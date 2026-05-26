Rubio sfidează tensiunile și spune că un acord cu Iranul este încă posibil în câteva zile

Secretarul de stat american Marco Rubio susține că un acord cu Iranul rămâne realizabil în câteva zile, în pofida tensiunilor reaprinse de recentele lovituri americane asupra unor ținte militare iraniene.

Aflat într-o vizită oficială în Jaipur, India, Rubio a declarat marți că negocierile continuă, iar discuțiile purtate în Qatar ar putea duce la un progres real în scurt timp, potrivit News.ro.

„Vom vedea dacă putem face progrese. Cred că se discută mult despre formulările specifice din documentul iniţial, aşa că va dura câteva zile”, le-a spus Rubio reporterilor din Jaipur, în timpul unei vizite oficiale în India, potrivit France24.

Rubio a explicat că negociatorii lucrează pe detalii sensibile din documentul inițial, ceea ce ar putea prelungi procesul cu câteva zile.

Secretarul de stat american a subliniat că președintele SUA își dorește finalizarea unui acord, dar nu „cu orice preț”:

„Fie va încheia un acord bun, fie nu va încheia niciun acord”.

Lovituri americane în sudul Iranului

Declarațiile vin la doar o zi după ce forțele americane au efectuat atacuri pe care le-au catalogat de „autoapărare” asupra unor baze de lansare a rachetelor și ambarcațiuni iraniene despre care Washingtonul afirmă că încercau să amplaseze mine în zona Strâmtorii Ormuz.

Tim Hawkins, purtătorul de cuvânt al CENTCOM, a precizat că loviturile au fost menite să protejeze trupele americane de „amenințări directe” din partea forțelor iraniene. El nu a oferit detalii suplimentare, menționând doar că țintele vizate includeau baze de lansare a rachetelor și ambarcațiuni iraniene suspectate că pregăteau mine navale

Atacurile au coincis cu sosirea unei delegații iraniene de rang înalt la Doha, acolo unde se desfășoară negocieri pentru încetarea conflictului.