparține lui Rubio, a declarat o persoană are îl cunoaște îndeaproape. Pe de altă parte, Donald Trump, principalul factor de influență în viitoarele alegeri primare, este puțin probabil să ia o decizie finală înainte de alegerile de la mijlocul mandatului din noiembrie.