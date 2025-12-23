Icardi scrie istorie la Galatasaray, dar nu uită să se încline în fața „Regelui”. Mesaj emoționant pentru Gică Hagi, după ce i-a bătut recordul. Nici românul nu a tăcut

Mauro Icardi a trăit un moment aparte în tricoul lui Galatasaray, nu doar din punct de vedere sportiv, ci și emoțional. Atacantul argentinian i-a dedicat un mesaj special lui Gheorghe Hagi, după ce a reușit să-l depășească pe român la numărul de goluri marcate pentru clubul din Istanbul.

Gestul său a arătat că Icardi nu este doar un marcator de top, ci și un jucător care înțelege importanța istoriei și respectă marile legende ale clubului.

Galatasaray a câștigat fără emoții meciul de duminică împotriva lui Kasimpasa, scor 3-0. Kerem Aktürkoğlu și Gabriel Sara au deschis scorul, iar Icardi a stabilit rezultatul final în minutul 88. Victoria i-a asigurat echipei antrenate de Okan Buruk prima poziție în clasament la final de an, cu un avans de trei puncte față de rivala Fenerbahçe.

Dincolo de succesul clar al echipei, partida a avut o semnificație aparte pentru Icardi. Golul marcat a fost al 60-lea pentru Galatasaray, performanță care l-a urcat pe primul loc în clasamentul marcatorilor străini din istoria clubului. Astfel, argentinianul l-a depășit pe Gheorghe Hagi, simbolul absolut al „cim-bom”, care reușise 59 de goluri și cucerise zece trofee în perioada petrecută pe stadionul Ali Sami Yen, inclusiv Cupa UEFA și Supercupa Europei.

„Nu ai lăsat doar goluri. Ai lăsat identitate, caracter, mândrie!”

Imediat după atingerea acestui prag, Icardi a transmis pe Instagram un mesaj apreciat de suporteri, în care a vorbit despre impactul uriaș avut de Gheorghe Hagi la Galatasaray.

„Stimate Maestru Gheorghe Hagi,

Vă scriu cu umilința celui care știe că merge pe urme de uriași. Astăzi, mulți vorbesc despre un record, despre cifre, despre statistici. Eu prefer să vorbesc despre ceva mult mai măreț: despre MOȘTENIRE. A-ți depăși recordul nu înseamnă a te depăși pe tine, pentru că nu ai lăsat doar goluri; ai lăsat identitate, caracter, mândrie. Ai făcut ca Galatasaray să creadă în sine, ai făcut din Galata o formație temută și respectată. Ai făcut ca o țară întreagă să înțeleagă că acest club este iubit pentru totdeauna.

Înaintea noastră a tuturor, a fost Metin Oktay. Numele care ne-a învățat ce înseamnă să fii Galatasaray. Cel care a transformat acest tricou în onoare, pasiune, destin. Ai luat acea moștenire și ai ridicat-o la un alt nivel. Și, datorită acestui fapt, cei care am venit după am înțeles că aici nu jucăm doar fotbal: aici apărăm o istorie.

„Giganții ca voi ne-au învățat că emblema se apără cu sufletul!”

Astăzi, toți îmi spun că sunt un idol în Turcia. Există copii care au devenit fani Galatasaray pentru că m-au văzut jucând.

Există adulți care s-au îndrăgostit din nou de fotbal. Credeți-mă când spun ceva foarte simplu și foarte sincer: acea dragoste nu a început cu mine. A început cu voi, a crescut odată cu voi. Eu am avut imensa onoare de a o continua. Nu am creat această pasiune. Am moștenit-o. Cea mai mare responsabilitate a mea a fost să o hrănesc, să o onorez și să o fac să crească pentru noile generații. Dacă astăzi o întreagă generație se simte mândră să spună "Sunt fan Galatasaray", este pentru că giganți ca voi au învățat mai întâi că această emblemă nu se apără doar cu talent, ci cu caracter și suflet.

„Maestre, îți transmit că vrei rămâne etern!”

A fi un idol nu înseamnă a marca goluri importante. A fi un idol înseamnă a rămâne în amintirile oamenilor. Și prin asta, maestre, îți transmit că vei rămâne etern. Dacă astăzi numele meu este scris lângă al tău, o consider o imensă onoare. Pentru că a împărtăși o pagină cu o legendă ca tine nu este ceva de sărbătorit: este ceva pentru care trebuie să fii recunoscător.

Mulțumesc pentru tot ce ai fost! Mulțumesc pentru tot ce continui să fii! Mulțumesc că mi-ai deschis calea! Cu admirație, respect și recunoștință eternă, Mauro Icardi!”, a fost mesajul lui Icardi, care a strâns în doar două ore 400.000 de aprecieri.

Răspunsul lui Gică Hagi

„Dragă Mauro,

Vreau să te felicit pentru performanța ta extraordinară în tricoul lui Galatasaray. Este o realizare remarcabilă care vorbește de la sine despre talentul, determinarea și pasiunea ta pentru fotbal și pentru culorile galben și roșu.

Bun venit în istoria lui Galatasaray! Continuă să scrii pagini de aur pentru Galata și să inspiri generațiile viitoare, așa cum am încercat și eu să fac la vremea mea. Ai dreptate, dincolo de cifre, ceea ce contează cu adevărat este ceea ce lași în inimile fanilor, iar tu ai devenit mult mai mult decât un marcator: ai devenit un idol, o legendă a lui Galatasaray. Cu respect și admirație, Gheorghe Hagi!”, a fost mesajul postat de Gheorghe Hagi, pe Facebook, alături de o fotografie generată cu inteligența artificială.