Marți, 23 Decembrie 2025
Membrii partidului german de extremă dreaptă AfD, acuzați că dezvăluie informații sensibile Moscovei

Publicat:

Oponenții partidului Alternativa pentru Germania (AfD) acuză membrii formațiunii că încearcă să dezvăluie informații sensibile despre rutele de aprovizionare cu arme și apărarea împotriva dronelor.

AfD/FOTO: EPA-EFE
AfD/FOTO: EPA-EFE

Potrivit Policito, politicianul german de extremă dreapta Ringo Mühlmann a manifestat un interes remarcabil pentru a scoate la iveală informații pe care adversarii săi politici spun că ar putea fi de mare interes pentru serviciile de informații rusești.

Folosindu-se de drepturile conferite de statutul său de parlamentar al partidului AfD, în parlamentul landului est-german Turingia, Muhlmann a cerut în mod repetat guvernului regional să dezvăluie detalii sensibile despre subiecte precum apărarea locală împotriva dronelor și transporturile de armament occidental către Ucraina.

Ce informații deține guvernul landului despre amploarea transporturilor militare în tranzit prin Turingia din 2022 (defalcate pe ani, tip de transport [rutier, feroviar], număr de tranzite și opriri cunoscute)?”, a întrebat Mühlmann în scris, în septembrie.

Așadar, într-o singură zi din iunie, acesta a depus opt interpelări legate de drone și de capacitățile de apărare antidrone ale poliției regionale, responsabile de detectarea și neutralizarea dronelor considerate amenințări de spionaj.

Cu toate acestea, parlamentarul neagă că ar acționa în interesul rusiei.

Întrebările parlamentarilor AfD i-au determinat pe politicienii de centru din Germania să acuze partidul că încearcă să scoată la iveală informații sensibile care ar putea ajuta Rusia.

AfD, acuzat că urmează „o listă de sarcini de la Kremlin”

Ministrul de Interne al Turingiei, Georg Maier, spune că AfD pare să urmeze „o listă de sarcini de la Kremlin” și critică interesul excesiv al partidului pentru infrastructura critică și securitatea regională, deși aceste teme nu țin de atribuțiile parlamentului landului.

Liderii AfD adoptă frecvent poziții favorabile Kremlinului, susținând reluarea relațiilor economice și a importurilor de gaze, precum și oprirea ajutorului militar pentru Ucraina.

Oponenții politici îi acuză însă adesea că nu acționează doar din convingere, ci și la cererea Moscovei. Deputata Verzilor Irene Mihalic, de exemplu, a numit luna trecută partidul „calul troian” al președintelui rus Vladimir Putin în Germania.

Politicienii AfD neagă acuzațiile potrivit cărora ar folosi puterea lor parlamentară în creștere, atât la nivel național, cât și în landuri, pentru a transmite informații sensibile Kremlinului.

Liderul AfD Tino Chrupalla a respins acuzațiile că partidul ar ajuta Rusia, susținând că întrebările parlamentarilor sunt legitime și răspund temerilor cetățenilor. Mühlmann, fost polițist, neagă că ar acționa „în direcția Rusiei” și subliniază că miniștrii sunt cei responsabili pentru ce informații sunt dezvăluite în răspunsuri, nu parlamentarii care întreabă.

De asemenea, Marc Henrichmann, deputat conservator și președintele unei comisii speciale din Bundestag care supraveghează serviciile de informații germane a declarat că serviciile de informații ruse pot totuși să reconstituie informații valoroase din volumul și varietatea întrebărilor AfD.

Deputatul adaugă că interpelările AfD din Bundestag pe subiecte precum cunoașterea de către autorități a actelor de sabotaj și a activităților hibride rusești în regiunea Mării Baltice, precum și otrăvirea regretatului lider al opoziției ruse Alexei Navalnîi, i-au atras atenția și au stârnit îngrijorări.

De la începutul lui 2020, fracțiunile AfD din parlamentele germane au depus peste 7.000 de interpelări pe teme de securitate, mai mult decât orice alt partid.

În Turingia, AfD a depus aproape 70% din toate întrebările legislative, iar în Bundestag peste 60%. Experții spun că partidul folosește interpelările strategic, pentru a suprasolicita ministerele și a aduna informații despre adversarii politici.

În ceea ce privește valul de interpelări legate de securitatea națională, motivația AfD este, în mare parte, irelevantă, a spus Jakub Wondreys, cercetător la Universitatea Tehnică din Dresda, care studiază politica AfD față de Rusia.

Nu este imposibil ca ei să acționeze în numele Kremlinului. Este, de asemenea, posibil să acționeze în nume propriu, pentru că, evident, sunt pro-Kremlin. Dar rezultatul final este cam același. Aceste întrebări reprezintă o potențială amenințare la adresa securității naționale.”

Europa

