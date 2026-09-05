Lovitură pentru mișcarea suveranistă. Medici lansează ghiduri proprii pentru vaccinarea antigripală și anti-COVID

În absența unor recomandări clare din partea autorităților federale de sănătate, cinci dintre cele mai importante organizații medicale din Statele Unite au publicat miercuri ghiduri de vaccinare pentru sezonul toamnă-iarnă, adresate atât copiilor, cât și adulților. Demersul vine pe fondul schimbărilor frecvente de politică în domeniul vaccinării promovate de administrația Trump, care au generat confuzie în rândul populației și al profesioniștilor.

Donald Trump a pierdut lupta cu medicii americani în privința vaccinurilor Foto: AFP

Noile recomandări vizează vaccinurile antigripale, cele împotriva COVID-19 și, de asemenea, imunizarea împotriva virusului sincițial respirator (RSV), care prezintă un risc crescut în sezonul rece.

Grupurile medicale implicate sunt Academia Americană de Pediatrie, Academia Americană a Medicilor de Familie, Colegiul American de Obstetricieni și Ginecologi, Societatea Americană de Boli Infecțioase și Asociația Medicală Americană.

Acestea au decis să intervină pentru a completa vidul lăsat de autoritățile sanitare federale, după ce Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) nu a mai actualizat recomandările pentru sezonul curent, iar comitetul său consultativ este implicat într-un litigiu judiciar. CDC nu a răspuns solicitărilor de informații cu privire la eventuale orientări noi.

Confuzia generată de schimbările de politică

În ultimul an, oficialii din sănătatea publică numiți de administrația Trump au retras unele recomandări de lungă durată privind protecția împotriva virusurilor sezoniere și vaccinarea de rutină a copiilor, fără să se bazeze pe dovezi științifice noi.

Această abordare a creat incertitudine atât în rândul medicilor, cât și al pacienților. Asociația Medicală Americană a centralizat într-un site dedicat, SpreadTheFacts.org, toate recomandările grupurilor medicale, împreună cu datele științifice privind siguranța și eficacitatea vaccinurilor.

„A existat multă confuzie și haos în ceea ce privește recomandările privind vaccinurile”, a declarat Dr. Sandra Fryhofer, de la Asociația Medicală Americană, citată de The Guardian. Aceasta a adăugat că site-ul are scopul de a oferi publicului îndrumări clare, consistente și bazate pe știință, chiar dacă procesul federal este în prezent instabil.

Recomandările pentru vaccinul antigripal

Toate organizațiile medicale implicate sunt de acord că aproape orice persoană începând cu vârsta de șase luni ar trebui să se vaccineze împotriva gripei. Cu toate acestea, gripa este deosebit de periculoasă pentru persoanele în vârstă de 65 de ani și peste, femeile însărcinate, copiii mici și persoanele de orice vârstă care suferă de afecțiuni cronice, inclusiv astm, diabet, boli de inimă și sisteme imunitare slăbite.

Ultimele două sezoane gripale au fost deosebit de severe în SUA, înregistrându-se un număr neobișnuit de mare de decese în rândul copiilor – marea majoritate dintre aceștia fiind nevaccinați.

Deși vaccinurile nu blochează toate infecțiile gripale, ele contribuie semnificativ la prevenirea celor mai grave evoluții. Potrivit Vaccine Integrity Project, un grup de sănătate publică afiliat Universității din Minnesota, vaccinarea reduce spitalizările în rândul adulților în vârstă cu 31%. Analiza a fost publicată miercuri în revista medicală JAMA.

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Opțiuni noi de vaccinare pentru sezonul 2026

Pentru persoanele cu vârsta de 50 de ani și peste, există în acest an o opțiune nouă: primul vaccin antigripal realizat cu tehnologie ARN mesager, similară celei care a stat la baza vaccinurilor împotriva COVID-19. Studiile au arătat că vaccinul Moderna, numit mFlusiva, a fost cu 27% mai eficient în prevenirea bolilor simptomatice în rândul persoanelor cu vârste între 50 și 64 de ani, comparativ cu vaccinul standard.

Administrația Americană pentru Alimente și Medicamente (FDA) a aprobat recent această variantă, iar compania estimează că dozele vor fi disponibile în curând în anumite farmacii.

Pentru cei care preferă să evite injecțiile, există spray-ul nazal FluMist, recomandat pentru persoanele cu vârste între 2 și 49 de ani care îndeplinesc anumite criterii de sănătate. În ceea ce privește seniorii, există trei vaccinuri gripale „îmbunătățite” concepute special pentru a oferi o protecție superioară.

Academia Americană a Medicilor de Familie îi îndeamnă să aleagă unul dintre acestea, dar subliniază că nu trebuie să amâne vaccinarea dacă varianta respectivă nu este disponibilă. „Dar nu amânați vaccinarea dacă acesta nu este disponibil”, a spus Dr. Sarah Nosal, de la Academia Americană a Medicilor de Familie.

Recomandări pentru vaccinarea anti-COVID-19

În ceea ce privește vaccinurile împotriva COVID-19, FDA a aprobat oficial în acest an doar administrarea pentru persoanele cu risc crescut – cele de 65 de ani și peste sau persoanele mai tinere care prezintă cel puțin o afecțiune care le crește riscul.

Cu toate acestea, Academia Americană a Medicilor de Familie recomandă vaccinarea pentru toți adulții, în special pentru seniori și pentru cei cu factori de risc. Persoanele de 65 de ani și peste ar trebui să primească o doză toamna, urmată de o a doua doză la șase luni, deoarece imunitatea scade în timp, potrivit Dr. Nosal.

Pediatrii recomandă vaccinarea anti-COVID pentru toți copiii cu vârste între șase luni și 23 de luni, precum și pentru copiii mai mari care prezintă afecțiuni cu risc ridicat. De asemenea, organizația sprijină vaccinarea oricărui copil la cererea părintelui.

În ceea ce privește femeile însărcinate, Colegiul American de Obstetricieni și Ginecologi subliniază că nu există nicio dovadă că vaccinarea în sarcină crește riscul de avort sau alte complicații. „Așa că vă rugăm să faceți vaccinul”, a spus Dr. Christina Davidson, de la Colegiul American de Obstetricieni și Ginecologi.

În funcție de vârstă, persoanele pot alege dintre vaccinurile Moderna, Pfizer sau singura variantă non-ARN mesager, produsă de Novavax și Sanofi. Similar vaccinurilor antigripale, acestea sunt mai eficiente în prevenirea formelor severe decât a cazurilor ușoare. Vaccine Integrity Project a estimat că vaccinurile COVID-19 administrate în toamna trecută au redus riscul de spitalizare la seniori cu 53% și au diminuat semnificativ vizitele la camera de urgență pentru copiii foarte mici.

Efectele secundare frecvente ale vaccinurilor antigripale și anti-COVID sunt ușoare și temporare și includ durere la locul injectării, oboseală, dureri de cap, dureri musculare și febră ușoară. Acestea au apărut ceva mai des în cazul noului vaccin mFlusiva decât în cazul vaccinurilor gripale standard.