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Avioane militare americane, trimise în Europa pentru pacea cu Iranul. Teheranul neagă existența unui acord

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Război în Orientul Mijlociu
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Autoritățile iraniene au respins vineri afirmațiile președintelui american Donald Trump privind existența unui acord care ar pune capăt conflictului dintre Statele Unite și Iran, susținând că nu a fost luată nicio decizie finală în acest sens.

Avion de transport C-17 FOTO AFP
Avion de transport C-17 FOTO AFP

JD Vance, așteptat în Elveția pentru semnarea acordului cu Iran

Patru avioane de transport C-17 ale forţelor aeriene americane au decolat spre Europa, având la bord echipament pentru o posibilă deplasare a vicepreşedintelui JD Vance la Geneva în vederea semnării unui acord între Statele Unite şi Iran, a relatat Axios, potrivit agenţiei Anadolu.

Publicaţia online Axios, care citează surse la curent cu pregătirile, scrie că zborurile militare au legătură cu o potenţială ceremonie de semnare ce ar putea avea loc în zilele următoare dacă eforturile actuale de finalizare a acordului vor avea succes.

Pregătirile despre care scrie Axios ar avea loc după ce preşedintele american Donald Trump a declarat  joi că Washingtonul şi Teheranul au ajuns la ”înţelegere excelentă” şi ar putea semna un acord încă în acest weekend.

Reacția vine după ce Trump a declarat că SUA au „pus capăt războiului” și că cele două părți au convenit asupra unui „memorandum de înțelegere foarte puternic” menit să oprească ostilitățile.

Însă purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei, a declarat pentru presa de stat că informațiile privind un acord sunt „simple speculații”, notează CNN

Iranul îl contrazice pe Trump după anunțul privind încheierea războiului.
Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei. FOTO: Profimedia

„Iranul nu a luat încă o decizie finală cu privire la niciun acord”, a afirmat oficialul iranian, adăugând că „acțiunile Statelor Unite afectează procesul diplomatic”.

Și Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) a pus sub semnul întrebării declarațiile liderului de la Casa Albă. Agenția semioficială Tasnim, apropiată de IRGC, a transmis că afirmațiile lui Trump nu ar trebui considerate certe până când Iranul nu va anunța oficial existența unui acord.

Scepticismul este prezent și în rândul politicienilor iranieni. Ebrahim Rezaei, purtătorul de cuvânt al Comisiei pentru securitate națională și politică externă din Parlamentul iranian, a avertizat că anunțul făcut de Trump ar putea reprezenta o tentativă de inducere în eroare.

„Probabilitatea unei înșelătorii din partea lui Trump este mare”, a declarat parlamentarul, îndemnând Iranul să continue atacurile.

În discursul său, Trump a susținut că liderul suprem al Iranului susține, la nivel conceptual, înțelegerea și că Teheranul ar accepta ca Statele Unite să securizeze materialele nucleare și să împiedice dezvoltarea unei arme nucleare. Președintele american a afirmat, de asemenea, că o ceremonie de semnare ar putea avea loc în zilele următoare, posibil în Europa.

Totuși, până în prezent, autoritățile iraniene nu au confirmat existența unui acord și insistă că negocierile nu s-au încheiat.

Potrivit unor surse citate de CNN, în această săptămână o delegație din Qatar s-a aflat la Teheran pentru discuții cu oficialii iranieni. Sursele susțin că mediatorii qatarioți ar fi contribuit la depășirea unor puncte sensibile din negocieri, însă nu există deocamdată un anunț oficial privind finalizarea unui acord.

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