Luni, 11 August 2025
Adevărul
Vacanţa lui JD Vance a dat peste cap viaţa localnicilor dintr-un orăşel britanic. Drumuri blocate, controale stricte, semnal slab la telefonie

Vizita vicepreședintelui american J.D. Vance în micul oraș Charlbury din Oxfordshire a dat peste cap viața comunității locale, stârnind nemulţumirea britanicilor afectaţi de măsurile stricte de securitate.

JD Vance şi David Lammy, împreună cu soţiile. FOTO: Facebook/JD Vance
Vacanța vicepreședintelui Statelor Unite, J.D. Vance, în pitoreasca localitate Charlbury, situată în comitatul Oxfordshire din sud-vestul Angliei, a transformat complet viața comunității locale. Cei aproximativ 3.000 de locuitori ai orășelului au fost puși în situația neobișnuită de a se confrunta cu măsuri stricte de securitate impuse de Serviciul Secret american, în colaborare cu poliția britanică, care au afectat rutina zilnică și accesul în zonă.

După întâlnirea oficială avută pe 8 augus, cu ministrul britanic de externe David Lammy, desfășurată la prestigioasa reședință Chevening House, și discuțiile cu reprezentanți ai diplomației ucrainene, J.D. Vance s-a mutat însoțit de familie într-un conac istoric din secolul al XVIII-lea, amplasat în inima regiunii Cotswolds, o zonă cunoscută pentru peisajele sale rurale și tradiționale.

Potrivit fotografiilor distribuite de vicepreşedintele american, David Lammy l-a însoţit şi la o partidă de pescuit.

JD Vance şi David Lammy au fost împreună la o partidă de pescuit. FOTO: Facebook/JD Vance
Reședința se întinde pe o suprafață generoasă de 2,42 hectare, cu facilități moderne precum teren de tenis, sală de fitness și grădini amenajate în stil georgian, toate fiind păzite cu strictețe.

Localnicii pitorescului orăşel au fost surprinși neplăcut de restricțiile impuse în jurul orașului: poteci blocate, filtre de control pe toate drumurile care duc spre sau traversează localitatea, iar pe terenul conacului au fost observate activități intense.

Sâmbătă, mai multe persoane au fost văzute plimbându-se pe proprietate, iar un bărbat îmbrăcat în costum negru, echipat cu cască și insignă cu steagul SUA și al Marii Britanii, asigura securitatea la poarta reședinței. Camioane de culoare neagră descarcau cutii grele, iar corturi care adăposteau generatoare și scaune fuseseră ridicate pe marginea drumului.

Măsuri de securitate stricte

În spatele casei, o antenă impunătoare a stârnit speculații în rândul locuitorilor, aceștia presupunând că ar putea fi un dispozitiv de bruiaj, un sistem anti-drone sau un turn de telecomunicații menit să îmbunătățească semnalul de telefonie mobilă, care, însă, a bruiat semnalul celor din zonă, făcundu-l mai slab.

Alte antene au fost instalate pe acoperișul conacului, iar întreaga zonă a fost animată de prezența vehiculelor marcate cu sigla unei companii de producție de evenimente, precum și de dube cu geamuri fumurii care transportau persoane între diferite locații din apropiere, potrivit The Telegraph.

Proprietara conacului și-a cerut scuze vecinilor pentru „circul” creat de coloana oficială formată din 19 vehicule care îl însoțeau pe vicepreședintele american, soția acestuia, Usha, și cei trei copii, sperând că disconfortul va fi minim.

Securitatea la reședință a fost consolidată și mai mult prin instalarea unui heliport improvizat. Duminică, coloana oficială s-a deplasat la Hampton Court Palace, una dintre cele mai cunoscute reședințe regale britanice, temporar închisă publicului pe durata vizitei.

În paralel, coaliția britanică „Stop Trump” a anunțat organizarea unui protest pașnic la Charlbury, programat pentru marți, ca răspuns la vizita oficială a vicepreședintelui american.

Această organizație a exprimat pe rețelele sociale o critică dură la adresa politicii externe a administrației americane, evidențiind tragediile din Gaza și acuzând oficialii de la Charlbury de „demonstrații grotesce de putere, îmbibate cu sânge”.

Miercuri, 13 august, în ultima zi a sa în Marea Britanie, J.D. Vance urmează să inspecteze trupele americane dislocate la baza RAF Fayford, unde sunt staționați militari din escadrila 501 de sprijin aerian și detașamentul 99 de recunoaștere expediționară al Forțelor Aeriene ale SUA.

Europa

Top articole

