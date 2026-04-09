Melania Trump, reacție vehementă în scandalul Epstein: „Nu am fost victima lui”. Ce îi scria lui Ghislaine Maxwell în 2002

Într-o declarație surpriză la Casa Albă, Prima Doamnă a SUA, Melania Trump, a respins zvonurile care o leagă de infractorul sexual Jeffrey Epstein și a cerut Congresului să organizeze audieri publice pentru victimele acestuia.

Cuplul Donald şi Melania Trump şi Jeffrey Epstein şi Ghislaine Maxwell. FOTO: Getty Images

Melania Trump a avut joi, 9 aprilie, o intervenție neașteptată, pentru a clarifica zvonurile și acuzațiile potrivit cărora ar fi avut legături cu infractorul sexual Jeffrey Epstein, potrivit DailyMail.

„Nu sunt victima lui Epstein”, „Nu am fost niciodată prietenă cu Epstein” şi „Epstein nu m-a prezentat lui Donald Trump. L-am întâlnit pe soțul meu întâmplător la o petrecere în New York, în 1998”, a ţinut să puncteze a declarat Melania Trump.

Ea a povestit că l-a cunoscut pe Donald Trump în 1998, în clubul Kit Kat Klub din New York, unde Paolo Zampolli, șeful unei agenții de modeling și în prezent trimis special al lui Trump pentru parteneriate globale, le-a făcut cunoștință, iar ulterior s-au căsătorit, în 2005.

De asemenea, Prima Doamnă a explicat faptul că, deși ea și Donald Trump au avut cercuri sociale comune cu Jeffrey Epstein, nu au avut niciodată o relație apropiată și că nu a avut nicio legătură cu asociata acestuia, Ghislaine Maxwell.

„Nu am fost niciodată prietenă cu Epstein”, a subliniat ea, punctând că l-a întâlnit pentru prima dată pe Epstein din 2000, la un eveniment la care participa împreună cu soțul ei, și că pe atunci nu știa nimic despre statutul acestuia de infractor sexual, acuzațiile împotriva lui Epstein apărând abia în 2005.

Declarația Melaniei Trump a venit ca un șoc, deoarece nu existau dezvăluiri recente care să o lege de Jefrrey Epstein, care s-a sinucis în 2019 în timp ce aștepta procesul pentru acuzații de trafic sexual.

În timpul discursului său, Melania a părut vizibil emoționată și tensionată, citindu-și notițele și evitând contactul vizual cu presa, dar și-a menținut ferm poziția.

Ea a atras atenția asupra faptului că pe rețelele sociale circulă de ani de zile „imagini și declarații false” despre ea și Epstein, îndemnând publicul „să fie atent la ceea ce crede”.

 „Aceste imagini și povești sunt complet false. Nu sunt martoră sau martor anonim în legătură cu niciuna dintre crimele lui Epstein”, a subliniat ea.

 „Calomniile false despre mine, venite din partea unor indivizi și entități rău intenționate și motivate politic, care urmăresc să-mi afecteze reputația pentru câștig financiar și ascensiune politică, trebuie să înceteze. Avocații mei și cu mine am combătut cu succes aceste minciuni nefondate și vom continua să îmi apăr reputația fără ezitare”, a mai spus ea.

Ea a menționat că mai multe persoane și organizații, printre care Daily Beast, James Carville și Harper Collins UK, au fost deja obligate să își ceară scuze public și să își retracteze afirmațiile false.

Apelul către Congres

Pe lângă apărarea reputației sale, Melania Trump a făcut un apel către Congres pentru a organiza audieri publice dedicate femeilor care au fost victimele lui Jeffrey Epstein.

„Fac apel la Congres să ofere femeilor care au fost victimele lui Epstein o audiere publică, axată în mod special pe supraviețuitoare. Oferiți acestor victime oportunitatea de a depune mărturie sub jurământ în fața Congresului”, a spus ea, adăugând că mai multe figuri cunoscute, din diferite domenii, au demisionat pe măsură ce scandalul a devenit politizat. Deși acest lucru nu dovedește vinovăția lor, „trebuie totuși să lucrăm deschis și transparent pentru a afla adevărul”, a mai adăugat ea.

Ghislaine Maxwell, fosta iubită a lui Jeffrey Epstein, a fost audiată de o comisie a Congresului. Promite să-l disculpe pe Donald Trump, dacă acesta o graţiază

Mesajul către Ghislaine Maxwell

Melania Trump lămurit și motivul pentru care a semnat un și un e-mail trimis către Ghislaine Maxwell în 2002, care a fost recent făcut public.

„Dragă G! Ce mai faci? Frumos articol despre JE în NY Magazine. Arăți foarte bine în fotografie. Știu că ești foarte ocupată, zburând peste tot în lume. Cum a fost în Palm Beach? Abia aștept să ajung și eu acolo. Sună-mă când te întorci la New York. Distracție plăcută! Cu drag, Melania”, suna mesajul din 2002 al Primei Doamne.

În legătură cu acesta, Melania Trump a declarat că mesajul a fost doar un răspuns politicos și ocazional, fără a reflecta o relație apropiată.

Discursul integral al Primei Doamne

„Bună ziua. Minciunile care mă leagă de dezonorantul Jeffrey Epstein trebuie să înceteze astăzi. Persoanele care mint despre mine sunt lipsite de standarde etice și respect. Nu mă deranjează ignoranța lor, ci resping încercările lor răuvoitoare de a-mi defăima reputația.

Nu am fost niciodată prietenă cu Epstein. Eu și Donald am fost invitați din când în când la aceleași petreceri, ca și Epstein. Faptul că aveam cercuri sociale comune este ceva obișnuit în New York și Palm Beach.

Pentru a fi clar: nu am avut niciodată o relație cu Epstein sau cu complicea lui, Maxwell. Răspunsul meu prin e-mail către Maxwell nu poate fi caracterizat decât ca o corespondență ocazională. Răspunsul meu politicos la e-mailul ei nu înseamnă nimic mai mult decât o notă banală.

Declarații șocante despre Trump în dosarele FBI cu privire la Epstein: „Lasă-mă să te învăț cum ar trebui să fie fetițele”. Casa Albă: „Acuzații nefondate”

Nu sunt victima lui Epstein. Epstein nu m-a prezentat lui Donald Trump. L-am întâlnit pe soțul meu întâmplător la o petrecere în New York, în 1998. Această primă întâlnire cu soțul meu este documentată în detaliu în cartea mea, «Melania».

Prima dată când m-am intersectat cu Epstein a fost în anul 2000, la un eveniment la care eu și Donald am participat împreună. La acel moment, nu îl mai întâlnisem pe Epstein și nu aveam cunoștință despre activitățile sale ilegale.

Numeroase imagini și declarații false despre mine și Epstein circulă pe rețelele sociale de ani de zile. Fiți atenți la ceea ce credeți! Aceste imagini și povești sunt complet false.

Nu sunt martoră sau martor menționat în legătură cu niciuna dintre crimele lui Epstein. Numele meu nu a apărut niciodată în documente judiciare, depoziții, declarații ale victimelor sau interviuri ale FBI legate de cazul Epstein. Nu am fost implicată în niciun fel.

Calomniile false despre mine, venite din partea unor indivizi și entități răuvoitoare și motivate politic, care încearcă să-mi afecteze reputația pentru câștig financiar și ascensiune politică, trebuie să înceteze. Avocații mei și cu mine am combătut cu succes aceste minciuni nefondate și vom continua să îmi protejăm reputația fără ezitare. Fac apel la Congres să ofere femeilor care au fost victimele lui Epstein o audiere publică, axată în mod special pe supraviețuitoare. Oferiți acestor victime oportunitatea de a depune mărturie sub jurământ în fața Congresului. Atunci, și numai atunci, vom avea adevărul. Vă mulțumesc”, a transmis, joi, Melania Trump.

