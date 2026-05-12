Marți, 12 Mai 2026
Adevărul
Trump testează preferințele din Partidul Republican pentru succesiunea la Casa Albă: „Cine îl vrea pe JD Vance? Cine îl vrea pe Marco Rubio?”

Președintele american Donald Trump a transformat discuțiile despre viitorul conducerii Partidului Republican într-un veritabil joc informal, întrebând apropiați și invitați cine ar trebui să preia ștafeta formațiunii în alegerile prezidențiale din 2028.

Donald Trump, JD Vance și Marco Rubio/FOTO:X

Deși scrutinul este programat peste mai bine de doi ani, iar el însuși nu mai poate candida pentru un al treilea mandat, Trump pare să trateze tema succesiunii ca pe un exercițiu constant de testare a loialităților și preferințelor din jurul său.

Luni seară, în cadrul unei cine organizate la Casa Albă, pe terasa unde se afla anterior Grădina de Trandafiri, Trump a lansat un sondaj ad-hoc printre invitați — oficiali din domeniul aplicării legii și alți aliați politici.

Întrebarea a fost directă pentru invitați: dacă preferă pe actualul vicepreședinte JD Vance sau pe secretarul de stat Marco Rubio ca viitor candidat al Partidului Republican la președinție.

Înainte de acest moment, președintele a făcut referiri la posibilii candidați democrați și a criticat mai multe figuri din tabăra adversă, inclusiv pe guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, pe care l-a atacat în legătură cu un interviu mai vechi.

Referindu-se la potențialii rivali din 2028, Trump i-a descris drept „mulți frumoși acolo”, într-o formulare ironică.

Adresându-se lui JD Vance, acesta a spus: „JD, te invidiez — și alți oameni”. Ulterior, a continuat să speculeze deschis asupra succesiunii: „Cine va fi? Va fi JD? Va fi altcineva? Nu știu”.

Într-un moment de interacțiune cu invitații, Trump a cerut explicit opinii: „Sunteți gata? Cine îl vrea pe JD Vance? Cine îl vrea pe Marco Rubio?”

Reacția publicului a fost interpretată de președinte drept un semnal favorabil pentru ambii, acesta concluzionând: „Sună ca un tiket bun. Un tiket perfect”.

El a adăugat însă că acest lucru nu echivalează cu o desemnare oficială: „Asta nu înseamnă că aveți sprijinul meu în orice circumstanțe”.

În același timp, Trump a calificat duo-ul Vance–Rubio drept „o echipă de vis”, sugerând că ar putea reprezenta formula ideală pentru viitorul Partidului Republican.

În ciuda faptului că legislația americană nu îi permite să candideze din nou după două mandate, Trump a lăsat în mod repetat deschisă această ipoteză, într-un discurs politic adesea interpretat ca o provocare la adresa criticilor săi.

Atât JD Vance, cât și Marco Rubio au fost în mod constant lăudați de președinte în ultimele luni, fiind considerați printre cei mai influenți membri ai actualei administrații.

În tabăra democrată, nume precum Kamala Harris — fost vicepreședinte și candidată în 2024 — și Gavin Newsom sunt deja discutate ca posibili actori ai cursei prezidențiale din 2028, deși competiția rămâne deschisă, fără un favorit clar conturat.

