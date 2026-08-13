Ucraina nu va mai publica bilanțurile detaliate ale atacurilor rusești cu rachete

Aviația militară ucraineană a anunțat că nu va mai face publice bilanțurile detaliate privind atacurile rusești cu rachete. Măsura vizează în special informațiile despre numărul de rachete lansate de Rusia și câte dintre acestea au fost interceptate de apărarea antiaeriană.

Șeful comunicațiilor aviației militare ucrainene, Iurii Ignat, a anunțat că rapoartele de dimineață ale comandamentului vor fi modificate. Astfel, autoritățile nu vor mai comunica în detaliu numărul rachetelor lansate, al celor doborâte, neutralizate sau al celor care nu și-au atins țintele, conform AFP și Agerpres.

Alarmele în timp real vor continua să fie transmise, iar autoritățile vor comunica în continuare bilanțuri generale privind atacurile.

Potrivit lui Ignat, Rusia a lansat în luna iulie peste 450 de rachete de diferite tipuri asupra Ucrainei, dintre care aproximativ 200 au fost rachete balistice.

Ucraina se confruntă cu deficit de rachete pentru sistemele Patriot

Decizia Kievului vine în contextul în care Ucraina întâmpină dificultăți tot mai mari în interceptarea rachetelor balistice rusești, din cauza deficitului de rachete interceptoare pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot.

Rachetele balistice sunt mai greu de interceptat decât rachetele de croazieră sau dronele, din cauza vitezei ridicate și a traiectoriei lor. Rusia a folosit tot mai frecvent astfel de arme în atacurile asupra Ucrainei.

Kievul a fost vizat în mod repetat de atacuri în ultimele săptămâni, în urma cărora au fost uciși civili și au fost avariate sau distruse clădiri rezidențiale.

În noaptea de 5 august, forțele ucrainene nu au reușit să intercepteze niciuna dintre cele 28 de rachete balistice lansate de Rusia.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina a primit în acest an doar aproximativ o treime din numărul de rachete interceptoare pentru sistemele Patriot primit în perioada similară din 2025.

Prin limitarea informațiilor publice privind eficiența apărării antiaeriene, autoritățile ucrainene urmăresc să reducă datele disponibile despre capacitățile și vulnerabilitățile sistemelor de apărare în fața atacurilor rusești.