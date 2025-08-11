search
Luni, 11 August 2025
Iranul își ascunde oamenii de știință nucleari: peste 30 au fost eliminați, iar ceilalți trăiesc sub protecție strictă

0
0
Publicat:

După o serie de asasinate atribuite Israelului, autoritățile iraniene au decis să retragă din viața publică o parte din specialiștii implicați în programul nuclear. Peste 30 de cercetători au fost eliminați în ultimii ani, iar cei rămași trăiesc acum în locații securizate, departe de universități și de activitatea științifică desfășurată anterior.

Atacuri israeliene în Teheran/FOTO:Arhiva
Atacuri israeliene în Teheran/FOTO:Arhiva

Potrivit unui oficial iranian citat de publicația britanică The Telegraph, majoritatea acestor oameni de știință au fost relocați în locuințe păzite din Teheran sau în orașe de pe țărmul nordic al Iranului. Măsura a fost luată după o nouă serie de atacuri desfășurate în iunie 2025, în care au fost ucise mai multe personalități din domeniul cercetării nucleare.

„Cei care predau în universități au fost înlocuiți cu cadre fără legături cu programul nuclear”, a explicat oficialul, sub protecția anonimatului.

O listă cu aproximativ 100 de nume ar fi fost întocmită de Israel, care îi consideră pe acești oameni de știință drept ținte legitime. Mai mult, unii analiști israelieni i-au numit „morți care umblă”, în ciuda măsurilor de protecție sporite care le-au fost oferite.

Un nou val de asasinate și execuții interne

Tensiunea a crescut și mai mult săptămâna aceasta, când Iranul l-a executat pe Roozbeh Vadi, cercetător într-un centru nuclear de importanță strategică. Autoritățile de la Teheran l-au acuzat că ar fi colaborat cu Israelul, transmițând informații care au dus la uciderea colegilor săi în timpul războiului de 12 zile din iunie.

Conform surselor israeliene, în ciuda acestor pierderi, infrastructura științifică a Iranului nu a fost complet desființată. Specialiștii rămași ar urma să preia proiectele în derulare, inclusiv pe cele din cadrul Organizației pentru Inovație și Cercetare în Apărare (SPND), structură cunoscută pentru implicarea în cercetarea armamentului nuclear.

Printre domeniile-cheie în care acești cercetători activează se numără proiectarea de focoase nucleare, fizica neutronilor și dezvoltarea de sisteme de livrare. Rapoartele serviciilor de informații israeliene sugerează că o parte dintre aceștia au lucrat la adaptarea rachetelor Shahab-3 pentru încărcături nucleare.

„Deși cei eliminați se ocupau în special de proiectarea focoaselor, cei rămași sunt la fel de importanți, pentru că stăpânesc tehnologia de livrare. Asta i-a transformat în ținte strategice în atacurile din iunie”, a declarat analistul Ronen Solomon.

Universitățile iraniene, sub tirul atacurilor

Israelul consideră că multe dintre cunoștințele tehnice care alimentează programul nuclear sunt concentrate în mediul universitar. În acest context, au fost atacate în iunie două instituții de învățământ superior din Teheran: Universitatea Shahid Beheshti și Universitatea Imam Hossein – ambele cu legături cunoscute cu cercetarea militară și nucleară.

Iranul neagă constant că ar dezvolta un program nuclear cu scopuri militare și susține că toate activitățile desfășurate se încadrează în reglementările Agenției Internaționale pentru Energie Atomică.

Totuși, presiunea internă crește. Asasinarea mai multor oameni de știință iranieni a stârnit reacții în rândul familiilor și al cercurilor academice. La o ceremonie de comemorare, fratele unui cercetător ucis a cerut public ieșirea Iranului din Tratatul de Neproliferare Nucleară și renunțarea la tabuul privind dezvoltarea unei arme nucleare.

„Iranul ar fi putut obține arma nucleară în doi ani, dacă ar fi vrut. Dar pentru că am mers pe calea pașnică, inamicul a eliminat, rând pe rând, oamenii noștri de știință”, a spus Seyed Alireza Sadighi Saber.

Fratele său, Mohammad Reza Sadighi Saber, a fost ucis în atacurile israeliene alături de soție și cei trei copii – printre care o fată de 8 ani. Tragedia a fost amplu relatată de presa iraniană și a alimentat vocile care cer schimbarea strategiei oficiale.

O infrastructură științifică grav afectată

Pe 13 iunie, atacurile israeliene au vizat și specialiști din domeniul radiofarmaceuticelor. Amir Hossein Faghi, unul dintre cei mai promițători cercetători în aplicații medicale ale energiei nucleare, a fost ucis în acea zi. El devenise cunoscut publicului larg după apariții la televiziunea națională în care explica utilizarea radioizotopilor în tratarea cancerului.

„Este o pierdere uriașă, comparabilă cu asasinarea lui Majid Shahriari în 2010”, a declarat un coleg.

Potrivit experților, atacurile din această vară au produs daune semnificative rețelei științifice și academice care susține programul nuclear iranian – o rețea construită în zeci de ani și care acum încearcă să se reconfigureze, sub protecție militară.

„În trecut, securitatea era asigurată de o singură unitate a Gărzilor Revoluționare. Acum, mai multe agenții coordonează protecția oamenilor de știință, pentru că nu mai există încredere deplină”, a mai declarat oficialul iranian pentru The Telegraph.

Unele persoane aflate sub protecție ar fi cerut chiar schimbarea gărzii personale, temându-se de infiltrați sau trădări.

