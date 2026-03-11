NATO își reafirmă sprijinul pentru Chișinău. Mark Rutte laudă reziliența și reformele ambițioase ale Republicii Moldova

Republica Moldova continuă drumul european în pofida dificultăților, iar NATO este pregătită să sprijine reformele și consolidarea rezilienței statului, a declarat miercuri secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte, într-o conferință de presă comună la Bruxelles cu vicepremierul și ministrul de Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi.

Secretarul general al NATO a subliniat că relația dintre Alianță și Republica Moldova s-a dezvoltat constant în ultimele trei decenii și a apreciat eforturile Chișinăului de a continua reformele și de a sprijini Ucraina.

„În cei peste 30 de ani, am reuşit să avem o relaţie excelentă de colaborare, fapt care mă bucură mult. Admir faptul că, în pofida unor mari dificultăţi, în urma alegerilor parlamentare, Republica Moldova a reuşit să continue calea europeană. Acest lucru este foarte important”, a declarat Mark Rutte, potrivit Agerpres.

Oficialul NATO a remarcat și sprijinul oferit de Republica Moldova Ucrainei, în contextul războiului declanșat de Rusia.

„De asemenea, în timp ce gestionaţi toate aceste dificultăţi, aţi reuşit să sprijiniţi Ucraina şi oamenii acestei ţări, atât moral, cât şi în mod practic. Vă mulţumesc pentru asta. NATO este gata să continue conlucrarea noastră. Aveţi un parcurs ambiţios de reforme. Vrem să fim cât mai utili şi să vă ajutăm acolo unde este nevoie. Trebuie să ştiţi că aveţi mulţi prieteni aici”, a afirmat Rutte.

Mihai Popșoi: Rusia duce un război hibrid împotriva Republicii Moldova

La rândul său, vicepremierul Mihai Popșoi a atras atenția asupra provocărilor de securitate cu care se confruntă Republica Moldova în contextul războiului din Ucraina și al presiunilor venite din partea Rusiei.

„Actualul context geopolitic denotă provocări grave de securitate cu care se confruntă atât aliaţii NATO, cât şi partenerii din Est, ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei. Republica Moldova este ţara cea mai afectată, fiind în vecinătate cu Ucraina. Rusia duce un război hibrid împotriva statului nostru”, a declarat Popșoi.

Potrivit acestuia, capacitatea țării de a face față acestor presiuni este rezultatul rezilienței societății și al sprijinului primit din partea partenerilor occidentali.

„Capacitatea Republicii Moldova de a face faţă acestei avalanşe de ingerinţe este atât o dovadă a rezilienţei şi unităţii societăţii moldoveneşti, cât şi a solidarităţii şi sprijinului incredibil oferit de partenerii noştri din Europa şi din spaţiul nord-atlantic”, a spus oficialul.

Cooperare consolidată cu NATO

Șeful diplomației de la Chișinău a mulțumit NATO pentru cooperarea din ultimele decenii, subliniind că parteneriatul a contribuit la întărirea instituțiilor democratice și la creșterea rezilienței statului.

„Sub umbrela Parteneriatului pentru Pace, reformele democratice ale Moldovei sunt mai puternice, iar rezilienţa instituţională a crescut ca rezultat al acestei cooperări extraordinare pe care am avut-o cu NATO, de-a lungul anilor”, a afirmat Popșoi.

El a adăugat că Republica Moldova intenționează să își aprofundeze cooperarea cu Alianța, sprijinită de mandatul primit din partea cetățenilor.

„Acum, când Republica Moldova poate sta cu fruntea sus, în urma mai multor cicluri electorale în care am reuşit să facem faţă acestor ingerinţe, ne propunem să ne implicăm mai activ. Aceste acţiuni fiind consolidate de un mandat puternic din partea cetăţenilor noştri atât în ceea ce priveşte integrarea în Uniunea Europeană, cât şi aprofundarea cooperării cu Alianţa Nord-Atlantică”, a mai declarat ministrul moldovean.

Vizită la Bruxelles și întâlniri cu oficiali UE și NATO

Mihai Popșoi se află într-o vizită de lucru la Bruxelles, începută marți, unde are programate întâlniri cu oficiali ai Uniunii Europene și ai NATO. Discuțiile vizează consolidarea dialogului cu cele două organizații, cooperarea în domeniul securității, sprijinul pentru creșterea rezilienței și avansarea parcursului european al Republicii Moldova.

Agenda include și o întrevedere cu Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas. De asemenea, Popșoi participă, alături de comisarul european pentru extindere Marta Kos și de ministrul pentru Europa și afaceri externe al Albaniei, Ferit Hoxha, la sesiunea „Consolidarea Uniunii Europene prin extindere”, organizată în cadrul Conferinței anuale a ambasadorilor Uniunii Europene.

Totodată, oficialul moldovean ia parte la reuniunea Consiliului Nord-Atlantic în formatul „32 de aliați plus Republica Moldova”, unde sunt discutate evoluțiile din mediul de securitate și perspectivele cooperării bilaterale.