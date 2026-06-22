Marco Rubio merge în statele din Golf pentru a discuta acordul preliminar dintre SUA și Iran

Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, va efectua în perioada 23-25 iunie o vizită în Emiratele Arabe Unite, Kuweit și Bahrain, pentru discuții privind acordul preliminar încheiat recent între Washington și Teheran, precum și alte dosare de securitate regională, potrivit Departamentului de Stat și Reuters.

În Bahrain, Rubio va participa și la o reuniune cu reprezentanții Consiliului de Cooperare al Golfului (GCC), organizație care reunește Bahrain, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Qatar și Oman.

Potrivit Departamentului de Stat, oficialul american va aborda o serie de priorități regionale, inclusiv memorandumului de înțelegere semnat între SUA și Iran, libertatea navigației prin Strâmtoarea Hormuz și eforturile pentru menținerea păcii și stabilității în regiune.

Acordul cu Iranul provoacă rezerve în statele din Golf

Vizita are loc în contextul în care administrația președintelui Donald Trump încearcă să obțină sprijinul aliaților săi din Golf pentru acordul preliminar convenit cu Iranul.

Potrivit Reuters, mai mulți oficiali din regiune și-au exprimat îngrijorarea față de unele prevederi ale memorandumului. Una dintre principalele rezerve vizează posibilitatea creării unui fond de reconstrucție de 300 de miliarde de dolari pentru Iran.

Liderii din Golf se tem că o parte din aceste resurse ar putea fi folosite pentru refacerea capacităților militare ale Iranului și pentru susținerea grupărilor aliate din regiune.

De asemenea, unele state consideră problematic faptul că acordul nu conține prevederi referitoare la programul iranian de rachete balistice.

Țările din Golf găzduiesc baze militare americane importante, care reprezintă un element central al prezenței militare a SUA în Orientul Mijlociu.

Continuă negocierile dintre Washington și Teheran

Vizita lui Rubio are loc pe fondul unei activități diplomatice intense legate de Iran.

Președintele Donald Trump a semnat săptămâna trecută un memorandum de înțelegere cu Iranul, document care stabilește un termen de 60 de zile pentru negocierea unui acord mai amplu între cele două state.

În weekend, o delegație americană condusă de vicepreședintele JD Vance a participat în Elveția la discuții mediate de Qatar și Pakistan. Prima rundă de negocieri s-a încheiat luni, iar discuțiile tehnice urmează să continue în această săptămână.