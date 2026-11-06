 John Ossoff, „noul Barack Obama”? Senatorul democrat devine unul dintre favoriții partidului pentru prezidențialele din 2028 | adevarul.ro
search
Vineri, 6 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

John Ossoff, „noul Barack Obama”? Senatorul democrat devine unul dintre favoriții partidului pentru prezidențialele din 2028

Alegeri intermediare SUA 2026
Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Victoria obținută de John Ossoff în alegerile intermediare din Statele Unite îl propulsează în prim-planul Partidului Democrat și îl transformă într-un posibil candidat la președinția SUA în 2028. La 39 de ani, senatorul din Georgia este văzut drept una dintre figurile politice cu cel mai mare potențial, într-un moment în care democrații încearcă să contracareze influența lui Donald Trump.

John Ossoff, favorit în ascensiune pentru nominalizarea democrată din 2028
John Ossoff l-a învins în Georgia pe republicanul Mike Collins Foto: X@CasetaBosque

Senatorul democrat John Ossoff și-a asigurat un nou mandat în statul Georgia, învingându-l pe republicanul Mike Collins, susținut de Donald Trump.

Victoria depășește însă semnificația unei simple confruntări electorale. Pentru Ossoff, rezultatul reprezintă un nou pas către o posibilă candidatură la Casa Albă, în alegerile prezidențiale din 2028.

Mai multe publicații americane consideră că succesul electoral i-a consolidat considerabil șansele de a deveni viitorul candidat democrat la președinție și, eventual, următorul lider al Statelor Unite.

John Ossoff, favorit în ascensiune pentru nominalizarea democrată din 2028

Potrivit estimărilor publicate pe platforma Polymarket, șansele senatorului din Georgia de a obține nominalizarea Partidului Democrat pentru alegerile prezidențiale din 2028 au ajuns la 24%, în creștere cu nouă puncte procentuale într-o singură zi.

În același timp, probabilitatea ca Ossoff să câștige cursa prezidențială a crescut la 18%, de la 10,5% cu o zi înainte.

Senatorul se situează astfel cu patru puncte procentuale înaintea democratei Alexandria Ocasio-Cortez și cu cinci puncte în fața vicepreședintelui american JD Vance.

Ossoff l-a depășit și pe Gavin Newsom, guvernatorul Californiei, considerat anterior unul dintre principalii favoriți pentru nominalizarea democrată. La un moment dat, șansele acestuia pe Polymarket ajunseseră la 40%, înainte să scadă la aproximativ 15%.

Victoria din Georgia, un rezultat important pentru democrați

John Ossoff a câștigat detașat confruntarea cu republicanul Mike Collins, într-un scrutin considerat esențial pentru Partidul Democrat.

Senatorul a obținut peste 2,4 milioane de voturi, reprezentând 58,9% din total.

În vârstă de 39 de ani, Ossoff este cel mai tânăr membru al Senatului american. El a fost ales pentru prima dată în 2021, după un scrutin decisiv organizat în două tururi.

În discursul susținut după anunțarea rezultatului, democratul a lansat un nou atac la adresa lui Donald Trump, pe care l-a descris drept un „președinte în declin”.

De ce este comparat cu Barack Obama

John Ossoff, primul senator democrat de origine evreiască ales în Georgia și fost producător de documentare, este comparat tot mai des cu fostul președinte american Barack Obama.

Comparațiile vizează în special capacitatea sa de comunicare și talentul oratoric, despre care susținătorii afirmă că amintesc de discursurile prin care Obama reușea să mobilizeze mulțimi.

Război, corupție și exces de zel. Cum au profitat democrații de marile greșeli ale lui Trump pentru a prelua Congresul
John Ossoff, susținut de Barack Obama
John Ossoff, susținut de Barack Obama Foto: X@MightyQuinnUSA

Ossoff beneficiază și de sprijinul fostului președinte, iar profilul său politic îmbină teme progresiste cu poziții centriste.

Vârsta reprezintă un alt avantaj într-un peisaj politic american dominat, în ultimii ani, de lideri tot mai în vârstă. Senatorul este perceput de o parte a electoratului drept o alternativă generațională pentru conducerea Partidului Democrat.

Gracie Serfas, asistentă medicală, a declarat după ce și-a exprimat votul că Statele Unite au nevoie de lideri mai tineri.

„Avem nevoie de el. Avem nevoie de sânge proaspăt”, a afirmat aceasta, citată de The Independent.

„L-aș susține cu siguranță dacă ar decide să candideze”, a declarat și Tracy Moore, o antreprenoare afro-americană în vârstă de 50 de ani, care sărbătorea realegerea senatorului.

Michael Diaz, un tânăr de 22 de ani, a spus însă că, dintr-un motiv personal, nu și-ar dori ca Ossoff să părăsească Georgia.

„Poate că sunt egoist, dar, având în vedere calitatea muncii sale, nu mi-ar plăcea să-l pierdem aici, în Georgia”, a declarat acesta.

Un discurs împotriva trumpismului

În fața susținătorilor săi, John Ossoff a prezentat victoria drept un semnal împotriva direcției politice impuse de administrația Trump.

„Împreună am demonstrat că datoria noastră nu este doar să limităm comportamentul distructiv al unui președinte, ci și să vindecăm degradarea profundă pe care țara noastră a suferit-o”, a declarat senatorul.

Acesta a adăugat că alegătorii americani au respins „depravarea, corupția și incompetența președintelui Donald J. Trump”.

Georgia devenise inițial una dintre principalele ținte ale republicanilor. Ossoff era singurul senator democrat care încerca să obțină un nou mandat într-un stat câștigat de Donald Trump la alegerile prezidențiale din 2024.

Cu toate acestea, campania sa, construită în jurul criticilor la adresa administrației republicane, a reușit să schimbe calculele electorale.

Senatorul l-a acuzat în repetate rânduri pe Trump că abuzează de funcția prezidențială pentru a obține beneficii financiare personale și că subminează instituțiile economice și politice ale Statelor Unite.

Campania electorală a lui Ossoff a atras donații de peste 100 de milioane de dolari, alimentând speculațiile privind o posibilă candidatură la președinție în 2028.

Republicanul Mike Collins nu a reușit să oprească ascensiunea democratului

Mike Collins, candidatul republican susținut de Donald Trump, nu a reușit să recupereze diferența în fața adversarului său democrat.

Ossoff îl criticase în repetate rânduri, inclusiv pentru unele dintre mesajele publicate anterior de republican pe rețelele sociale, pe care l-a descris drept un „fanatic”.

Rezultatul scrutinului confirmă ascensiunea politică a senatorului din Georgia și îl plasează printre numele importante ale Partidului Democrat în perspectiva alegerilor prezidențiale din 2028.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Crin Antonescu, comparație bizară: „Georgescu e dus precum Horea, Cloşca şi Crişan, în fiecare zi, într-un camion, cu cătuşe”
digi24.ro
image
Presa britanică: Cel mai ieftin târg de Crăciun din Europa se află în România. „Găsim cel mai accesibil pahar de vin fiert”
stirileprotv.ro
image
Ion Cristoiu îi aseamănă pe democrații din SUA cu USR-iștii din România: „Vor porni anchete și răzbunări împotriva lui Donald Trump”
gandul.ro
image
Panică pe aeroporturile din Europa! Zeci de avioane, amenințate cu bombă într-o singură zi. Ce suspectează experții în securitate
mediafax.ro
image
Primă la înfrângere! Premieră mondială în fotbalul românesc. Fanatik dezvăluie un caz halucinant: explicații și amenințări. „Mă ocup de tine!” Exclusiv
fanatik.ro
image
Cine se află în spatele valului de amenințări cu bombă care a afectat 20 de zboruri: „Cerul vostru va deveni roșu”
libertatea.ro
image
Ce se știe despre gruparea Statul Masculin, care a revendicat valul de amenințări cu bombe care vizează zboruri din Europa
digi24.ro
image
După inundația din iunie, Casa Fotbalului se confruntă cu o altă problemă: „E mai rău ca afară!”
gsp.ro
image
Scandal uriaș: revolta Europei împotriva Rusiei! Vladimir Putin: ”Este o încălcare flagrantă a legii”
digisport.ro
image
Supa poloneză de castraveți murați, preparată de Elwira Petre. Rețeta cu care le-a făcut poftă fanilor
click.ro
image
Taxe mai mici pe salariul minim, în locul majorării. Se ia în calcul și mutarea contribuțiilor la angajatori. Florin Manole: Se discută
antena3.ro
image
S-a aflat. Ce produse vor fi la preţ redus de Black Friday 2026 la eMAG
zf.ro
image
Reţea de proxeneţi, ajutată de Poliţie. Liderii erau un manelist şi individul care a lovit mortal un copil
observatornews.ro
image
Eliminată de la Asia Express, Loredana Chivu se poate întoarce la „munca” ei. Și noi i-am aflat tariful. Ce oferă pentru 20 euro
cancan.ro
image
Talonul de pensie, motiv de nemulțumire! Pensionarii reclamă că poștașul nu le mai aduce documentul acasă
newsweek.ro
image
Jurnalista din Albania care a înnebunit fanii! Fosta Miss va transmite de la Craiova – Egnatia
prosport.ro
image
Mona Muscă, de la reformele din cultură, la retragerea definitivă. Cum a fost surprinsă ultima dată în public
playtech.ro
image
Ele sunt fostele iubite ale lui Cristiano Ronaldo: „Mă simțeam urâtă și nesigură lângă el!”
fanatik.ro
image
Trump pierde controlul Congresului la midterms. Recordul pierderilor de mandate după război aparține însă democraților lui Obama. Ce arată datele oficiale
ziare.com
image
”Unii preferau să se joace, eu am învățat”. A ajuns la o avere de 12,5 MILIARDE €, la 42 de ani: ”Incredibil de norocos”
digisport.ro
image
Ce se întâmplă cu glicemia ta atunci când folosești îndulcitori artificiali în loc de zahăr
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Fiica lui Gigi Becali, apariție cu o blană de zeci de mii de euro. „Dacă tu ca bărbat nu-i cumperi o blană de 10.000, ești papagal” FOTO
romaniatv.net
image
Impozitele pentru locuințe cu balcoane în 2027. Ministrul Dezvoltării dă vești celor care stau la bloc
mediaflux.ro
image
De asta s-a retras Cristiano Ronaldo ASTĂZI! Portughezii au aflat ce avea să se întâmple vineri
gsp.ro
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE
actualitate.net
image
Horia Brenciu și-a cerut scuze public de la Theo Rose. Ce a făcut artistul și de ce nu s-a putut abține
click.ro
image
Scandalul moștenirii lui Ion Dolănescu nu a fost uitat! Dragoș rupe tăcerea despre relația tatălui cu Ionuț
click.ro
image
Umilințele prin care a trecut Răzvan Botezatu la Antena Stars. „Mă jigneau, mă făceau prost”
click.ro
vedete profimedia jpg
Sunt tinere și sexy, dar au reguli stricte legate de sex. Nimic nu se întâmplă în dormitorul lor până când partenerii lor nu fac un lucru
okmagazine.ro
Frank Sinatra profimedia 0051142392 jpg
„Jumătate din greutatea lui era bărbația”. „Marele avantaj” pe care îl avea în pat starul din Old Hollywood nu le lăsa nesatisfăcute pe iubitele lui
okmagazine.ro
Execuția lui Horea și Cloșca
Un portret austriac al lui Horea, unul din capii răsculaților de la 1784
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Au explodat prețurile la nuci, pentru coliva de „Moșii de toamnă”: „Fără, n-are gust!” Cu ce le înlocuim și de ce arpacașul se spală în 9 ape?
image
Horia Brenciu și-a cerut scuze public de la Theo Rose. Ce a făcut artistul și de ce nu s-a putut abține

OK! Magazine

image
Cele mai frumoase cinci regine ale lumii! Una pare desprinsă din basme, alta sfidează vârsta, iar aparițiile lor întorc toate privirile