Memorandumul de pace SUA-Iran ar putea fi semnat de ziua lui Trump. Liderul american a respins informațiile despre concesiile pe care le-ar fi făcut

Președintele SUA, Donald Trump, a reacționat critic la informațiile apărute privind termenii unui memorandum destinat încheierii războiului din Golf, după ce mai multe surse au indicat că documentul, care ar putea fi semnat duminică, ar avantaja semnificativ Iranul.

Potrivit unor relatări făcute de surse occidentale, pakistaneze și iraniene pentru Reuters, versiunile actuale ale documentului reflectă în mare măsură condițiile propuse inițial de Teheran în cadrul negocierilor desfășurate în urmă cu două luni, anterior respinse de Washington.

Donald Trump a respins însă aceste informații, calificându-le drept știri false, susținând că termenii făcuți publici nu corespund înțelegerii scrise.

„Ceea ce au spus, inclusiv declarația lor slabă și jalnică despre o înțelegere, nu are nicio legătură cu adevărul. Oameni foarte lipsiți de onoare cu care să ai de-a face. La ei, nu există așa ceva ca a acționa cu bună credință. UIMITOR!", a scris Trump pe Truth Social.

Sursele citate subliniază că textul acordului nu este finalizat, un punct sensibil rămânând formularea privind încetarea ostilităților în Liban, unde Iranul solicită oprirea acțiunilor militare ale Israelului împotriva Hezbollah.

Potrivit variantelor analizate, Statele Unite ar putea oferi Iranului deblocarea unor active de miliarde de dolari și relaxarea sancțiunilor asupra exporturilor de petrol, în schimbul redeschiderii Strâmtorii Ormuz.

În același timp, chestiunile legate de programul nuclear iranian ar urma să fie amânate pentru negocieri ulterioare.

Proiectul nu include, în această etapă, cerințele anterioare ale SUA privind limitarea programului de rachete al Iranului sau renunțarea la stocurile de uraniu îmbogățit.

Documentul ar putea fi semnat chiar duminică, de ziua lui Trump

O sursă occidentală a declarat că, în cazul unui acord asupra textului final, documentul ar putea fi semnat chiar duminică, când Donald Trump împlinește 80 de ani, posibil la Geneva, de către vicepreședintele SUA și președintele Parlamentului iranian.

Israelul nu participă la negocieri, iar premierul Benjamin Netanyahu a anunțat că statul israelian nu intenționează să fie parte a memorandumului, în contextul tensiunilor recente cu Washingtonul privind operațiunile din Liban.

Acordul vine după o perioadă de escaladare militară în regiune, însă Trump a declarat că a renunțat la noi atacuri asupra Iranului, invocând apropierea unei înțelegeri.