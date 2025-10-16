search
Cum a reușit hackerul de la Penitenciarul Târgu Jiu să păcălească sistemul. Șeful ANP: A anulat anumite comenzi, iar banii au revenit în contul deținuților

0
0
Publicat:

Șeful Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), Geo Bogdan Burcu, a clarificat, că deținutul supranumit „hackerul de la Penitenciarul Târgu Jiu” nu a redus pedepse și nici nu a spart baza de date a sistemului. Acesta a accesat însă o platformă web a bazei de date, unde a efectuat mai multe modificări minore, printre care și creșterea sumelor de bani primite de deținuți.

Cum a acționat hackerul de la Penitenciarul Târgu Jiu FOTO: Shutterstock
Cum a acționat hackerul de la Penitenciarul Târgu Jiu FOTO: Shutterstock

Geo Bogdan Burcu a respins informațiile potrivit cărora deținutul ar fi modificat pedepse sau ar fi acordat zile câștig. „Nu a fost vorba de nicio pedeapsă micșorată de către deținutul hacker, cum susțin unele entități sindicale, nici zile câștig acordate. Nu au fost identificate astfel de modificări”, a precizat șeful ANP la Digi24.

El a explicat că deținutul nu a spart efectiv baza de date, ci a avut acces la o platformă web asociată acesteia: „Toate modificările pe care deținutul le-a operat în cadrul aplicației au fost identificate. Nu a spart baza de date, ci a avut acces la o platformă web a acelei baze de date”.

Cum acționa hackerul

Deținutul a reușit să modifice date legate de cumpărături online și conturile altor persoane încarcerate. „A anulat anumite comenzi, iar banii au revenit în contul deținuților. În alte cazuri, a adăugat câte un zero la sumele de bani pe care deținuții le-ar fi primit prin mandate poștale”, a explicat Burcu.

Modificările vizau și adăugarea unor numere de telefon suplimentare: „Deținuții au dreptul să apeleze simultan 10 numere de telefon. Pentru a adăuga alte numere, trebuie eliminate unele existente. El a introdus noi numere fără a respecta această regulă”, a mai spus șeful ANP.

Paguba estimată în urma acestor acțiuni este de aproximativ 10.000 de lei. „Din calculele și estimările noastre, este vorba de o sumă de 10.000 de lei nerecuperată din conturile deținuților care ar fi beneficiat de astfel de cumpărături”, a adăugat Burcu, menționând că produsele vizate erau din categoria celor permise de legislație.

Parola, obținută prin neglijența angajaților

Șeful ANP a subliniat că deținutul nu a modificat nici date legate de drepturile deținuților, cum ar fi vizitele intime sau zilele libere. Accesul la sistem s-a produs din cauza unei breșe de securitate interne. „Deținutul a obținut parola prin neglijența unor angajați, care cel mai probabil vor plăti pentru asta. Din verificările preliminare, aceștia și-au împărțit parola între ei pentru a se conecta pe contul unui coleg. Este posibil ca parola să fi fost transmisă pe un bilețel sau să fi rămas accidental la vedere”, a explicat Burcu.

Citește și: Escrocheria veche de secole care încă păcălește mii de oameni în fiecare an. Schema „prințul nigerian”

Mai puțin de 10 deținuți ar fi beneficiat

Potrivit șefului ANP, doar un număr restrâns de deținuți ar fi beneficiat de modificările operate. „Un număr de câțiva deținuți, până în 10, din datele noastre. Nu e vorba de un număr amplu de deținuți și nici de modificări majore”, a spus acesta.

Burcu a adăugat că, deși Penitenciarul Târgu Jiu a reacționat cu o ușoară întârziere, instituțiile competente au fost anunțate imediat după descoperirea incidentului. „Din momentul în care s-a luat cunoștință de astfel de fenomene, a fost sesizată imediat poliția, iar noi am informat Ministerul Justiției. A fost demarată o amplă acțiune de verificare a tuturor modificărilor posibile și corectate vulnerabilitățile”, a precizat Burcu.

Incidentul a fost posibil și din cauza unei tastaturi fizice care a rămas conectată la sistemul informatic. „Vulnerabilitatea a fost dată de existența unei tastaturi fizice date dintr-o neglijență, pentru a facilita accesul deținuților la modulul de cereri din infochioșcuri. Aceasta a reprezentat o breșă suplimentară”, a explicat șeful ANP.

Reacția la acuzațiile sindicatelor

Sindicatele din sistem au acuzat conducerea ANP că nu a informat corespunzător personalul despre incident. Geo Bogdan Burcu a respins criticile, susținând că nu era necesară o informare generală. „Structura de specialitate din cadrul ANP are acces la aplicația națională și se ocupă direct de verificări. Nu era cazul unei informări largi, mai ales că o astfel de comunicare ar fi putut periclita ancheta”, a declarat Burcu.

El a adăugat că unele anchete au un „caracter nepublic”, stabilit de procurori, iar scurgerea de informații în spațiul public poate afecta desfășurarea investigațiilor.

Târgu-Jiu

