Casa Albă publică detalii după RMN-ul lui Trump. Rezultatele sunt „perfect normale”, anunță medicul Barbabella

Trump a făcut în octombrie un RMN la inimă și abdomen ca parte a unui screening preventiv pentru vârsta sa, iar medicul său spune că rezultatele au fost „perfect normale”. Casa Albă a publicat luni detaliile după ce președintele a promis că va dezvălui scanarea.

Sean Barbabella a declarat într-un comunicat că examenul fizic al lui Trump a inclus „imagistică avansată”, care este „standard pentru un control medical executiv” în grupa sa de vârstă. Barbabella a concluzionat că examinările cardiovasculare și abdominale au fost „perfect normale”, potrivit AFP.

„Scopul acestei imagistici este preventiv: pentru a identifica probleme într-un stadiu incipient, a confirma starea generală de sănătate și a asigura menținerea vitalității și funcției pe termen lung”, a scris medicul.

Casa Albă a făcut public memo-ul lui Barbabella după ce Trump a spus duminică că va publica rezultatele scanării. Atât el, cât și Casa Albă, au afirmat că scanarea a făcut „parte din examenul său medical de rutină”, dar până luni nu au detaliat motivul pentru care Trump a făcut un RMN în timpul controlului său din octombrie de la Walter Reed National Military Medical Center sau ce zonă a corpului a fost investigată.

„Cred că asta este destul de mult detaliu”, a declarat luni purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, anunțând publicarea memo-ului.

Președintele republican a spus duminică, într-o discuție cu reporterii în timp ce se întorcea la Washington din Florida, că rezultatele RMN-ului au fost „perfecte”.

„Dacă vreți să fie făcut public, îl voi publica”, a spus Trump. El a adăugat duminică faptul că „nu are idee” ce parte a corpului a fost scanată.

„A fost doar un RMN”, a spus el. „Ce parte a corpului? Nu a fost creierul, pentru că am făcut un test cognitiv și l-am luat cu punctaj maxim.”

De obicei, medicii recomandă un RMN pentru a diagnostica simptome sau pentru a monitoriza o problemă de sănătate deja cunoscută. Așa-numitele RMN-uri cardiace și abdominale „preventive” nu fac parte din recomandările standard de screening.

Ceea ce medicul lui Trump a numit un „control executiv” se referă, în general, la teste suplimentare, neobișnuite, inclusiv RMN-uri, care sunt adăugate unor examene medicale costisitoare și de durată, neacoperite de asigurare, promovate pentru persoane cu venituri mari.