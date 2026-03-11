search
O mașină a lovit miercuri, 11 martie, barierele de securitate ale Casei Albe, iar șoferul a fost reținut imediat de Serviciul Secret. Străzile din jur au fost închise, provocând întârzieri semnificative în trafic, în timp ce autoritățile continuă ancheta pentru a stabili motivele incidentului.

Casa Albă FOTO: getty images
Casa Albă FOTO: getty images

Serviciul Secret al SUA anchetează un incident produs miercuri dimineață, când un vehicul a intrat într-o barieră de securitate în apropierea Casei Albe, au declarat agenția federală și poliția din Washington, D.C.

Șoferul mașinii a fost reținut de agenți și este în prezent interogat, a precizat Anthony Guglielmi, purtătorul de cuvânt al Serviciului Secret. „Ofițerii din divizia uniformizată investighează un vehicul suspect”, a declarat Guglielmi pentru CBS News.

„Diverse intrări și străzi sunt închise temporar, în timp ce echipele își desfășoară activitatea. Vom furniza informații suplimentare după ce vom primi noutăți de la ofițeri în cursul dimineții”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Accidentul a avut loc pe o porțiune a intersecției dintre străzile Connecticut Avenue și H Street, în partea de nord a Casei Albe, a precizat un reprezentant al Departamentului de Poliție Metropolitană din Washington, care sprijină ancheta Serviciului Secret. Nu au fost raportate victime.

Străzile din jurul Casei Albe au fost închise și securizate cu bandă de poliție, vehicule ale poliției, ofițeri ai Serviciului Secret, membri ai Poliției Metropolitane și ai Gărzii Naționale, ceea ce a provocat întârzieri semnificative în trafic în timpul dimineții.

Autoritățile continuă ancheta pentru a stabili motivele incidentului și dacă acesta a fost unul izolat sau implică riscuri suplimentare de securitate.

Incidentul survine într-un moment de sporită îngrijorare în ceea ce privește securitatea în SUA, după o serie de atacuri de la lansarea acțiunii militare a țării împotriva Iranului.

Potrivit sursei citate, sâmbăta, doi teroriști suspectați de apartenență la ISIS au aruncat dispozitive explozive improvizate în timpul unei manifestații în fața reședinței oficiale a primarului New York-ului.

