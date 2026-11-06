John Ossoff, „noul Barack Obama”? Senatorul democrat devine unul dintre favoriții partidului pentru prezidențialele din 2028

Victoria obținută de John Ossoff în alegerile intermediare din Statele Unite îl propulsează în prim-planul Partidului Democrat și îl transformă într-un posibil candidat la președinția SUA în 2028. La 39 de ani, senatorul din Georgia este văzut drept una dintre figurile politice cu cel mai mare potențial, într-un moment în care democrații încearcă să contracareze influența lui Donald Trump.

John Ossoff l-a învins în Georgia pe republicanul Mike Collins Foto: X@CasetaBosque

Senatorul democrat John Ossoff și-a asigurat un nou mandat în statul Georgia, învingându-l pe republicanul Mike Collins, susținut de Donald Trump.

Victoria depășește însă semnificația unei simple confruntări electorale. Pentru Ossoff, rezultatul reprezintă un nou pas către o posibilă candidatură la Casa Albă, în alegerile prezidențiale din 2028.

Mai multe publicații americane consideră că succesul electoral i-a consolidat considerabil șansele de a deveni viitorul candidat democrat la președinție și, eventual, următorul lider al Statelor Unite.

John Ossoff, favorit în ascensiune pentru nominalizarea democrată din 2028

Potrivit estimărilor publicate pe platforma Polymarket, șansele senatorului din Georgia de a obține nominalizarea Partidului Democrat pentru alegerile prezidențiale din 2028 au ajuns la 24%, în creștere cu nouă puncte procentuale într-o singură zi.

În același timp, probabilitatea ca Ossoff să câștige cursa prezidențială a crescut la 18%, de la 10,5% cu o zi înainte.

Senatorul se situează astfel cu patru puncte procentuale înaintea democratei Alexandria Ocasio-Cortez și cu cinci puncte în fața vicepreședintelui american JD Vance.

Ossoff l-a depășit și pe Gavin Newsom, guvernatorul Californiei, considerat anterior unul dintre principalii favoriți pentru nominalizarea democrată. La un moment dat, șansele acestuia pe Polymarket ajunseseră la 40%, înainte să scadă la aproximativ 15%.

Victoria din Georgia, un rezultat important pentru democrați

John Ossoff a câștigat detașat confruntarea cu republicanul Mike Collins, într-un scrutin considerat esențial pentru Partidul Democrat.

Senatorul a obținut peste 2,4 milioane de voturi, reprezentând 58,9% din total.

În vârstă de 39 de ani, Ossoff este cel mai tânăr membru al Senatului american. El a fost ales pentru prima dată în 2021, după un scrutin decisiv organizat în două tururi.

În discursul susținut după anunțarea rezultatului, democratul a lansat un nou atac la adresa lui Donald Trump, pe care l-a descris drept un „președinte în declin”.

De ce este comparat cu Barack Obama

John Ossoff, primul senator democrat de origine evreiască ales în Georgia și fost producător de documentare, este comparat tot mai des cu fostul președinte american Barack Obama.

Comparațiile vizează în special capacitatea sa de comunicare și talentul oratoric, despre care susținătorii afirmă că amintesc de discursurile prin care Obama reușea să mobilizeze mulțimi.

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John Ossoff, susținut de Barack Obama Foto: X@MightyQuinnUSA

Ossoff beneficiază și de sprijinul fostului președinte, iar profilul său politic îmbină teme progresiste cu poziții centriste.

Vârsta reprezintă un alt avantaj într-un peisaj politic american dominat, în ultimii ani, de lideri tot mai în vârstă. Senatorul este perceput de o parte a electoratului drept o alternativă generațională pentru conducerea Partidului Democrat.

Gracie Serfas, asistentă medicală, a declarat după ce și-a exprimat votul că Statele Unite au nevoie de lideri mai tineri.

„Avem nevoie de el. Avem nevoie de sânge proaspăt”, a afirmat aceasta, citată de The Independent.

„L-aș susține cu siguranță dacă ar decide să candideze”, a declarat și Tracy Moore, o antreprenoare afro-americană în vârstă de 50 de ani, care sărbătorea realegerea senatorului.

Michael Diaz, un tânăr de 22 de ani, a spus însă că, dintr-un motiv personal, nu și-ar dori ca Ossoff să părăsească Georgia.

„Poate că sunt egoist, dar, având în vedere calitatea muncii sale, nu mi-ar plăcea să-l pierdem aici, în Georgia”, a declarat acesta.

Un discurs împotriva trumpismului

În fața susținătorilor săi, John Ossoff a prezentat victoria drept un semnal împotriva direcției politice impuse de administrația Trump.

„Împreună am demonstrat că datoria noastră nu este doar să limităm comportamentul distructiv al unui președinte, ci și să vindecăm degradarea profundă pe care țara noastră a suferit-o”, a declarat senatorul.

Acesta a adăugat că alegătorii americani au respins „depravarea, corupția și incompetența președintelui Donald J. Trump”.

Georgia devenise inițial una dintre principalele ținte ale republicanilor. Ossoff era singurul senator democrat care încerca să obțină un nou mandat într-un stat câștigat de Donald Trump la alegerile prezidențiale din 2024.

Cu toate acestea, campania sa, construită în jurul criticilor la adresa administrației republicane, a reușit să schimbe calculele electorale.

Senatorul l-a acuzat în repetate rânduri pe Trump că abuzează de funcția prezidențială pentru a obține beneficii financiare personale și că subminează instituțiile economice și politice ale Statelor Unite.

Campania electorală a lui Ossoff a atras donații de peste 100 de milioane de dolari, alimentând speculațiile privind o posibilă candidatură la președinție în 2028.

Republicanul Mike Collins nu a reușit să oprească ascensiunea democratului

Mike Collins, candidatul republican susținut de Donald Trump, nu a reușit să recupereze diferența în fața adversarului său democrat.

Ossoff îl criticase în repetate rânduri, inclusiv pentru unele dintre mesajele publicate anterior de republican pe rețelele sociale, pe care l-a descris drept un „fanatic”.

Rezultatul scrutinului confirmă ascensiunea politică a senatorului din Georgia și îl plasează printre numele importante ale Partidului Democrat în perspectiva alegerilor prezidențiale din 2028.