JD Vancea vizitează Armenia în drum spre Azerbaidjan, o premieră diplomatică pentru relațiile Washington - Erevan

Vicepreședintele american JD Vance s-a oprit luni, în Armenia, într-o vizită istorică, prima a unui oficial american de rang înalt în această ţară.

Vicepreședintele american JD Vance a ajuns luni, 9 februarie, în Armenia, marcând astfel o vizită de prim rang înaintea unei deplasări programate marți în Azerbaidjan. Scopul oficial al acestei misiuni diplomatice este consolidarea acordului de pace semnat anterior între cele două state vecine din Caucazul de Sud, un acord facilitat de Statele Unite, dar și promovarea unui proiect economic și strategic deosebit de important pentru Washington, cunoscut sub denumirea de coridor de tranzit, potrivit Agerpres.

Vizita lui JD Vance intervine într-un context geopolitic complex, în care Armenia și Azerbaidjan încearcă să depășească deceniile de conflicte legate de regiunea Karabah, iar influența tradițională a Rusiei în zonă a fost diminuată după declanșarea războiului din Ucraina, în februarie 2022.

Oficialii americani văd în această deschidere o oportunitate de a întări prezența diplomatică și economică a Statelor Unite în Caucazul de Sud, o regiune strategică între Europa și Asia.

Luni, JD Vance s-a întâlnit în capitala Armenie, Erevan, cu prim-ministrul armean Nikol Pașinian, deși biroul acestuia nu a oferit detalii despre subiectele discutate.

Marți,10 februarie, vicepreședintele american va continua vizita la Baku, capitala Azerbaidjanului, în cadrul unui efort susținut de Washington de a pune în aplicare acordul de pace semnat anul trecut la Washington, sub administrația Trump.

„Calea Trump pentru pace și prosperitate internaționale”

Acordul semnat în august 2025 prevede încetarea ostilităților pentru enclava Karabah și include măsuri economice și logistice, precum crearea unui coridor de tranzit prin Armenia, care leagă Azerbaidjanul de enclava sa Nahicevan.

Proiectul, parte a inițiativei americane numite „Calea Trump pentru pace și prosperitate internaționale” (TRIPP), vizează integrarea regiunii într-o rută comercială est-vest între Asia Centrală, bazinul Mării Caspice și Europa, consolidând conexiunile economice regionale și oferind o alternativă la rutele care trec prin Rusia și Iran.

Departamentul de Stat a subliniat că vizita lui JD Vance are drept scop nu doar implementarea acordului de pace, ci și promovarea intereselor americane prin dezvoltarea comerțului și a infrastructurii regionale.

În acest context, SUA caută să devină un actor de stabilitate în Caucaz, oferind sprijin economic și diplomatic pentru a evita escaladarea tensiunilor între Erevan și Baku.

Vizita survine însă și într-un climat tensionat privind drepturile omului, după ce un grup de 20 de organizații armene de apărare a drepturilor omului i-a transmis lui Vance o scrisoare deschisă, cerându-i să ceară eliberarea armanilor aflați în detenție în Azerbaidjan.

Recent, un tribunal militar din Baku a condamnat mai mulți separatiști armeni din Karabah la pedepse care merg până la închisoare pe viață, acuzați că ar fi purtat un „război de agresiune”.