Tensiuni diplomatice: Coreea de Sud, îngrijorată după raidul autorităților americane de imigrare la uzina Hyundai din Georgia

Raidul autorităților americane de imigrare la fabrica Hyundai din Georgia, în urma căruia mai mulți angajați sud-coreeni au fost reținuți, a stârnit îngrijorarea Seulului, care trimite diplomați pentru a proteja drepturile cetățenilor săi, în timp ce producția de vehicule electrice continuă.

475 de angajați ai companiei sud-coreene au fost arestați și se află în custodia autorităților americane

Coreea de Sud a exprimat „îngrijorare și regret” în legătură cu un amplu raid al autorităților de imigrare din SUA la un complex din statul Georgia, unde gigantul auto sud-coreean Hyundai produce vehicule electrice, care, potrivit oficialilor, a dus la reținerea unui număr nedefinit de cetățeni sud-coreeni, potrivit abcnews.com.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe sud-coreean, Lee Jaewoong, a citit o declarație după ce mass-media locală a raportat că raidul efectuat de Serviciul de Imigrație și Control al Vămilor (ICE) din SUA a dus la reținerea a aproximativ 450 de persoane, inclusiv 30 de cetățeni sud-coreeni. Lee nu a precizat exact câți sud-coreeni au fost reținuți, dar a numit cifra „mare”.

Raidul de joi a vizat unul dintre cele mai mari și mai mediatizate site-uri de producție din Georgia, prezentat de guvernator și de alți oficiali drept cel mai mare proiect de dezvoltare economică din istoria statului. Grupul Hyundai Motor, cel mai mare producător auto din Coreea de Sud, a început să producă vehicule electrice acum un an la uzina de 7,6 miliarde de dolari, care angajează aproximativ 1.200 de persoane, și a colaborat cu LG Energy Solution pentru a construi o uzină de baterii adiacentă, programată să se deschidă anul viitor.

Purtătorul de cuvânt al ICE, Lindsay Williams, a confirmat că autoritățile federale desfășurau o operațiune de aplicare a legii la situl de 3.000 de acri (1.214 hectare) situat vest de Savannah, Georgia. El a precizat că agenții s-au concentrat pe șantierul uzinei de baterii.

„Activitățile de afaceri ale investitorilor noștri și drepturile cetățenilor noștri nu trebuie încălcate nejustificat în procesul aplicării legii în SUA”, a declarat Lee.

Mai mulți diplomați de la Seul au fost trimiși în Statele Unite pentru a merge la fața locului. Se pregătește o echipă de răspuns

Acesta a spus că ministerul ia măsuri active pentru a gestiona cazul, trimițând diplomați din ambasada sud-coreeană de la Washington și consulatul din Atlanta la fața locului și planificând formarea unei echipe de răspuns pe teren centrată pe misiunea locală.

Departamentul pentru Securitate Internă a declarat că agenții au pus în aplicare un mandat de percheziție „ca parte a unei anchete penale în curs privind acuzații de practici ilegale de angajare și alte infracțiuni federale grave”. Nu a fost specificat dacă cineva a fost reținut sau arestat.

Administrația președintelui Donald Trump a desfășurat ample operațiuni ICE ca parte a unei agende de deportări în masă, cu raiduri la ferme, șantiere, restaurante și ateliere auto.

Centrul de Cercetare Pew, citând date preliminare ale Biroului de Recensământ, afirmă că forța de muncă din SUA a pierdut peste 1,2 milioane de imigranți între ianuarie și iulie, incluzând persoane aflate ilegal în țară, precum și rezidenți legali.

Hyundai și societatea mixtă de baterii HL-GA Battery Company, în parteneriat cu LG, au declarat că „colaborează pe deplin cu autoritățile competente” și au suspendat construcția pentru a sprijini activitatea acestora.

Operațiunile la uzina Hyundai de vehicule electrice nu au fost întrerupte, a precizat purtătoarea de cuvânt a uzinei, Bianca Johnson.