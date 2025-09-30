search
Marți, 30 Septembrie 2025
Inteligența Artificială amenință joburile „de birou”. Care sunt locurile de muncă greu de automatizat

La doar 23 de ani, Jacob Palmer conduce deja propria firmă de instalații electrice. A pornit pe acest drum în 2024, după ce a renunțat la facultate și a început ca ucenic electrician.

„Sunt foarte mulțumit de alegerea mea, pentru că îmi oferă independență și libertatea de a lucra pe cont propriu”, a spus Palmer pentru CBS News.

El face parte dintr-o tendință mai largă. Tot mai mulți tineri americani aleg meserii căutate – de la electricieni, instalatori și sudori, până la tehnicieni HVAC și mecanici auto – într-un context în care costurile facultăților cresc, iar inteligența artificială începe să înlocuiască joburi de „white-collar”, mai ales la nivel de debut în carieră.

Costurile studiilor, un factor descurajant

Potrivit unui raport realizat de Jobber, 57% dintre tinerii din generația Z spun că datoria aferentă creditelor pentru studii este motivul principal pentru care evită facultatea. Costul mediu anual pentru colegiu depășește 38.000 de dolari, iar în cazul instituțiilor private se apropie de 60.000 de dolari, arată datele Education Data Initiative. Cumulat cu dobânzile și veniturile ratate pe perioada studiilor, obținerea unei diplome de licență poate costa peste 500.000 de dolari.

AI schimbă regulile jocului

Pe lângă presiunea financiară, inteligența artificială începe să afecteze piața muncii pentru absolvenții de facultate. Rata șomajului în rândul tinerilor de 23–27 de ani cu studii superioare a crescut la 4,6%, față de 3,2% în 2019, potrivit unei analize a Federal Reserve Bank of St. Louis. În schimb, pentru tinerii fără facultate creșterea șomajului a fost mult mai redusă – doar 0,5%.

Un sondaj Jobber arată că 77% dintre tinerii din Gen Z consideră important ca viitorul lor loc de muncă să fie greu de automatizat. Printre profesiile considerate sigure se numără meseriile tradiționale precum tâmplar, instalator sau electrician. În schimb, domenii precum dezvoltarea software, analiza de date sau contabilitatea par mai vulnerabile.

„AI nu poate merge pe teren”

În domeniul energiei solare, de pildă, unele sarcini administrative vor fi preluate rapid de AI. Dar munca de pe șantier rămâne esențială. „Tot mai mulți candidați vor joburi de teren pentru că acolo este siguranța”, spune Vinnie Curcie, directorul OC Solar din California.

Același trend este observat și în școli. În Mesa, Arizona, directorii de programe tehnice raportează interes crescut pentru cursuri de sudură, construcții și mecanică auto – mai mulți elevi decât locuri disponibile.

O nouă percepție asupra meseriilor

Dacă în trecut meseriile erau privite drept o opțiune „de mâna a doua”, acum percepția se schimbă. „Tinerii nu mai gândesc că ‘n-ai făcut facultate, lucrezi în construcții’. Din contră, e văzut ca un set de competențe utile, cu o carieră solidă în față”, explică David Asay, antreprenor în domeniul infrastructurii.

Jacob Palmer confirmă. Firma lui a generat 90.000 de dolari în primul an și estimează venituri de peste 150.000 de dolari în 2025. În plus, se simte protejat de avansul AI. „Ar fi nevoie de un robot incredibil ca să facă ce fac eu pe teren”, spune el.

Și pentru tineri precum Kayden Evans, elev de 18 ani din Arizona, viitorul se vede în aceeași direcție: muncă practică, meserie învățată prin ucenicie și, într-o bună zi, propria afacere. „AI nu poate merge pe teren să desfacă un motor”, spune el.

SUA

