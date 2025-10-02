Video Donald Trump, ironizat de liderii europeni la Copenhaga, pentru confuzia dintre Armenia și Albania. „A muncit din greu!”

Confuzia geografică a președintelui american Donald Trump a devenit subiect de glume între liderii europeni, la întâlnirea desfășurată joi la Copenhaga.

Premierul albanez Edi Rama a fost filmat în timp ce glumea pe seama situației împreună cu președintele francez Emmanuel Macron și președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, la reuniunea Comunității Politice Europene din Copenhaga, scrie POLITICO.

„Ar trebui să vă cereți scuze… față de noi, pentru că nu ne-ați felicitat pentru acordul de pace pe care președintele Trump l-a încheiat între Albania și Azerbaidjan. A muncit din greu”, i-a spus Rama lui Macron, provocând izbucnirea în râs a lui Aliyev.

„Îmi pare rău pentru asta”, a răspuns în glumă Macron.

Trump a confundat în repetate rânduri Armenia cu Albania atunci când a vorbit despre eforturile sale de a soluționa tensiunile de lungă durată dintre Armenia și Azerbaidjan.

„Am soluționat războaie care erau imposibil de rezolvat. Azerbaidjan și Albania, conflictul dura de foarte, foarte mulți ani, i-am avut pe premieri și președinți în biroul meu”, a declarat el luna trecută, într-o intervenție la Fox News.

Și, în timpul unei conferințe de presă comune cu premierul britanic Keir Starmer, Trump a spus: „Am rezolvat problema dintre Aber-baijan și Albania”, stâlcind numele unei țări din Caucazul de Sud și confundând complet cealaltă.

Trump a intermediat un acord între liderii Armeniei și Azerbaidjanului la Casa Albă, în august, cele două țări angajându-se să pună capăt deceniilor de conflicte și să își extindă legăturile cu Washingtonul. Liderul republican a prezentat pactul drept o victorie diplomatică majoră, consolidându-și imaginea în contextul campaniei pentru premiul Nobel pentru Pace.

El a susținut în mod repetat că ar fi pus capăt la șapte războaie de la revenirea sa la Casa Albă în acest an, acționând ca mediator — afirmații pe care Associated Press le-a verificat și le-a catalogat drept false. Printre conflictele pe care Trump pretinde că le-a soluționat se numără cele dintre Serbia și Kosovo, respectiv Egipt și Etiopia. Deși există tensiuni între aceste țări, ele nu au fost implicate recent într-un război.

India, la rândul ei, a respins afirmația Casei Albe potrivit căreia Trump ar fi contribuit la detensionarea ostilităților cu Pakistanul în luna mai.

Confuzia dintre Armenia și Albania nu este prima dovadă a cunoștințelor geografice discutabile ale lui Trump.

În timpul campaniei electorale din 2023, el a confundat Ungaria cu Turcia, referindu-se la premierul ungar Viktor Orbán drept „liderul Turciei” și spunând că țara acestuia are „frontieră” cu Rusia. (Nici Turcia, nici Ungaria nu au graniță terestră cu Rusia.)

Iar înaintea unui summit cu președintele rus Vladimir Putin, în august, Trump a declarat: „Mergem în Rusia. Va fi ceva important.” Summitul a avut loc în Alaska, un stat american.