Elon Musk spune că lumea dominată de roboți este la doar câțiva ani distanță: „Toate locurile de muncă vor fi înlocuite, este nevoie de un venit universal ridicat”

Elon Musk susține că, odată cu automatizarea și preluarea locurilor de muncă de către roboți până în 2030, va fi necesar un venit universal „ridicat” care să asigure tuturor hrană, locuință, transport și servicii medicale de calitate, notează benzinga.com.

Întrebarea privind ce se va întâmpla când roboții vor înlocui aproape toate locurile de muncă planează de ani în discuțiile publice. Mulți oameni caută cariere „rezistente la AI”, însă previziunile privind automatizarea generalizată amplifică anxietatea.

Elon Musk, însă, își menține optimismul. El repetă că societatea nu va avea nevoie doar de un venit de bază, ci de unul ridicat. Aceasta a fost reafirmată recent după ce comentatorul tehnologic David Scott Patterson a scris pe X că „toate locurile de muncă vor fi înlocuite de AI și roboți până în 2030”.

„Estimările tale sunt corecte. Roboții inteligenți în formă umanoidă vor depăși populația umană, deoarece fiecare persoană își va dori propriul R2-D2 și C-3PO. Vor exista mulți roboți în industrie pentru fiecare om, care vor furniza produse și servicii”, a răspuns Musk.

Când a fost întrebat cum vor fi susținuți cei rămași fără loc de muncă, Musk a declarat că va exista un „venit universal ridicat”.

„Toată lumea va avea parte de cea mai bună îngrijire medicală, hrană, locuință, transport și orice altceva. Abundență durabilă”, a adăugat el.

Viziunea lui Musk este mai generoasă decât majoritatea discuțiilor politice despre venit universal de bază, care sunt considerate doar plase de siguranță modeste. Musk subliniază că „de bază” nu este suficient atunci când roboții pot îndeplini aproape toate sarcinile umane.

Întrebarea esențială rămâne: cine va plăti pentru un astfel de sistem? SUA se află deja într-o situație complicată din punct de vedere financiar, iar un venit universal ridicat ar necesita regândirea completă a structurii economice. Criticii susțin că propunerea nu are o bază fiscală realistă, în timp ce susținătorii afirmă că automatizarea poate genera bogăția necesară.

Scepticii remarcă dificultățile existente în finanțarea sistemelor sociale actuale, cum ar fi asigurările sociale sau medicale, ca semn că un venit universal ridicat ar putea fi greu de implementat. Obstacolele politice sunt, de asemenea, semnificative: programele universale necesită consens larg, iar chiar un venit de bază modest se confruntă cu opoziție.

Musk vorbește despre „abundență durabilă”, însă detaliile despre funcționarea practică a unui astfel de sistem rămân neclare. Întrebările includ dacă companiile tehnologice ar fi impozitate pentru a finanța sistemul sau dacă guvernele ar restructura complet statul social. În prezent, viziunea lui Musk rămâne în mare parte un exercițiu conceptual, cu optimism de tip science-fiction.

Totuși, mesajul său transmite un optimism care contracarează temerile legate de pierderea locurilor de muncă: mașinile și roboții ar putea crea o societate suficient de eficientă pentru a asigura bogăția necesară tuturor. Rămâne deschisă întrebarea dacă aceste calcule vor funcționa vreodată, dar Musk pariază că viitorul R2-D2 și C-3PO nu vor face doar viața mai ușoară, ci și mai bună.