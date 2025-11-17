Hackerul care a spart conturile lui Elon Musk, Jeff Bezos și Barack Obama, obligat să plătească o sumă colosală în Bitcoini

În iulie 2020, hackerul a spart conturile mai multor vedete din SUA, precum Barack Obama, Joe Biden, Jeff Bezos, Elon Musk sau Kim Kardashian. Folosindu-se de identitatea lor, O’Connor le-a cerut utilizatorilor să doneze Bitcoini, sub pretextul că vor fi plătiți dublu.

Prejudiciul creat de James O’Connor și complicii săi se ridică la peste 715.000 de euro, în criptomonede.

Luni, Tribunalul Coroanei a decis ca hackerul britanic să plătească suma de 4,6 milioane de euro, echivalentul a 42 de Bitcoini, scrie Mediafax.

Ordinul de recuperare civilă dat de Tribunalul Coroanei, care a evaluat activele lui O’Connor a fost emis săptămâna trecută, în urma înghețării proprietăților hackerului, pe care procurorii le-au asigurat în timpul procedurii de extrădare.

„Chiar și atunci când o persoană nu este condamnată în Regatul Unit, putem totuși să ne asigurăm că aceasta nu beneficiază de pe urma infracțiunilor comise”, a declarat procurorul britanic Adrian Foster.

Condamnat la închisoare în SUA

Hackerul în vârstă de 26 de ani a fost condamnat la închisoare în SUA în anul 2023, după ce a pledat vinovat pentru infracțiunile de intruziune informatică, fraudă electronică și extorcare.

El a fost arestat inițial în Spania și ulterior extrădat în SUA, după ce Curtea Supremă spaniolă a decis ca el să fie condamnat în Statele Unite, pentru că, atât dovezile, cât și victimele se află acolo.