Vineri, 5 Septembrie 2025
Adevărul
Publicat:

Agenții federali americani au arestat vineri 475 de muncitori în urma unui raid de amploare, cea mai mare operațiune de acest fel realizată vreodată de Homeland Security Investigations. 

Aproape 500 de muncitori au fost arestați de agenții federali în Georgia FOTO: X
Aproape 500 de muncitori au fost arestați de agenții federali în Georgia FOTO: X

Un număr de 475 de persoane au fost reținute în urma unui raid de amploare la uzina Hyundai Metaplant din statul Georgia, cea mai mare operațiune de acest tip desfășurată vreodată de Homeland Security Investigations (HSI).

Operațiunea a avut loc joi la fabrica Hyundai din Ellabell, un complex industrial uriaș, întins pe aproape 12 kilometri pătrați, care include atât un centru de producție pentru vehicule electrice, cât și o fabrică de baterii realizată în parteneriat cu LG.

„Majoritatea sunt cetățeni (sud)coreeni”, a precizat Steven Schrank, agent special al HSI Georgia. Oficialul a adăugat că, deocamdată, nu au fost formulate acuzații împotriva celor reținuți.

În timpul acțiunii, agenți mascați și înarmați au întrerupt activitatea muncitorilor, le-au ordonat să se alinieze și au blocat lucrările la fabrica de baterii. Clipuri video distribuite pe rețelele sociale arată amploarea operațiunii. La fața locului au intervenit echipe ale ICE, Homeland Security, FBI, DEA, ATF și poliția statală din Georgia.

Transmitem un mesaj clar și fără echivoc: cei care exploatează forța de muncă, subminează economia noastră și încalcă legile federale vor fi trași la răspundere”, a transmis Departamentul pentru Securitate Internă, potrivit CNN.

Hyundai a reacționat printr-un comunicat: „Hyundai cooperează cu autoritățile SUA și se angajează să respecte toate reglementările în materie de muncă și imigrație”, a declarat purtătorul de cuvânt Michael Stewart.

O investiție strategică pentru Georgia

Uzina Hyundai Metaplant a fost intens promovată de guvernatorul republican Brian Kemp, care o descria ca pe un motor de creștere economică pentru stat. În 2022, compania a semnat un acord cu autoritățile federale pentru construirea primei unități dedicate exclusiv producției de vehicule și baterii electrice din SUA, cu promisiunea creării a 8.500 de locuri de muncă.

CNN a cerut biroului guvernatorului Kemp un comentariu în legătură cu operațiunea federală, însă deocamdată acesta nu a răspuns.

Raiduri similare și în New York

În aceeași zi, agenții ICE au reținut câteva zeci de muncitori în statul New York. Persoanele vizate lucrau la o afacere de familie care produce batoane nutritive.

Acțiunea a fost aspru criticată de guvernatoarea democrată Kathy Hochul.

Raidurile din Georgia și New York vin pe fondul intensificării politicilor anti-imigrație promovate de administrația Trump, în condițiile în care Chicago ia în calcul desfășurarea Gărzii Naționale, la cererea Casei Albe.

SUA

