Luni, 8 Septembrie 2025
Adevărul
Video Mărturia unui muncitor de la Hyundai despre cel mai amplu raid ICE din istoria SUA

Publicat:

Un muncitor sud-coreean care a fost martor la operațiunea masivă a autorităților americane de imigrare la o fabrică de automobile din Georgia a descris momentul ca fiind plin de panică și confuzie. Agenții federali au arestat sute de persoane, inclusiv 300 de cetățeni sud-coreeni, unele fiind duse în lanțuri. 

Aproape 500 de muncitori au fost arestați la fabrica Hyundai FOTO: X
Bărbatul, care a cerut să rămână anonim, lucra la fabrica deținută în comun de Hyundai și LG Energy atunci când agenții de la Imigrare și Vamă (ICE) au intervenit. El a povestit că a aflat despre raid joi dimineață, când el și colegii săi au primit numeroase apeluri de la șefii companiei. „Mai multe linii telefonice sunau, iar mesajul era să se oprească operațiunile”, a povestit muncitorul pentru BBC.

Pe măsură ce vestea despre raid s-a răspândit, familiile muncitorilor, panicate, au încercat să-i contacteze. „Au fost reținuți și și-au lăsat toate telefoanele mobile în birou. Primeau apeluri, dar nu puteam răspunde pentru că [biroul] era încuiat”, a declarat bărbatul.

Oficialii americani au precizat că unii muncitori au încercat să fugă, inclusiv mai mulți care au sărit într-un iaz de canalizare din apropiere. Aceștia au fost separați în grupuri, în funcție de naționalitate și statut de viză, înainte de a fi procesați și îmbarcați în autocare.

Cel mai mare raid de imigrație de la revenirea lui Trump

Aproximativ 400 de agenți statali și federali s-au adunat în fața complexului industrial de 7,6 miliarde de dolari, aflat la aproximativ o jumătate de oră de Savannah, înainte de a intra pe șantier în jurul orei 10:30, joi. Complexul de 1.200 de hectare s-a deschis anul trecut, iar muncitorii asamblează vehicule electrice.

Operațiunea a vizat și o fabrică de baterii pentru vehicule electrice aflată în același complex, suspectată de practici ilegale de angajare. Oficialii au declarat că raidul a devenit cea mai mare operațiune de aplicare a legii privind imigrația desfășurată într-un singur loc din istoria investigațiilor privind Securitatea Internă, sute de persoane cărora nu li se permitea legal să lucreze în SUA fiind reținute.

Un videoclip arată bărbați aliniați într-o cameră, în timp ce un agent mascat, purtând o vestă cu inițialele HSI - Homeland Security Investigations și ținând în mână un walkie-talkie, le spune: „Suntem Securitatea Națională, avem un mandat de percheziție pentru întregul șantier. Avem nevoie ca lucrările de construcție să înceteze imediat, avem nevoie ca toate lucrările la șantier să se termine chiar acum”.

Muncitorii reținuți, în mare parte mecanici

Muncitorul intervievat de BBC, care are dreptul legal de muncă în SUA, a spus că a fost „șocat, dar nu surprins” de operațiunea de imigrare. Majoritatea celor reținuți erau mecanici care instalau linii de producție și erau angajați de un contractor. O minoritate fusese trimisă de la sediul central din Seul pentru instruire.

El a precizat că aproape toți muncitorii aveau un anumit drept legal de a se afla în SUA, însă fie aveau tipul greșit de viză, fie dreptul lor de muncă expirase.

Reacția Hyundai și LG Energy

Într-o declarație comună, Hyundai și LG Energy au spus că „cooperează pe deplin cu autoritățile competente în ceea ce privește activitatea de pe șantierul nostru. Pentru a le ajuta munca, am întrerupt construcția”. Hyundai a adăugat că „pe baza înțelegerii noastre actuale, niciunul dintre cei reținuți nu este angajat direct al Hyundai Motor Company” și că „se angajează să respecte pe deplin toate legile și reglementările de pe fiecare piață în care operăm”.

Vineri, agentul ICE responsabil de operațiune, Steven Schrank, a declarat că toți cei 475 de deținuți erau „prezenți ilegal în Statele Unite. „Au intrat printr-o varietate de mijloace: unii ilegal, alții cu o exonerare de viză, unii și-au depășit termenul de ședere sau aveau interdicții de muncă”, a explicat el.

Raidul, denumit de oficiali „Operațiunea Tensiune Joasă”, a fost documentat și prin imagini publicate de ICE, care arată agenți federali sosind în vehicule blindate, aliniind muncitorii în fața fabricii, unii dintre ei fiind înlănțuiți înainte de a fi îmbarcați în autocare.

SUA

