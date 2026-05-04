Video Împușcături în apropierea Casei Albe: alertă maximă în timpul unui eveniment prezidențial al lui Donald Trump

Un incident armat petrecut în zona Casei Albe a declanșat o intervenție rapidă a Secret Service, autoritățile confirmând că un bărbat a fost împușcat în timpul operațiunii.

Secret Service a transmis, printr-un mesaj publicat pe platforma X, că echipajele sale au fost mobilizate imediat la fața locului, zona fiind rapid securizată.

„O persoană a fost împușcată de forțele de ordine. Starea acesteia nu este cunoscută în acest moment. Vă rugăm să evitați zona, întrucât echipele de urgență se află la fața locului„, a transmis Secret Service.

În sprijin au intervenit și echipaje de urgență, iar perimetrul a fost izolat pentru desfășurarea anchetei.

Casa Albă a fost plasată pentru scurt timp sub măsuri de securitate sporite, inclusiv un lockdown preventiv, potrivit presei internaționale.

Jurnaliștii aflați în exterior au fost mutați de agenți în interiorul clădirii de presă, ca măsură de protecție.

Președintele Donald Trump se afla la un eveniment dedicat mediului de afaceri mic și a continuat programul fără întreruperi.

Deocamdată, autoritățile nu au oferit informații privind identitatea persoanei împușcate și nici despre starea acesteia. Nici motivele care au dus la deschiderea focului nu au fost făcute publice.

Ancheta este în desfășurare, iar zona rămâne securizată.