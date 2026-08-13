 Un gigant IT pregătește noi concedieri din cauza investițiilor în AI. Sute de angajați din România au fost deja disponibilizați | adevarul.ro
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Un gigant IT pregătește noi concedieri din cauza investițiilor în AI. Sute de angajați din România au fost deja disponibilizați

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Oracle pregătește o nouă rundă de concedieri în luna august, după ce compania a eliminat deja aproximativ 21.000 de locuri de muncă la nivel global până la sfârșitul lunii mai. 

Un gigant IT pregătește un nou val de concedieri. FOTO: Freepik
Un gigant IT pregătește un nou val de concedieri. FOTO: Freepik

În România, compania americană a renunțat în luna iunie la aproximativ 500 de angajați, dintr-un total de circa 4.000 de persoane. Noua rundă de disponibilizări ar putea afecta și alte echipe din România, însă amploarea exactă a măsurilor nu este cunoscută deocamdată.

Potrivit unui document intern consultat de Business Insider, noul plan urmărește reducerea cheltuielilor cu salariile până la 1 septembrie. În unele departamente, reducerile de personal ar putea ajunge la procente de două cifre.

Managerii Oracle ar fi primit deja instrucțiuni să întocmească listele cu angajații care urmează să fie disponibilizați.

Compania nu a comentat informațiile referitoare la noul val de concedieri.

Oracle are în prezent aproximativ 141.000 de angajați la nivel mondial, însă compania se confruntă cu presiuni financiare importante, pe fondul investițiilor masive în infrastructura necesară dezvoltării serviciilor de inteligență artificială.

Gigantul american a investit 55,7 miliarde de dolari în infrastructură și centre de date în anul fiscal încheiat la 31 mai. Suma este cu aproximativ 23,7 miliarde de dolari mai mare decât veniturile obținute de companie în aceeași perioadă.

Pentru a finanța aceste investiții, Oracle a apelat la împrumuturi masive. Compania a atras aproximativ 43 de miliarde de dolari prin împrumuturi în ultimul an fiscal și alte 5 miliarde de dolari prin vânzarea de acțiuni.

Pentru anul fiscal în curs, Oracle estimează că va atrage încă aproximativ 40 de miliarde de dolari, printr-o combinație de împrumuturi și emiterea de acțiuni.

Investițiile sunt destinate în special extinderii infrastructurii de inteligență artificială, inclusiv construirii de centre de date și achiziționării de cipuri necesare pentru dezvoltarea acestei tehnologii.

Expansiunea rapidă a inteligenței artificiale obligă marile companii de tehnologie să găsească un echilibru între investițiile uriașe necesare și presiunea investitorilor pentru profituri.

În cazul Oracle, reducerea numărului de angajați vine în paralel cu investițiile fără precedent în infrastructură. Compania încearcă astfel să țină sub control costurile într-o perioadă în care cererea pentru servicii de inteligență artificială determină investiții de zeci de miliarde de dolari.

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