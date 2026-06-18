JD Vance pornește cronometrul memorandumului SUA-Iran: „Perioada de 60 de zile a început astăzi”

JD Vance, vicepreședintele Statelor Unite, a anunțat joi, în cadrul unui briefing la Casa Albă, că perioada de 60 de zile stabilită în memorandumului de înțelegere semnat între administrația președintelui Donald Trump și liderii iranieni a început oficial.

„Perioada de 60 de zile a început astăzi”, a declarat Vance, răspunzând întrebărilor jurnaliștilor, potrivit Reuters.

Memorandumul reprezintă un acord interimar care lasă cele mai dificile aspecte ale negocierilor pentru o etapă ulterioară, fără garanția că acestea vor fi soluționate în termenul stabilit. Majoritatea analiștilor sunt sceptici că părțile vor reuși să ajungă la un acord final în intervalul prevăzut.

Întrebat ce se va întâmpla după expirarea celor 60 de zile în ceea ce privește administrarea Strâmtorii Hormuz, Vance a reiterat poziția Washingtonului, potrivit căreia ruta strategică pentru transportul de petrol și gaze trebuie să rămână liberă de taxe și restricții.

Iranul a blocat practic accesul în zonă în timpul conflictului recent.

„Negocierile finale vor stabili termenii pentru ceea ce urmează”, a spus vicepreședintele american.

Amintim că Trump a semnat miercuri un protocol parafat şi de preşedintele iranian Masoud Pezeshkian pentru a pune capăt conflictului declanşat în 28 februarie de atacurile Statelor Unite şi Israelului împotriva Iranului.

presa americană a condamnat concesiile făcute Iranului de preşedintele Donald Trump, arătând că obiectivele declarate înainte de război au fost date uitării, puterea de la Teheran s-a întărit, costul conflictului este uriaş, iar detaliile acordului dintre SUA şi Iran sunt încă neclare.