Groenlanda somează o companie susținută de Trump care forțează începerea unor foraje ilegale în regiune

O companie petrolieră americană care are legături cu Donald Trump se pregătește să foreze puțuri în regiuni izolate din Groenlanda, deși nu a primit încă autorizația autorităților locale.

În timp ce președintele american își reînnoiește amenințările privind preluarea vastului teritoriu arctic, materiale necesare forajului au fost aduse la țărm în ultimele zile, pe coasta de est a Groenlandei, scrie The Guardian.

Situația a determinat guvernul Groenlandei să emită un „avertisment ferm”, precizând că nu fusese acordată nicio aprobare pentru debarcarea echipamentelor.

„Toate aspectele logistice viitoare trebuie comunicate și aprobate de autoritatea pentru resurse minerale înainte de a fi puse în aplicare”, a transmis guvernul într-un comunicat.

Miza de 1.000 de miliarde de dolari a forajelor

Directorii companiei Greenland Energy, o firmă din Texas înființată anul trecut, susțin că sub regiunea Jameson Land s-ar putea afla țiței în valoare de 1.000 de miliarde de dolari. Compania a anunțat că intenționează să cheltuiască 60 de milioane de dolari pentru forarea a două puțuri, pentru a verifica existența zăcământului.

Deși Groenlanda a încetat în 2021 să mai emită noi licențe pentru exploatarea petrolului, invocând motive de mediu, o companie britanică, 80 Mile, obținuse drepturi de explorare în Jameson Land. Documentele corporative ale Greenland Energy arată că firma urmează să preia o participație majoritară în proiect în schimbul finanțării operațiunilor de explorare, însă are în continuare nevoie de aprobarea guvernului pentru a putea începe lucrările.

Greenland Energy l-a cooptat pe Phil McGraw, cunoscut mai ales sub numele de Dr. Phil, un fost prezentator de talk-show și o figură importantă în zona conservatoare americană, care a făcut parte din Comisia pentru Libertate Religioasă a lui Trump, pentru a realiza o serie de documentare ce va „surprinde misiunea acestor prospectorii moderni”.

Compania a numit, de asemenea, în consiliul său de administrație un veteran al Marinei americane care lucrează la Golden Dome, proiectul de apărare antirachetă despre care Trump spune că face ca preluarea controlului asupra Groenlandei să fie „vitală”.

Compania neagă o legătură cu planurile lui Trump privind Groenlanda

Larry Swets, președintele Greenland Energy și unul dintre principalii acționari ai companiei, pare să aibă acces la cercul apropiat al lui Trump. El a declarat că proiectul petrolier „nu are legătură cu anexarea de către Statele Unite”.

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După ce un reprezentant al companiei a afirmat în mod fals, la o întâlnire a comunității din Jameson Land, în iunie, că Greenland Energy avea permisiunea de a debarca echipamentele de foraj, Swets a declarat: „Entuziasmul nostru pentru proiect ne-a determinat să comunicăm într-un mod care a creat confuzie”.

Însă, luna următoare, localnicii din regiunea slab populată au observat un remorcher care trăgea o barjă spre țărm și descărca aproximativ o duzină de containere.

„Scopul a fost aducerea echipamentelor la țărm, în Nunap Qeqqa [Jameson Land], în legătură cu forajele de explorare petrolieră planificate”, a precizat guvernul Groenlandei în comunicat.

Publicația daneză de investigații Danwatch l-a citat pe directorul companiei de transport maritim, care a confirmat că livrarea era destinată Greenland Energy.

Greenland Energy a refuzat să răspundă întrebărilor adresate de The Guardian. Într-o scrisoare transmisă joi acționarilor, compania a precizat: „Întâlnirile recente, la nivel înalt, dintre conducerea proiectului și autoritățile groenlandeze de reglementare și supraveghere au fost constructive și continuăm să fim încurajați de progresele înregistrate în vederea obținerii aprobărilor rămase, necesare pentru foraj”.

Compania a precizat că, în urma acestor discuții, pentru început va fi forat un singur puț.

Forajele ar putea avea loc într-o zonă protejată

În calitate de teritoriu semi-autonom al Danemarcei, deciziile privind resursele naturale ale Groenlandei aparțin liderilor locali aleși, care se confruntă acum cu o decizie delicată.

Aceștia ar putea autoriza forajele petroliere, deși puțurile planificate par să se afle într-o zonă de conservare protejată prin Convenția Ramsar privind zonele umede. Sau ar putea refuza autorizarea și, se tem unii, i-ar putea oferi lui Trump un pretext pentru a-și promova agenda imperialistă.

Guvernul Groenlandei a precizat că „nu ar fi proporțional” să solicite îndepărtarea echipamentelor. Acesta a adăugat că cererea de autorizare se află în continuare în curs de analizare.

Operațiunea ar urma să înceapă în octombrie

Un reprezentant al Greenland Energy a declarat că o navă care transportă cele 300 de containere cu echipamente de foraj ale companiei urmează să plece din Canada pe 12 septembrie. Forarea puțurilor ar urma să înceapă în octombrie.

Jeff Landry, guvernatorul statului Louisiana, reprezentant al extremei drepte și emisarul lui Trump pentru Groenlanda, a declarat că Groenlanda ar putea începe să producă petrol chiar de anul viitor.