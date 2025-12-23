Anchetarea magistraților corupți ar putea reveni la DNA, după eșecul actualei structuri SURSE

Referendumul în cadrul Corpului Magistraților, dacă nu va fi altă varianta, va fi cu vot prin poștă, potrivit intențiilor președintelui Nicușor Dan, arată surse oficiale. Dacă demersul șefului statului reușește, DNA ar avea din nou competențe pe cazurile cu magistrați corupți.

Miza referendumului (sau a variantei pentru care se va opta) este presiunea, întrucât magistrații au afirmat că, punând puterea în mâna a nouă oameni, automat vor exista abuzuri. Rezultatul referendumului ar putea duce la un pachet de măsuri negociat în coaliție, potrivit surselor citate.

O chestiune esențială este eliminarea subiectivismului la concursurile pentru magistrați, a două chestiune este puterea șefului de instanța.

În plus, magistrații ar trebui anchetați pe competență, iar actuală structura - secția speciale pentru anchetarea magistraților - ar fi desființată, ceea ce înseamnă că anchetarea magistraților corupți ar putea reveni la DNA. Este totuși o chestiune complicată.

Sursele de la Cotroceni arată că președintele este conștient că va fi greu de apărat această poziție, pentru că magistrații vor spune că nu vor să revină la perioada în care erau amenințați de procurori.

Referitor la schimbările la CSM, pentru președinte mai importantă, în prezent, este schimbarea oamenilor, în detrimentul legislației.

Potrivit acelorași surse, președintele Nicușor Dan consideră că, pentru corectarea dezechilibrelor din sistemul judiciar este necesară și limitarea la un singur mandat de judecător la Inspecția Judiciară.

Potrivit surselor, modificările legilor justiției ar urma să se facă prin procedura de dezbatere parlamentară, nu prin angajarea răspunderii guvernului, acceptarea unor astfel de modificări de către coaliția de guvernare având șanse să se realizeze tocmai la presiunea publică.