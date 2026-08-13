Blestemul lui Unai Emery în Supercupa Europei: patru finale, patru înfrângeri

Unai Emery și-a construit o reputație aproape fără egal în Europa League, dar Supercupa Europei continuă să fie un vis de neatins. Tehnicianul spaniol a pierdut miercuri, la Salzburg, a patra finală din tot atâtea participări!

Aston Villa a fost învinsă cu 2-1 de Paris Saint-Germain. De-a lungul carierei, Emery a mai disputat Supercupa în 2014 și 2015 cu Sevilla și în 2021 cu Villarreal.

Seria a început în 2014, când Sevilla a întâlnit Real Madrid la Cardiff. Cristiano Ronaldo a marcat ambele goluri ale victoriei cu 2-0 a madrilenilor. Un an mai târziu, Emery a fost și mai aproape de trofeu. Sevilla a pierdut cu 5-4 după prelungiri în fața Barcelonei lui Luis Enrique, într-o partidă memorabilă: catalanii au condus cu 4-1, andaluzii au revenit la 4-4, dar Pedro a decis finala în minutul 115. Ironia este că, 11 ani mai târziu, tot Luis Enrique i-a stat în cale lui Emery, de această dată pe banca lui PSG.

A treia încercare a venit în 2021. Villarreal, proaspăta câștigătoare a Europa League, a remizat 1-1 cu Chelsea după 120 de minute, însă londonezii s-au impus cu 6-5 la loviturile de departajare. Kepa, introdus special înaintea penalty-urilor, a apărat două execuții.

La Salzburg, scenariul a fost diferit, dar deznodământul același. Aston Villa a reușit să egaleze prin Brian Madjo, după deschiderea scorului semnată de Khvicha Kvaratskhelia, însă Désiré Doué a adus victoria lui PSG în minutul 61.

Unai Emery e cel mai de succes antrenor din Liga Europa

Contrastul este spectaculos. Emery este cel mai de succes antrenor din istoria Europa League, cu cinci trofee, ultimul cucerit chiar cu Aston Villa în mai 2026, după finala câștigată cu 3-0 în fața lui Freiburg. În Supercupă însă, bilanțul său rămâne perfect negativ: patru prezențe, patru înfrângeri.

Pentru Aston Villa, ratarea este cu atât mai dureroasă cu cât formația engleză a mai câștigat Supercupa, după dubla cu Barcelona din ediția 1982, așa că știe ce înseamnă să cucerirea unui astfel de trofeu.

În ceea ce-l privește, Emery va mai avea nevoie de încă un triumf european pentru a primi o nouă șansă de a rupe acest veritabil coșmar care-l bântuie în Supercupa Europei.