O lovitură pentru Moscova: Azerbaidjanul își modernizează armata și cumpără în secret sisteme de apărare aeriană chinezești

Azerbaidjanul pare să se distanțeze tot mai mult de Rusia și să-și diversifice sursele de armament. În timpul unei repetiții pentru parada militară de la Baku au fost observate sisteme chinezești de rachete antiaeriene HQ-9BE, care nu figurau anterior în dotarea armatei azere.

Potrivit publicației Defense Express, achiziția acestor sisteme s-ar fi făcut în secret, marcând o posibilă schimbare de direcție în politica militară și externă a țării.

Sistemul HQ-9BE este versiunea de export a complexului chinezesc HQ-9B, dezvoltat pe baza sistemului sovietic S-300. Cu o rază de acțiune de până la 260 de kilometri și capacitatea de a intercepta ținte la altitudini de până la 27 de kilometri, noul sistem este considerat superior modelului rusesc S-300PMU2, achiziționat de Baku în 2011.

De asemenea, HQ-9BE poate lansa simultan 16 rachete asupra a opt ținte diferite, fiind capabil să doboare nu doar avioane și rachete de croazieră, ci și rachete balistice tactice cu o rază de acțiune de până la 1.000 de kilometri.

Alegerea unui sistem chinezesc, în detrimentul continuării colaborării cu Rusia, sugerează o reconfigurare a relațiilor strategice ale Azerbaidjanului.

În ultimii ani, relațiile dintre Moscova și Baku s-au deteriorat, în special pe fondul unor incidente diplomatice și al nemulțumirilor privind implicarea Rusiei în conflictul din Nagorno-Karabah.

În plus, sursele citate de Defense Express susțin că Azerbaidjanul a primit recent și primele avioane de vânătoare chinezești JF-17C, livrate fără anunț public.

Acestea urmează să înlocuiască MiG-29-urile provenite anterior din Ucraina, consolidând astfel orientarea strategică a Baku-ului către Beijing.