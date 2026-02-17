Mama băiețelului de 3 ani ucis în bătaie de concubin a fost reținută: a asistat fără să intervină și voia să-l îngroape în curte

Cazul copilului de trei ani dintr-un sat din județul Tulcea, ucis în bătaie de concubinul mamei sale, capătă o nouă turnură. Femeia, care inițial fusese lăsată în libertate, a fost reținută marți, iar procurorii solicită acum arestarea ei preventivă. Anchetatorii spun că femeia nu doar că nu și-a protejat copilul, ci ar fi încercat să ascundă moartea lui, pregătind îngroparea trupului în curtea casei.

Potrivit anchetei, mama copilului ar fi asistat la scenele de violență fără să intervină. După mai multe audieri, procurorii au decis că există suficiente indicii pentru a cere privarea ei de libertate, potrivit TVR Info.

Concubinul femeii, acuzat că l-a bătut pe copil până când acesta a rămas inconștient, se află deja în arest preventiv.

Incidentul violent a avut loc vineri, însă tragedia a ieșit la iveală abia sâmbătă, când cei doi adulți ar fi încercat să îngroape trupul copilului în curtea locuinței.

Amintim că iubitul mamei, un bărbat de 25 de ani, le-a spus judecătorilor că și-a descărcat furia asupra copilului după ce colegii de serviciu l-au ironizat pentru că întreținea un copil care nu era al lui.

Agresorul l-a supus pe băiețel unor chinuri prelungite, timp de mai multe ore. L-a pus la colț și l-a obligat să stea cu mâinile ridicate, după care l-a bătut și torturat fără milă.

O mișcare forțată a capului i-a provocat copilului o fractură cervicală, leziune care i-a fost fatală.

Deși micuțul nu mai mișca, adulții l-au așezat în pat, unde a rămas până a doua zi, când în locuință a venit tatăl micuțului. Acesta și-a dat seama că minorul era mort, însă nu a sunat la 112, plecând să caute tămâie și lumânări.

„Nu am credit pe telefon, nu am nimic”, a declarat bărbatul, întrebat de ce nu a cerut ajutor, potrivit Observator.

Autoritățile reamintesc că orice suspiciune de abuz asupra minorilor trebuie semnalată imediat. Pentru urgențe, apelați 112. Cazurile de abuz, exploatare sau neglijare pot fi raportate la 119, iar la Telefonul Copilului se poate obține consiliere și sprijin specializat. Victimele violenței domestice pot suna la Telverde 0800.500.333.