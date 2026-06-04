Groenlanda, din nou în atenția SUA. Marco Rubio: „Este o componentă-cheie a apărării antirachetă”

Secretarul de stat american Marco Rubio a afirmat miercuri, 3 iunie, că discuțiile dintre Statele Unite, Danemarca și Groenlanda privind rolul strategic al insulei în apărarea colectivă sunt „într-un punct bun”.

Declarația a fost făcută în cadrul unei audieri în Comisia pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanților. Întrebat de congresmena democrată Sarah McBride dacă este conștient că Groenlanda face parte din Danemarca, Rubio a răspuns: „Pentru moment”, scrie Reuters.

Comentariul readuce în atenție interesul administrației președintelui Donald Trump pentru insula arctică, după ce liderul de la Casa Albă a susținut în repetate rânduri că Statele Unite ar trebui să dobândească sau să controleze Groenlanda din motive de securitate națională.

Discuții lunare cu Danemarca și Groenlanda

Potrivit Reuters, Rubio a declarat că Washingtonul poartă discuții lunare atât cu autoritățile din Danemarca, cât și cu cele din Groenlanda privind utilizarea insulei în cadrul sistemului de apărare colectivă al NATO.

„Suntem implicați în discuții cu Groenlanda și Danemarca privind utilizarea Groenlandei pentru apărarea colectivă a tuturor. Este o componentă-cheie a apărării antirachetă”, a afirmat șeful diplomației americane.

Acesta a adăugat că se așteaptă ca negocierile să producă rezultate pozitive.

Insula cu importanță strategică

Groenlanda este un teritoriu autonom aflat sub suveranitatea Danemarcei și are o poziție strategică în regiunea arctică.

Potrivit Euronews, Statele Unite au avut în perioada Războiului Rece 17 instalații militare și peste 10.000 de militari pe insulă. În prezent, armata americană operează baza spațială Pituffik, cea mai nordică instalație militară a SUA.

Baza este utilizată pentru avertizare timpurie în cazul atacurilor cu rachete, apărare antirachetă și supraveghere spațială.

Interesul Washingtonului pentru Groenlanda a provocat în ultimele luni tensiuni diplomatice între Statele Unite și Danemarca, după ce Donald Trump a susținut că insula are o importanță esențială pentru securitatea americană.

În ianuarie, liderii principalelor partide din parlamentul groenlandez au transmis într-o declarație comună că nu doresc ca teritoriul să devină nici american, nici danez, afirmând că vor să rămână „groenlandezi”.