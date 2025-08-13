search
Miercuri, 13 August 2025
Adevărul
Ministrul britanic de Externe s-a autodenunțat că a pescuit ilegal cu JD Vance

Publicat:

Deşi scurtă, vacanţa vicepreşedintelui american JD Vance în Marea Britanie a fost una plină de evenimente.

Partida de pescuit organizată de David Lammy pentru JD Vance a fost ilegală. FOTO: Facebook
Partida de pescuit organizată de David Lammy pentru JD Vance a fost ilegală. FOTO: Facebook

O simplă partidă de pescuit în Kent, desfășurată în cadrul vizitei în Marea Britanie a vicepreședintelui SUA, J.D. Vance, a avut parte de o atenţie deosebită după ce gazda, ministrul britanic de Externe, David Lammy, s-a autodenunţat şi a recunoscut public că şi el şi invitatul său au pescuit ilegal.

Partida de pescuit a avut loc la Chevening House, reședință oficială din Kent, unde David Lammy i-a invitat pe JD Vance și familia sa pentru o după-amiază relaxantă. În lacul privat al domeniului, cei doi au pescuit specii de apă dulce pentru care legislația britanică impune obținerea unui permis în cazul pescarilor cu vârsta peste 13 ani, notează The Guardian.

În timp ce oficialul american a glumit despre acest moment, povestind că toţi copiii săi au prins peşte, spre deosebire de ministrul britanic, care nu a reuşit nicio captură, acesta din urmă a ţinut să se autodenunţe public pentru faptul că partida a fost una ilegală, punând această situaţie pe seama unei „neglijențe administrative”. Permisele ar fi trebuit să fie achiziţionate în prealabil, însă David Lammy le-a cumpărat imediat după ce a fost informat despre obligativitatea acestora și a scris Agenției pentru Mediu, recunoscând încălcarea și mulțumind pentru activitatea de protejare a resurselor piscicole.

Ulterior, Agenția pentru Mediu a confirmat că licențele au fost obținute și că toți peștii capturați au fost eliberați.

Proteste ale localnicilor

JD Vance, aflat în vacanță cu soția, Usha, și cei trei copii, s-a cazat în Charlbury, un orășel de aproximativ 3.000 de locuitori din comitatul Oxfordshire. Alegerea reședinței Dean Manor, o casă georgiană din secolul al XVIII-lea, a adus însă un val de măsuri de securitate: drumuri închise, puncte de control ale poliției și chiar un heliport temporar.

Deşi proprietarii imobilului, Pippa și Johnny Hornby, au prezentat scuze comunității pentru „circul” provocat de prezența vicepreședintelui SUA, nu toată lumea din zonă a fost încântată de vizita demnitarului american.

Coaliția „Stop Trump” a organizat un eveniment de protest cu tema „Vance nu este binevenit”, la care au participat aproximativ 100 de persoane cu pancarte și prăjituri satirice. Protestatarii au criticat pozițiile lui Vance în privința avortului și a drepturilor comunității LGBTQ+.

Întâlniri oficiale

În afara momentelor de relaxare, vizita lui Vance a inclus întrevederi cu politicieni britanici de rang înalt, inclusiv membri ai opoziției conservatoare, precum Robert Jenrick și Chris Philp, dar şi un mic dejun cu Nigel Farage, preşedintele partidului de extremă dreapta Reform UK.

În ceea ce priveşte discuţiile oficiale cu ministrul de Externe David Lammy, au fost abordate subiecte precum războiul din Ucraina, conflictul din Gaza, schimburile comerciale și îngrijorările Washingtonului față de anumite prevederi ale legislației britanice, cum ar fi Legea privind siguranța online.

La final, JD Vance l-a descris pe Lammy drept „un bun prieten” și „o gazdă foarte, foarte amabilă”, în ciuda incidentului cu permisul de pescuit.

În lume

