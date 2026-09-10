Mamă din SUA, acuzată că și-a spânzurat fiul de 2 ani. Avocatul femeii: „A trecut printr-un episod psihotic sever și a văzut diavolul în copil”

O femeie de 40 de ani din Illinois, SUA, este acuzată că și-a ucis fiul de doi ani. Corie Walsh a cerut marți, 8 septembrie, la prima sa apariție în fața instanței, să fie eliberată din arest, însă judecătorul a respins solicitarea și a decis că femeia trebuie să rămână în închisoare până la proces.

Anchetatorii susțin că femeia și-a spânzurat fiul de o grindă. Foto: X/@TheRealMadOx

Femeia s-a prezentat încătușată la tribunal și a plâns în mai multe momente ale audierii. Procurorii au susținut că există dovezi clare și convingătoare că femeia este implicată într-o infracțiune de omor de gradul întâi și că reprezintă un pericol pentru soțul său și ceilalți trei copii ai familiei, relatează presa americană.

„Nu pot lua această decizie din compasiune sau empatie”, a declarat judecătoarea Amy Bertani, care a dispus menținerea femeii în arest.

Anchetatorii susțin că Walsh și-a spânzurat fiul, Barrett, de o grindă din tavanul subsolului locuinței din Frankfort, Illinois, în timp ce ceilalți trei copii se aflau acasă. Copilul a fost găsit de un vecin, care a sunat la 911 și a încercat să îl resusciteze până la sosirea echipajelor de intervenție.

La sosirea polițiștilor, femeia se afla în cadă și avea asupra sa un cuțit. Anchetatorii suspectează că încercase să își facă rău. Cei doi copii mai mari tocmai se întorseseră de la școală.

Avocatul lui Corie Walsh susține că femeia a trecut printr-un episod psihotic sever în momentul tragediei. Potrivit apărării, aceasta ar fi avut impresia că vede „diavolul” în propriul copil. Femeia ar fi recunoscut în timpul audierilor poliției că și-a ucis fiul.

„Este o tragedie pentru familia Walsh, ai cărei membri deplâng cu toții pierderea acestui copil”, a declarat avocatul, care a cerut ca starea psihică a femeii să fie analizată în cadrul anchetei.

Procurorii consideră însă că Walsh reprezintă în continuare o amenințare pentru soțul ei și copiii supraviețuitori, motiv pentru care au cerut menținerea sa în arest. Soțul femeii și mama acesteia nu au participat la audierea de marți, întrucât se aflau la înmormântarea copilului.

Celebrul caz Lindsay Clancy, femeia din Massachusetts care și-a ucis cei trei copii

Lindsay Clancy și-a ucis prin strangulare cei trei copii în 2023. Avocații săi susțin că aceasta suferea de psihoză postpartum și, prin urmare, nu ar trebui considerată responsabilă penal.

Femeia în vârstă de 36 de ani, nu a negat că și-a ucis copiii, Cora, de 5 ani, Dawson, de 3 ani, și Callan, în vârstă de opt luni, în subsolul locuinței sale din Massachusetts, înainte de a încerca să își ia viața.

În urma tentativei, femeia a rămas paralizată. Avocații săi au susținut că suferea de psihoză postpartum în momentul faptelor, în timp ce procurorii au argumentat că aceasta știa ce face.