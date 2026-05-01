O înregistrare video a atacului de la gala corespondenților de la Casa Albă la care a participat președintele american Donald Trump la Washington a fost publicată joi de autoritățile americane, informează vineri dpa.

La cina de gală cu presa din capitala federală de sâmbăta trecută, un bărbat puternic înarmat a pătruns în forță printr-un punct de control de securitate şi a fost copleșit de forțele de ordine. S-au tras focuri de armă, iar Trump a fost pus în siguranță de gărzile sale de corp.

Procurorul american pentru Districtul Columbia, Jeanine Pirro, a declarat că filmarea a fost făcută publică pentru a demonstra că nu a fost vorba de nicio înscenare în acest caz, scrie Agerpres.

Pirro a spus că înregistrarea video a fost furnizată instanței şi îl arată pe presupusul atacator, Cole Allen, împuşcând un ofiţer al Serviciului Secret.

„Videoclipul îl arată, de asemenea, pe Allen cum supraveghează zona adiacentă Hotelului Hilton cu o zi înainte de atac. Biroul meu, împreună cu FBI-ul, vor continua această anchetă extinsă pentru a-l aduce pe Cole Allen în fața justiției", a scris ea pe X.

Videoclipul, care include imagini compilate din diferite zile, îl arată pe Cole în sala de sport a hotelului şi mergând pe un coridor. Clipurile, unele dintre ele fiind încetinite, accelerate sau adnotate, nu includ înregistrări audio.

Allen a fost acuzat luni de tentativă de asasinare a lui Trump.

Cina anuală a corespondenților de la Casa Albă a fost întreruptă brusc sâmbătă seara, la Washington.

Cei aproximativ 2.600 de invitaţi, precum şi Donald Trump şi soţia sa, Melania, au fost puși la adăpost. Preşedintele şi soţia sa au fost evacuaţi de urgenţă de agenţii secreţi după ce un bărbat a deschis focul. Potrivit autorităților, acesta era cazat la hotelul Washington Hilton, unde a avut loc evenimentul.

Presupusul atacator „era înarmat cu o puşcă de vânătoare, un pistol şi mai multe cuţite” când a „năvălit” asupra unui punct de control al serviciilor secrete.