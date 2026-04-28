Anchetă explozivă în SUA: atacul de la Casa Albă, planificat din timp. Procurorii anunță „un caz solid”

Procurorii federali susțin că au construit un dosar solid împotriva suspectului acuzat de tentativa de atac de la Casa Albă, afirmând că fapta ar fi fost premeditată și atent planificată.

Procurorul SUA pentru Washington, D.C., Jeanine Pirro, a declarat într-o intervenție televizată că ancheta este bine fundamentată și că intenția suspectului ar fi fost „foarte clară”, respectiv aceea de a-l ucide pe președintele Statelor Unite.

„Avem un caz solid. Este foarte clar care a fost intenția lui”, a spus Pirro, adăugând că probele indică o premeditare extinsă, inclusiv călătorii prin mai multe state, transportul de arme și rezervări făcute în avans la hoteluri, potrivit foxnews.

Autoritățile spun că suspectul, Cole Tomas Allen, a călătorit din California către Washington, D.C., având asupra sa mai multe arme, inclusiv o pușcă de calibrul 12, un pistol de calibrul .38 și mai multe cuțite.

Potrivit Departamentului de Justiție (DOJ), armele au fost achiziționate în ani anteriori și transportate peste granițele statelor înainte de incident.

În imagini făcute publice de DOJ apar armele recuperate de la fața locului, inclusiv o pușcă de vânătoare, un pistol semi-automat și mai multe arme albe.

Potrivit anchetatorilor, suspectul ar fi reușit să treacă de un punct de control de securitate de la Washington Hilton, unde se desfășura evenimentul.

În acel moment s-a auzit un foc de armă, iar un ofițer al Secret Service a fost împușcat în piept înainte ca agenții să intervină și să-l imobilizeze pe atacator.

„Cole Allen a călătorit prin țară cu arme mortale și un plan de a-l asasina pe președintele Statelor Unite”, a afirmat procurorul Jeanine Pirro.

Ancheta este în desfășurare, autoritățile urmând să analizeze inclusiv datele digitale ale suspectului pentru a stabili dacă au existat complici sau legături cu alte persoane.

Procurorii au precizat că sunt așteptate acuzații suplimentare pe măsură ce investigația avansează, iar dosarul ar putea duce la o condamnare la închisoare pe viață.

Incidentul a generat reacții puternice și în rândul Congresului. Mai mulți parlamentari au vorbit despre problemele de securitate din cadrul evenimentului.

Reprezentanta democrată Alexandria Ocasio-Cortez a calificat incidentul drept „un eșec clar al sistemelor” și a cerut o anchetă amplă privind modul în care a fost posibilă breșa de securitate. Ea a respins însă teoriile conspirației și a criticat ideea unor noi cheltuieli pentru proiecte precum construirea unei săli de bal la Casa Albă.

Întrebată dacă se simte în siguranță ca membru al Congresului, Ocasio-Cortez a răspuns tranșant: „Niciodată.”

Totodată, congresmanul Jared Moskowitz a relatat momentele de haos din timpul evenimentului, afirmând că a fost ajutat de liderul republican Steve Scalise să ajungă într-o zonă securizată, după ce au fost auzite focuri de armă și participanții s-au adăpostit sub mese.

Moskowitz a subliniat diferențele de protecție între oficialii de rang înalt și membrii obișnuiți ai Congresului, avertizând că nivelul actual de amenințare ar putea duce la incidente mai grave în viitor.

„La un moment dat, cineva va răni pe cineva”, a declarat acesta, lăudând intervenția rapidă a Secret Service.