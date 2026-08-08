 Groenlanda somează o companie susținută de Trump care forțează începerea unor foraje ilegale în regiune | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 8 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Groenlanda somează o companie susținută de Trump care forțează începerea unor foraje ilegale în regiune

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

O companie petrolieră americană care are legături cu Donald Trump se pregătește să foreze puțuri în regiuni izolate din Groenlanda, deși nu a primit încă autorizația autorităților locale.

Compania are legături cu Donald Trump FOTO Truth Social / Donald Trump
Compania are legături cu Donald Trump FOTO Truth Social / Donald Trump

În timp ce președintele american își reînnoiește amenințările privind preluarea vastului teritoriu arctic, materiale necesare forajului au fost aduse la țărm în ultimele zile, pe coasta de est a Groenlandei, scrie The Guardian.

Situația a determinat guvernul Groenlandei să emită un „avertisment ferm”, precizând că nu fusese acordată nicio aprobare pentru debarcarea echipamentelor.

„Toate aspectele logistice viitoare trebuie comunicate și aprobate de autoritatea pentru resurse minerale înainte de a fi puse în aplicare”, a transmis guvernul într-un comunicat.

Miza de 1.000 de miliarde de dolari a forajelor

Directorii companiei Greenland Energy, o firmă din Texas înființată anul trecut, susțin că sub regiunea Jameson Land s-ar putea afla țiței în valoare de 1.000 de miliarde de dolari. Compania a anunțat că intenționează să cheltuiască 60 de milioane de dolari pentru forarea a două puțuri, pentru a verifica existența zăcământului.

Deși Groenlanda a încetat în 2021 să mai emită noi licențe pentru exploatarea petrolului, invocând motive de mediu, o companie britanică, 80 Mile, obținuse drepturi de explorare în Jameson Land. Documentele corporative ale Greenland Energy arată că firma urmează să preia o participație majoritară în proiect în schimbul finanțării operațiunilor de explorare, însă are în continuare nevoie de aprobarea guvernului pentru a putea începe lucrările.

Greenland Energy l-a cooptat pe Phil McGraw, cunoscut mai ales sub numele de Dr. Phil, un fost prezentator de talk-show și o figură importantă în zona conservatoare americană, care a făcut parte din Comisia pentru Libertate Religioasă a lui Trump, pentru a realiza o serie de documentare ce va „surprinde misiunea acestor prospectorii moderni”.

Compania a numit, de asemenea, în consiliul său de administrație un veteran al Marinei americane care lucrează la Golden Dome, proiectul de apărare antirachetă despre care Trump spune că face ca preluarea controlului asupra Groenlandei să fie „vitală”.

Compania neagă o legătură cu planurile lui Trump privind Groenlanda

Larry Swets, președintele Greenland Energy și unul dintre principalii acționari ai companiei, pare să aibă acces la cercul apropiat al lui Trump. El a declarat că proiectul petrolier „nu are legătură cu anexarea de către Statele Unite”.

Donald Trump, la Ankara: Groenlanda ar trebui să fie sub controlul SUA, dar acest lucru ar afecta relațiile cu NATO

După ce un reprezentant al companiei a afirmat în mod fals, la o întâlnire a comunității din Jameson Land, în iunie, că Greenland Energy avea permisiunea de a debarca echipamentele de foraj, Swets a declarat: „Entuziasmul nostru pentru proiect ne-a determinat să comunicăm într-un mod care a creat confuzie”.

Însă, luna următoare, localnicii din regiunea slab populată au observat un remorcher care trăgea o barjă spre țărm și descărca aproximativ o duzină de containere.

„Scopul a fost aducerea echipamentelor la țărm, în Nunap Qeqqa [Jameson Land], în legătură cu forajele de explorare petrolieră planificate”, a precizat guvernul Groenlandei în comunicat.

Publicația daneză de investigații Danwatch l-a citat pe directorul companiei de transport maritim, care a confirmat că livrarea era destinată Greenland Energy.

Greenland Energy a refuzat să răspundă întrebărilor adresate de The Guardian. Într-o scrisoare transmisă joi acționarilor, compania a precizat: „Întâlnirile recente, la nivel înalt, dintre conducerea proiectului și autoritățile groenlandeze de reglementare și supraveghere au fost constructive și continuăm să fim încurajați de progresele înregistrate în vederea obținerii aprobărilor rămase, necesare pentru foraj”.

Compania a precizat că, în urma acestor discuții, pentru început va fi forat un singur puț.

Forajele ar putea avea loc într-o zonă protejată

În calitate de teritoriu semi-autonom al Danemarcei, deciziile privind resursele naturale ale Groenlandei aparțin liderilor locali aleși, care se confruntă acum cu o decizie delicată.

Aceștia ar putea autoriza forajele petroliere, deși puțurile planificate par să se afle într-o zonă de conservare protejată prin Convenția Ramsar privind zonele umede. Sau ar putea refuza autorizarea și, se tem unii, i-ar putea oferi lui Trump un pretext pentru a-și promova agenda imperialistă.

Guvernul Groenlandei a precizat că „nu ar fi proporțional” să solicite îndepărtarea echipamentelor. Acesta a adăugat că cererea de autorizare se află în continuare în curs de analizare.

Operațiunea ar urma să înceapă în octombrie

Un reprezentant al Greenland Energy a declarat că o navă care transportă cele 300 de containere cu echipamente de foraj ale companiei urmează să plece din Canada pe 12 septembrie. Forarea puțurilor ar urma să înceapă în octombrie.

Jeff Landry, guvernatorul statului Louisiana, reprezentant al extremei drepte și emisarul lui Trump pentru Groenlanda, a declarat că Groenlanda ar putea începe să producă petrol chiar de anul viitor.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Toată lumea este speriată”. Elita rusă se teme că FSB „scapă de sub control”, după ce Putin a extins puterea serviciului
digi24.ro
image
O adolescentă de 14 ani a murit după ce a căzut în gol 90 de metri, în timpul unei drumeții în Dolomiți, alături de părinți
stirileprotv.ro
image
IREAL ce a ajuns să facă, la pușcărie, temutul BEBINO! Liderul interlop bucureștean, trimis la reeducare
gandul.ro
image
Miliardarii turci de la Ford Otosan investesc 100 de milioane de euro în România. Banca Transilvania le acordă o finanțare uriașă
mediafax.ro
image
Dan Petrescu, prima reacție despre interesul lui Gigi Becali pentru venirea la FCSB: „Pot să vă spun”
fanatik.ro
image
Intervenția Bruxelles-ului a fost praf în ochi: conflictul dintre Spania și Italia privind controalele la frontieră se acutizează. Madridul amenință cu represalii
libertatea.ro
image
Avertismentul experților: România riscă raționalizări obligatorii și blackout, din cauza lipsei investițiilor. Apel către ANRE
digi24.ro
image
„Gata, e INUMAN!” » Ioan Andone cere 3 măsuri URGENTE în România
gsp.ro
image
Răspunsul lui Dan Petrescu pentru MM Stoica și Gigi Becali, care îl vor la FCSB
digisport.ro
image
„Doamne, nu pot să vorbesc!”. Alina Pușcău, primele declarații din clinica din SUA. Prin ce trece vedeta
click.ro
image
Fosta fabrică de țigări de la Sfântul Gheorghe, care a produs Carpați și Snagov, devine centru științific pentru tineri
antena3.ro
image
Paradox: importăm fructe de pădure de peste 25 mil. euro anual, dar sancţionăm culegătorii
zf.ro
image
România, sub trei avertizări de Cod galben. Vijelii de peste 80 km/h şi caniculă în mai multe regiuni
observatornews.ro
image
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
cancan.ro
image
Ce pensie iei dacă ai muncit 35 sau 40 de ani pe salariul minim? Dar dacă ai avut salariul mediu pe țară?
newsweek.ro
image
Ioana Țiriac, vacanță de mega – lux într-un castel unde o noapte de cazare costă 1.700 de euro
prosport.ro
image
România, printre cele mai periculoase țări pentru șoferi. Cine ocupă primul loc în Europa
playtech.ro
image
Nikita Stoinov, la Craiova?! Dezvăluiri de ultimă oră despre fundașul lui Dinamo. Exclusiv
fanatik.ro
image
Misterul noii coafuri a lui Donald Trump. Ce spune biograful președintelui FOTO
ziare.com
image
FOTO Mihaela Rădulescu a fost ”ștearsă complet” și nu s-a mai putut abține: ”Trebuie să le fie frică de mine”
digisport.ro
image
Un bărbat, uitat de medici în aparatul de RMN. A fost descoperit după șase ore
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa din Târgu Jiu a Niculinei Stoican. Loredana a fost în vizită și a rămas mască. Nu ai mai văzut la nimeni așa ceva: Fără cuvinte / VIDEO
romaniatv.net
image
Cele cinci zodii favorizate de astre. Horoscopul weekendului 8-9 august 2026
mediaflux.ro
image
Florin Prunea, dizgrațios pe stadion, ca delegat UEFA: „Vă arăt ceva frumos. E ce trebuie, fratello?”
gsp.ro
image
Adrian Veștea, reacție la situația deplorabilă din Spitalul Județean Brașov: „Oricât aș fi eu de președinte, nu mă bag peste fluxurile medicale. De asta a făcut școală managerul”
actualitate.net
image
REPORTAJ | Bolnavi de cancer, tratați în saloane degradate la Spitalul Județean Brașov. Mucegai, rugină și mizerie în mai multe zone: „Ne este frică să nu ne cadă tavanul în cap” FOTO/VIDEO
actualitate.net
image
Moment neașteptat pentru Theo Rose la Nibiru! Artista a fost întreruptă pe scenă
click.ro
image
3 zodii vor avea noroc la tot pasul între 10 și 16 august. Oportunități spectaculoase le vor apărea în cale
click.ro
image
Câți bani a investit Brigitte Pastramă în pasiunea ei: „Am cheltuit foarte mult”
click.ro
Victor Hugo (1802 1885), scriitor francez, fotografie portret de tip Woodbury de Cliché Bertall, 1860 1869, profimedia 0652818418 jpg
Era adorat de prostituate, pentru apetitul său sexual uriaș. Când a murit faimosul scriitor, toate cocotele Parisului l-au plâns
okmagazine.ro
Cleopatra VII Philopator, Profimedia (1) jpg
Regina cochetă despre care se spune c-ar fi inventat vibratorul. Ce găselniță ingenioasă cu albine folosea pentru a obține singură plăcere
okmagazine.ro
Gică Petrescu, Mara Mălineanu, Maria Tănase și Maurice Nègre (© Muzeul Olteniei)
Istoria unei fotografii: Maria Tănase, alături de Gică Petrescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum trebuie spălate corect hainele albe. Nu își vor mai pierde niciodată strălucirea și culoarea intensă
image
Moment neașteptat pentru Theo Rose la Nibiru! Artista a fost întreruptă pe scenă

OK! Magazine

image
Mezina Regelui și-a luat revanșa: pare c-a slăbit peste noapte. Criticată pentru kilogramele în plus, prințesa a revenit cu o apariție suplă