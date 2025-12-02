search
Marți, 2 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️#RomâniaNeUnește🇷🇴Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Casa Albă publică detalii după RMN-ul lui Trump. Rezultatele sunt „perfect normale”, anunță medicul Barbabella

0
0
Publicat:

Trump a făcut în octombrie un RMN la inimă și abdomen ca parte a unui screening preventiv pentru vârsta sa, iar medicul său spune că rezultatele au fost „perfect normale”. Casa Albă a publicat luni detaliile după ce președintele a promis că va dezvălui scanarea.

Donald Trump FOTO AFP
Donald Trump FOTO AFP

Sean Barbabella a declarat într-un comunicat că examenul fizic al lui Trump a inclus „imagistică avansată”, care este „standard pentru un control medical executiv” în grupa sa de vârstă. Barbabella a concluzionat că examinările cardiovasculare și abdominale au fost „perfect normale”, potrivit AFP.

„Scopul acestei imagistici este preventiv: pentru a identifica probleme într-un stadiu incipient, a confirma starea generală de sănătate și a asigura menținerea vitalității și funcției pe termen lung”, a scris medicul.

Casa Albă a făcut public memo-ul lui Barbabella după ce Trump a spus duminică că va publica rezultatele scanării. Atât el, cât și Casa Albă, au afirmat că scanarea a făcut „parte din examenul său medical de rutină”, dar până luni nu au detaliat motivul pentru care Trump a făcut un RMN în timpul controlului său din octombrie de la Walter Reed National Military Medical Center sau ce zonă a corpului a fost investigată.

„Cred că asta este destul de mult detaliu”, a declarat luni purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, anunțând publicarea memo-ului.

Președintele republican a spus duminică, într-o discuție cu reporterii în timp ce se întorcea la Washington din Florida, că rezultatele RMN-ului au fost „perfecte”.

„Dacă vreți să fie făcut public, îl voi publica”, a spus Trump. El a adăugat duminică faptul că „nu are idee” ce parte a corpului a fost scanată.

„A fost doar un RMN”, a spus el. „Ce parte a corpului? Nu a fost creierul, pentru că am făcut un test cognitiv și l-am luat cu punctaj maxim.”

De obicei, medicii recomandă un RMN pentru a diagnostica simptome sau pentru a monitoriza o problemă de sănătate deja cunoscută. Așa-numitele RMN-uri cardiace și abdominale „preventive” nu fac parte din recomandările standard de screening.

Ceea ce medicul lui Trump a numit un „control executiv” se referă, în general, la teste suplimentare, neobișnuite, inclusiv RMN-uri, care sunt adăugate unor examene medicale costisitoare și de durată, neacoperite de asigurare, promovate pentru persoane cu venituri mari.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Washingtonul consideră Europa neimportantă”, susține Ben Hodges. Ce lipsește bătrânului continent și Ucrainei pentru a opri Rusia
digi24.ro
image
Aproape 500 de funcționari publici și-au primit salariile ani de zile, deși erau concediați. Cum a fost posibil
stirileprotv.ro
image
Salariile șoferilor de TIR în România, față de cele din afară. Diferențele enorme
gandul.ro
image
Motivul pentru care ar trebui să pui oțet în tigaie atunci când frigi pieptul de pui
mediafax.ro
image
„Nu avem ce verifica!” Inspectoratul în Construcții spune că blocurile fără acte scapă de controale. Construcția ilegală de lângă aeroport, locuită și intabulată după 12 ani de procese
fanatik.ro
image
„Avalanșă” de infractori români care au băgat frica în serviciile sociale din SUA. Fraude de sute de mii de dolari prin „skimming” și carduri clonate
libertatea.ro
image
Bărbatul care i-a strigat lui Georgescu „marș la Moscova” afirmă că a fost bătut de susținătorii fostului candidat la prezidențiale
digi24.ro
image
Tradiție de 1 Decembrie! Am întrebat 100 de olandezi: „Primul nume de sportiv din ROMÂNIA care vă trece prin minte?” » Două legende sunt la egalitate pe locul 1: surprize mari în top
gsp.ro
image
”Multe țipete și strigăte”. Prințul William a văzut ce face Kate Middleton și n-a stat pe gânduri: ”Catherine, ai înnebunit”
digisport.ro
image
Al doilea deces în dosarul Coldea. Denunțător-cheie a murit la spital la câteva săptămâni după incendiul care i-a mistuit locuința
stiripesurse.ro
image
O profesoară a fost arestată după ce a recunoscut ce i-a făcut unui elev. A provocat un șoc când a apărut în sala de judecată
antena3.ro
image
Mămăligă cu trufe şi vin infuzat cu anason. Ce mixuri exotice au mai încercat românii de Ziua Naţională
observatornews.ro
image
Cine e doamna cu pălărie galbenă, de la parada de 1 Decembrie? Ținută deosebită de Ziua Națională | EXCLUSIV
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
prosport.ro
image
Trucul cu oala inversată pentru a dezgheța carnea în doar 5 minute. Modul corect de decongelare
playtech.ro
image
Dan Alexa, gest emoționant după ce a câștigat Asia Express. Fostul fotbalist și-a arătat dragostea pentru fiul său
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Lovitură de proporții: l-au contactat pe Xabi Alonso pentru a prelua echipa! Real are deja făcută lista cu înlocuitori
digisport.ro
image
Ultimul împărat al Chinei, ajuns măturător pe străzi: destinul uluitor și secretele întunecate ale lui Puyi
stiripesurse.ro
image
El este românul care s-a stins din viață în Italia, după ce a căzut de la o înălțime de aproximativ nouă metri: „O să-mi fie tare dor de tine, tată!”
kanald.ro
image
Singurele țări din UE în care sărăcia este mai mare decât acum 10 ani, și nu te gândi la România
playtech.ro
image
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
Nici nu bănuiţi! Cine e femeia excentrică de la parada militară de la Arcul de Triumf. A stat lângă Nicuşor Dan
romaniatv.net
image
Ce se întâmplă cu creșterea pensiilor de la 1 ianuarie 2026. Anunțul ministrului Muncii pentru toți pensionarii
mediaflux.ro
image
Cristiano Ronaldo își deschide un club exclusivist în Madrid » Reguli fără precedent! Obiectul strict INTERZIS la intrare
gsp.ro
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
Care au fost ultimele cuvinte ale celebrului criminal în serie, Ion Râmaru. „Vampirul din Bucureşti” i-a uimit pe cei care l-au executat
click.ro
image
Spectacol la Torino cu ocazia Zilei Naționale a României. Sute de oameni au organizat un flash mob impresionant
click.ro
image
Corina Dănilă, nuntă în mare secret cu actorul Dorin Enache, mai tânăr cu 12 ani: „Suntem împreună de 7 ani, căsătoriți de 5 ani”
click.ro
FotoJet (46) jpg
A iertat-o pe bunica regină, care l-a lăsat fără titlul de prinț. Nikolai, apariție spectaculoasă alături de Margareta a Danemarcei
okmagazine.ro
CLICKPENTRUFEMEI wojtek mich ZGj0 IjgXdo unsplash jpg
Moș Nicolae fără griji: idei de dulciuri sănătoase pentru cei mici
clickpentrufemei.ro
Coloană de soldați în Bucureștiul anului 1941 (© Bundesarchiv, N 1603 Bild-001 / Horst Grund / CC-BY-SA 3.0)
România ca un burdihan imens. Bucureștiul anilor 1938-1940, văzut de o scriitoare englezoaică
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cele mai frumoase imagini de la parada de 1 Decembrie din București. Nicușor Dan, baie de mulțime la finalul ceremoniilor
image
Care au fost ultimele cuvinte ale celebrului criminal în serie, Ion Râmaru. „Vampirul din Bucureşti” i-a uimit pe cei care l-au executat

OK! Magazine

image
J Lo, gospodina sexy de Ziua Recunoștinței. Jennifer a pregătit un curcan de revistă: ”E printre puținele lucruri pe care le ador”

Click! Pentru femei

image
Horoscopul lunii decembrie 2025. Ce aduce ultima lună a anului pentru fiecare nativ din zodiac?

Click! Sănătate

image
Te trezești des între 2 și 3 dimineața? Corpul te avertizează despre ceva serios!