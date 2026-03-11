Autostrada Moldovei avansează pe secțiunea Focșani-Bacău. Se asfaltează ultimii kilometri din lotul 2

Lucrările continuă în ritm susținut pe lotul 2 al secțiunii Focșani-Bacău din Autostrada Moldovei (A7), unde constructorul român UMB Spedition lucrează la asfaltarea ultimilor kilometri ai tronsonului care nu a fost încă deschis traficului.

Sursă video: Facebook/Cristian Pistol

Peste 350 de muncitori și mai mult de 100 de utilaje sunt mobilizate pe lotul 2 al secțiunii Focșani-Bacău a Autostrăzii Moldovei (A7), unde se desfășoară lucrări de asfaltare pe ultimii kilometri ai tronsonului dintre Adjud și Răcăciuni.

Autoritățile anunță că sectorul ar putea fi deschis circulației până la finalul lunii august 2026.

Potrivit directorului general al Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, pe sectorul Sascut-Berești, din județul Bacău, se desfășoară în prezent lucrări de așternere a stratului asfaltic de legătură.

„Continuă așternerea asfaltului pe ultimii km ai lotului 2 al secțiunii dintre Focșani și Bacău a A7 (Autostrada Moldovei)

Peste 40 de muncitori și aproximativ 20 de utilaje lucrează acum la așternerea stratului asfaltic de legătură pe sectorul Sascut-Berești (județul Bacău).

În total, pe toți cei 21,78 km ai lotului 2 al secțiunii Focșani-Bacău, care nu sunt încă deschiși circulației (sectorul dintre Adjud și Răcăciuni), constructorul român (UMB Spedition) este mobilizat cu peste 350 de oameni și mai mult de 100 de utilaje, care derulează și alte lucrări în paralel” a transmis Cristian Pistol, miercuri, 11 martie, într-o postare pe Facebook.

Pe șantier se desfășoară simultan mai multe lucrări, printre care:

* turnarea plăcii de supra-betonare pe podul de la km 69+256;

* amenajarea unei parcări de scurtă durată;

* realizarea Centrului de Întreținere și Control (CIC) la nodul rutier de la Adjud.

Potrivit reprezentanților CNAIR, stadiul fizic al lucrărilor pe ultimul sector dintre Adjud și Răcăciuni a depășit deja 90%.

„La ora actuală stadiul fizic al lucrărilor pe acest ultim sector dintre Adjud și Răcăciuni a depășit 90%, iar circulația va fi deschisă până la finalul lunii august (2026)”, a precizat Cristian Pistol.

Primii 17 kilometri ai acestui lot, între Domnești și Adjud, au fost deschiși circulației anul trecut.