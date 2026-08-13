Eclipsa de Soare de miercuri, 12 august 2026, a fost urmărită de milioane de oameni din Europa, însă pasagerii și echipajele unor avioane au avut parte de o perspectivă cu totul specială. Imagini filmate la mii de metri altitudine surprind momentul în care Luna trece prin fața Soarelui, iar cerul se întunecă pentru scurt timp.

Fenomenul a început în jurul orei 18:00 în Marea Britanie, unde eclipsa a fost parțială, Soarele fiind acoperit în proporție de aproximativ 92%. În Spania, Portugalia și Groenlanda, însă, eclipsa a putut fi observată în faza de totalitate, când Luna a acoperit complet discul solar pe o anumită zonă a Pământului.

Eclipsa, surprinsă din cockpitul unui avion

O filmare publicată pe X surprinde eclipsa din cockpitul unui avion. Cerul capătă treptat o nuanță portocalie, înainte ca Luna să acopere lumina Soarelui, iar zona aflată în umbra eclipsei să fie cufundată pentru câteva momente în întuneric.

Un alt videoclip, distribuit de BNO News, arată eclipsa totală filmată de la bordul unui avion al companiei Iberia, în timpul unui zbor deasupra Spaniei. Imaginile au atras rapid reacții din partea utilizatorilor, care au descris priveliștea drept „uluitoare”.

Când va fi următoarea eclipsă totală de Soare

Pentru cei care au ratat fenomenul, următoarea eclipsă totală de Soare vizibilă în Marea Britanie este programată abia pe 23 septembrie 2090.

Înainte de aceasta vor avea loc și alte eclipse. Pe 6 februarie 2027 este programată o eclipsă inelară de Soare, fenomen în timpul căruia Luna nu acoperă complet Soarele, lăsând vizibil un inel luminos în jurul său.

Pe 2 august 2027 va avea loc o eclipsă parțială de Soare, vizibilă în special în nordul Africii și sudul Europei. Fenomenul a fost supranumit „Eclipsa Secolului”, datorită gradului ridicat de acoperire a Soarelui în anumite regiuni.