Nume importante în viitorul Consiliul Executiv pentru Gaza: Tony Blair, Marco Rubio, Steve Witkoff şi Jared Kushner

Un consiliu executiv pentru supraveghea noului guvern din Fâşia Gaza va fi format, printre alţii, din fostul ministru britanic Tony Blair, secretarul de stat american Marco Rubio, emisarul Casei Albe, Steve Witkoff şi Jared Kushner, ginerele preşedintelui american Donald Trump, au anunțat Statele Unite, potrivit EFE.

Din Consiliul Executiv pentru Gaza vor mai face parte și Marc Rowan, directorul Apollo Global Management, Roberto Gabriel, consilier al preşedintelui Trump şi Ajay Banga, preşedintele Băncii Mondiale, informează sâmbătă. 17 ianuarie, EFE, citată de Agerpres.

Fiecare membru al consiliului va prelua portofolii specifice, care privesc inclusiv „consolidarea capacităţii de guvernare, relaţiile regionale, reconstrucţia, atragerea de investiţii, asigurarea finanţării la scară largă şi mobilizarea de capital”, potrivit Casei Albe,

Înaltul Reprezentant pentru Gaza va fi fostul ministru bulgar de externe şi coordonator special al ONU pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu, Nicolai Mladenov.

Cine va prelua conducerea Forţei Internaţionale de Stabilizare

Jasper Jeffers, comandantul operaţiunilor speciale din cadrul armatei americane, va prelua conducerea Forţei Internaţionale de Stabilizare (ISF), contingentul ONU care trebuie să garanteze în viitor securitatea şi demilitarizarea Fâşiei Gaza, aşa cum este stipulat în planul de pace al preşedintelui Trump.

Anunţul privind componenţa Consiliului Executiv vine după ce Casa Albă a anunţat săptămâna aceasta faza a doua a planului de pace pentru Fâşia Gaza, care implică formarea unui guvern tehnocrat în enclava palestiniană şi dezarmarea Hamas.

Cei care vor face parte din această structură vor fi responsabile de implementarea planurilor Consiliului pentru Pace, o comisie prezidată de preşedintele Donald Trump care supraveghează execuţia planului.

Noul guvern din Fâşia Gaza, supravegheat de Consiliul Executiv

Consiliul Executiv va supraveghea, totodată, noul guvern din Fâşia Gaza, cunoscut sub denumirea de Comitetul Naţional pentru Administrarea Gazei, care va fi format din 15 membri şi va fi condus de inginerul Ali Shaaz.

Prima fază a planului de pace, care a început în octombrie, a presupus un armistiţiu, eliberarea tuturor ostaticilor şi intrarea ajutorului umanitar în enclavă, deşi de atunci sute de palestinieni au fost ucişi în atacurile israeliene.

A doua fază prevede formarea unui nou guvern în enclavă, care trebuie să fie compus din palestinieni care nu sunt membri ai Hamas.