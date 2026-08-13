 Schimbări importante la Evaluarea Națională și Bacalaureat 2027. Examenele ar putea începe mai devreme | adevarul.ro
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Schimbări importante la Evaluarea Națională și Bacalaureat 2027. Examenele ar putea începe mai devreme

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Ministerul Educației și Cercetării propune modificări ale modului în care sunt evaluate lucrările de la Evaluarea Națională și Bacalaureat 2027. Lucrările pentru care apar diferențe mari între notele acordate de evaluatori vor intra într-o etapă suplimentară de reanalizare și, dacă diferențele se mențin, vor fi transmise automat către alți doi profesori pentru reevaluare. Ministerul propune și modificarea calendarului examenelor, astfel încât probele să se desfășoare mai devreme în timpul verii.

Elevă la examen - simulare evaluarea nationala - subiecte FOTO Inquam / George Călin

Diferențele mari între notele profesorilor vor declanșa o nouă verificare

Ministerul Educației a lansat în consultare publică proiectele privind organizarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a examenului național de Bacalaureat din 2027.

Una dintre principalele modificări vizează evaluarea lucrărilor scrise și introducerea unei etape suplimentare de verificare atunci când există diferențe importante între notele acordate de cei doi profesori evaluatori.

La Evaluarea Națională, pentru lucrările la limba și literatura română și limba și literatura maternă, dacă diferența dintre cele două note este mai mare de un punct, profesorii vor fi notificați automat pentru reanalizarea punctajelor.

La matematică, pragul propus este de 0,50 puncte.

Dacă diferența se menține după reanalizare, lucrarea va fi transmisă automat și aleatoriu către alți doi profesori pentru reevaluare.

Nota finală va fi stabilită pe baza celor patru note, după eliminarea celor două note extreme și calcularea mediei aritmetice a celor două note centrale, cu două zecimale, fără rotunjire.

Și lucrările de la Bacalaureat pot ajunge la alți doi evaluatori

Pentru Bacalaureat, mecanismul propus este similar.

Dacă platforma de evaluare digitalizată identifică o diferență mai mare de un punct între notele acordate de cei doi profesori la oricare dintre probele scrise, aceștia vor fi notificați pentru reanalizarea punctajelor.

Dacă diferența se menține, lucrarea va fi transmisă automat și aleatoriu către alți doi profesori evaluatori.

Și în acest caz, nota finală va fi calculată după eliminarea celor două note extreme și luarea în considerare a celor două note centrale.

Reguli noi și pentru contestații

Modificări sunt propuse și în etapa de soluționare a contestațiilor.

La Evaluarea Națională, dacă între nota obținută inițial și cea rezultată în urma contestației apare o diferență mai mare de un punct, evaluatorii vor fi notificați pentru reanalizarea lucrării.

Dacă diferența se menține, lucrarea va fi reevaluată de alți doi profesori decât cei care au evaluat-o anterior.

La Bacalaureat, pragul este redus de la 1,5 puncte la un punct. Dacă, după reanalizare, diferența dintre nota inițială și cea de la contestație rămâne mai mare de un punct, lucrarea va fi reevaluată de alți doi profesori.

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Aceștia vor avea acces și la punctajele acordate anterior lucrării.

Elevii vor putea vedea lucrările înainte de contestații

O altă prevedere menținută în proiectele de calendar este posibilitatea candidaților de a vizualiza lucrările scrise după afișarea rezultatelor inițiale și înainte de depunerea contestațiilor.

Vizualizarea lucrării nu va fi însă obligatorie pentru depunerea unei contestații.

Măsura este propusă pentru ca elevii să poată lua o decizie mai bine fundamentată cu privire la contestarea notei.

Când va avea loc Bacalaureatul 2027

Ministerul Educației propune ca probele de competențe ale examenului de Bacalaureat 2027 să se desfășoare în perioada 12-23 aprilie.

Probele scrise din prima sesiune sunt propuse pentru perioada 14-18 iunie 2027.

În această variantă de calendar, rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, ar urma să fie afișate pe 1 iulie 2027.

Evaluarea Națională 2027 se va desfășura în iunie

Pentru absolvenții clasei a VIII-a, Ministerul Educației propune ca probele Evaluării Naționale să fie susținute în perioada 22-25 iunie 2027.

Calendarul este propus mai devreme în raport cu perioadele foarte călduroase din timpul verii și ține cont de necesitatea reducerii impactului temperaturilor ridicate asupra candidaților.

Ministerul menționează și necesitatea ca absolvenții de liceu să își poată finaliza procedurile de admitere la facultate în timp util, precum și reducerea efortului pentru elevii și profesorii implicați simultan în mai multe activități și comisii de examen.

Vor fi stabilite și calendarele simulărilor

Proiectele aflate în consultare includ și calendarele propuse pentru simulările Evaluării Naționale și Bacalaureatului, pentru ca elevii, profesorii și școlile să aibă din timp un calendar al activităților.

Modificările nu sunt încă definitive. Documentele se află în consultare publică, iar forma finală urmează să fie stabilită după analizarea observațiilor primite și după ședința Comisiei de Dialog Social de la nivelul Ministerului Educației și Cercetării.

Forma finală va fi aprobată prin ordin de ministru. Proiectele pot fi consultate ⇒ aici (examenul național de Bacalaureat 2027), respectiv ⇒ aici (ENVIII 2027).   

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