„Il Fenomeno ar putea zdruncina grupul!". Adrian Mutu, dorit la Fiorentina. Fostul atacant rupe tăcerea

Publicat:

Adrian Mutu a ajuns din nou sub reflectoarele presei internaționale, după ce în Italia au apărut informații care îl indicau drept o posibilă soluție pentru banca tehnică a Fiorentinei.

Adrian Mutu Foto/Sportspictures
Adrian Mutu Foto/Sportspictures

Fostul atacant a reacționat însă rapid și a clarificat situația, subliniind că nu a fost contactat de club și că scenariul este, cel puțin deocamdată, doar o ipoteză lansată în spațiul public.

După ce s-a despărțit de ultima echipă în martie 2025, Mutu a analizat atent mai multe variante pentru a-și continua cariera de antrenor. Una dintre pistele concrete a fost Hermannstadt, unde discuțiile au fost serioase și de durată, dar fără a se ajunge la un acord final între părți.

În acest context, speculațiile din jurul unei reveniri la Fiorentina au prins rapid contur, mai ales având în vedere legătura puternică dintre Mutu și clubul din Serie A. Totuși, românul a precizat ferm că nu există negocieri și că nu a primit nicio propunere din partea formației viola.

Deocamdată sunt doar niște știri care au apărut în Italia. Din punctul meu de vedere, nu este nimic concret și nu am avut niciun contact cu clubul!”, a declarat Adrian Mutu, potrivit sport.ro.

Străinii îl vor pe Mutu în Italia

Legătura lui Adrian Mutu cu Fiorentina este una profundă, construită în anii în care românul a fost unul dintre oamenii-cheie ai echipei. Între 2006 și 2011, acesta a îmbrăcat tricoul italienilor în peste 140 de partide oficiale, perioadă în care a contribuit decisiv la rezultatele clubului prin aproape 70 de goluri și numeroase pase decisive, câștigând aprecierea suporterilor și a presei italiene.

În prezent, Fiorentina traversează un moment extrem de complicat, fiind implicată direct în lupta pentru evitarea retrogradării. În acest context, jurnaliștii din Italia vorbesc despre o posibilă restructurare de urgență la nivelul staffului. Printre variantele vehiculate se află readucerea lui Cesare Prandelli într-o funcție de coordonare, alături de Adrian Mutu în rolul de antrenor principal, cu Sebastian Frey pregătit să joace un rol de intermediar între vestiar și conducere.

Românul și fostul antrenor al clubului au vorbit la telefon și au discutat îndelung despre situația prin care trece clubul, iar cei doi s-au arătat disponibili să dea o mână de ajutor în cazul în care vor fi contactați. Ambii ar fi gata să încerce să salveze Fiorentina, dar evident cu roluri diferite. Prandelli ar avea un rol de conducere pentru a garanta echilibrul, în timp ce Mutu ar fi antrenorul.

„O confruntare cu vestiarul pentru a înțelege cine vrea să rămână și cine nu!”

”Il Fenomeno' ar putea zdruncina grupul, mai ales pentru că se bucură de credit, iar fanii știu cât de mare e dorința lui de a ajuta într-un astfel de moment. Voința fostului număr 10 ar fi aceea de a avea imediat o confruntare cu vestiarul pentru a înțelege cine vrea să rămână și cine nu, pentru că acum nu este absolut deloc nevoie de cineva nemulțumit. 

Alături de ei ar fi gata să revină 'în joc' și Sebastien Frey, fost portar al Fiorentinei, care ar funcționa ca un coordonator între prima echipă și zona tehnică!, au scris cei de la Tuttomercatoweb.

Ca antrenor, Adrian Mutu a trecut pe la opt formații, printre care FC Voluntari, Rapid, CFR Cluj sau Petrolul. Mandatul cel mai consistent l-a avut la Rapid, unde a stat pe bancă în 54 de meciuri oficiale.

