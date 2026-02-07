Video JD Vance, huiduit la Jocurile Olimpice de iarnă, în timpul Paradei Națiunilor. Reacția lui Trump

Vicepreședintele SUA JD Vance, care a reprezentat țara în calitate de delegat prezidențial la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, a fost întâmpinat cu huiduieli atunci când el și soția sa, a doua doamnă Usha Vance, au apărut pe ecranul uriaș în timpul Paradei Națiunilor.

Sursă video: X @DemocraticWins

„Acolo este vicepreședintele, JD Vance, și soția sa, Usha - ooh”, a spus comentatoarea CBC Adrienne Arsenault în timpul transmisiunii ceremoniei de deschidere, scrie Daily Beast.

„Acelea nu sunt — oh, sunt foarte multe huiduieli pentru el. Fluierături, strigăte batjocoritoare, ceva aplauze.”

O sursă din interiorul stadionului a declarat, de asemenea, pentru Daily Beast că, spre deosebire de majoritatea celorlalți lideri naționali din timpul Paradei Națiunilor, numele lui Vance nu a fost anunțat.

Huiduielile au venit în ciuda unui avertisment al Comitetului Internațional Olimpic de a se abține de la apostrofarea delegației SUA, așa cum a cerut președinta organizației într-o conferință de presă de miercuri.

„Sper ca ceremonia de deschidere să fie văzută de toată lumea ca o oportunitate de a fi respectuoși unii cu alții”, a spus președinta Comitetului Olimpic Internațional, Kirsty Coventry, când a fost întrebată dacă ar fi de înțeles ca americanii să fie huiduiți la ceremonia de deschidere, având în vedere „contextul geopolitic” al Jocurilor.

„Nimeni nu întreabă din ce țară vin sau ce religie au. Toți doar stau împreună”, a spus ea.

„A fost o adevărată oportunitate de a pune lucrurile în perspectivă, despre cum am putea fi cu toții. Așa că, pentru mine, sper ca ceremonia de deschidere să facă acest lucru și să fie un memento pentru toată lumea despre cum am putea fi.”

Întrebat de jurnaliști la bordul aeronavei Air Force One despre moment, președintele Donald Trump a părut surprins:

E adevărat? E surprinzător pentru că oamenii îl plac. Ei bine, adică, e într-o țară străină, știi, ca să fim corecți. Nu e huiduit în țara asta

Fosta vicepreședintă și candidată democrată la președinție Kamala Harris a ironizat primirea ostilă a lui Vance, distribuind un link către articolul Daily Beast despre avertismentul CIO de a fi amabili cu Vance.

„Toată lumea a huiduit oricum”, contul oficial administrat de echipa Kamalei Harris, într-o postare pe X, alături de un videoclip cu primirea rece a lui Vance. „Trist!”

Proteste la Milano din cauza agenților ICE

Sute de manifestanți s-au adunat la Milano pentru a protesta față de desfășurarea agenților ICE (Serviciul de Imigrare și Control Vamal) în contextul Jocurilor Olimpice de iarnă.

Manifestația a vizat atât informațiile potrivit cărora agenți ICE vor participa la asigurarea securității delegației americane, cât și ceea ce protestatarii au descris drept „derapaje autoritare” și „fascism insidios” în Statele Unite.

Anunțul privind trimiterea unor agenți ICE la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano a stârnit reacții negative în Italia, deși autoritățile americane au precizat că aceștia vor staționa doar într-o cameră de control și nu vor acționa pe străzi.

Primarul orașului Milano a declarat că agenții nu sunt bineveniți, iar ministrul italian de Interne a fost chemat în Parlament pentru explicații.

Potrivit France 24, agenții provin din unitatea Homeland Security Investigations, specializată în combaterea infracțiunilor transfrontaliere și distinctă de structura ICE responsabilă de aplicarea dură a politicilor de imigrație.

Jocurile Olimpice de iarnă au început pe 6 februarie, la ceremonia de deschidere fiind prezenți vicepreședintele SUA JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio.