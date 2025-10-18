„Mama ta a făcut-o!”. Limbaj suburban la Casa Albă la o întrebare despre locul stabilit pentru întâlnirea dintre Trump și Putin

Limbaj suburban la Casa Albă. „Mama ta a făcut-o!”, a răspuns purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt, după ce un reporter al publicației HuffPost a întrebat cine a ales Budapesta pentru întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin.

O întrebare simplă despre alegerea locului pentru viitoarea întâlnire a lui Donald Trump cu președintele rus Vladimir Putin a stârnit reacția explozivă a purtătorilor de cuvânt ai președintelui Donald Trump.

Reporterul publicației HuffPost a întrebat Casa Albă: Cine a ales Budapesta?

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a răspuns: „Mama ta a făcut-o”.

În discuție a intervenit și directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, care a răspuns și mai succint: „Mama ta”.

După ce jurnalistul Huffington Post a întrebat-o pe Leavitt dacă i s-a părut amuzant răspunsul ei, aceasta a replicat:

„Mi se pare amuzant că te consideri jurnalist. Ești un propagandist de stânga pe care nu-l ia nimeni în serios, nici măcar colegii tăi din presă — doar că ei nu-ți spun asta în față. Nu-mi mai trimite mesaje cu întrebările tale false, părtinitoare și pline de prostii.”

„Vom continua să punem întrebări purtătorilor de cuvânt ai lui Trump”, a transmis publicația.

Alegerea Budapestei drept loc de întâlniri pentru încheierea războiului din Ucraina poartă o simbolistică aparte. Capitala Ungariei a fost locul unde s-a semnat Memorandumul de la Budapesta din 1994, prin care Ucraina a renunțat la miile de arme nucleare moștenite după destrămarea Uniunii Sovietice, în schimbul asigurărilor că Rusia va respecta integritatea teritorială a țării, scrie HuffPost.