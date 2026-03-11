search
Miercuri, 11 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

O fotbalistă iraniană riscă să își piardă viața „de dorul familiei”. A renunțat la azilul în Australia și pleacă spre Teheran

0
0
Publicat:

Golnoosh Khosravi, jucătoare a echipei naționale de fotbal feminin a Iranului, a surprins comunitatea internațională prin decizia de a renunța în ultimul moment la oferta de azil în Australia și de a urca în avionul spre Kuala Lumpur, alegând să se întoarcă acasă.

Golnoosh Khosravi FOTO: Instagram
Golnoosh Khosravi FOTO: Instagram

Ministerul australian pentru Imigrație a transmis că decizia a fost motivată de „dorul de familie și de legăturile strânse pe care le are cu părinții și bunicul său”.

Tânăra de 25 de ani era printre jucătoarele despre care se credea că ar putea alege să rămână în Australia, după ce cinci dintre colegele sale au primit azil umanitar și au fost mutate într-un loc sigur de poliția australiană.

Golnoosh Khosravi FOTO: getty images
Golnoosh Khosravi FOTO: getty images

Pe pagina sa de Instagram, Khosravi își exprimă în mod constant afecțiunea față de familie, în special față de bunicul său, și compară viața de acasă cu presiunea de pe terenul de fotbal.

Rămân în mijlocul strigătului spectatorilor, dar inima mea tânjește după mirosul mâncării mamei și sunetul rugăciunii bunicului meu, care sunt mai puternice decât orice victorie sau înfrângere”, a transmis jucătoarea, potrivit dailymail.

Golnoosh Khosravi a devenit cea mai tânără jucătoare iraniană care a evoluat în străinătate, semnând un contract în Turcia la vârsta de 18 ani. Joacă fotbal de la 10 ani și este cunoscută pentru stilul său rapid și ofensiv.

În timpul pandemiei de COVID-19, a fost nevoită să stea în carantină în Turcia, departe de familie, ceea ce i-a accentuat dorul de casă.

Cinci dintre colegele lui Khosravi au cerut azil în Australia luni seara, după ce au părăsit hotelul Royal Pines de pe Gold Coast. 

Aceste jucătoare au refuzat să cânte imnul național al Iranului înaintea meciului cu Coreea de Sud, provocând critici puternice din partea oficialilor și mass-media de stat iraniană.

Îngrijorate că ar putea fi persecutate dacă se întorc acasă, femeile fugitive au primit azil din partea Guvernului Albanese și li s-a oferit protecție în locuințe sigure.

Ministrul imigrației, Tony Burke, a declarat că femeile „au fost mutate într-un loc sigur” de către poliția australiană. El a spus că celorlalte membre ale echipei li s-a comunicat că sunt binevenite să rămână în țară.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Scandal la audierea ministrului de Externe, Oana Țoiu. Derapaj xenofob în ședința comisiei parlamentare: „Vă pasă de români?”
digi24.ro
image
Ellie Goulding a devenit mamă pentru a doua oară. Momente inedite din perioada sarcinii | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Zi cu temperaturi de peste 10 grade Celsius în toată țara. Unde vor fi chiar 20 de grade. Prognoza ANM pentru Gândul
gandul.ro
image
(DOCUMENTE) Autoritățile române au clasificat la regim „secret” cererea administrației SUA pentru București. Cum votează Parlamentul, ce alte solicitări a mai primit de la Nicușor Dan
mediafax.ro
image
Bătălia pentru bomba nucleară. Comandourile israeliene și Delta Force, pe punctul de fi trimise în Iran. Experții: „Riscul e uriaș”
fanatik.ro
image
ULTIMA ORĂ: Nicușor Dan, după ședința CSAT: SUA vor să aducă în România „doar tehnică strict defensivă”. Decizia va fi luată de Parlament I VIDEO
libertatea.ro
image
Putin schimbă legea astfel încât să poată trimite armata în țările în care sunt arestați ruși
digi24.ro
image
„Ești om în toată firea, cum umblai fără carnet?”. Răspunsul surprinzător al fostului fotbalist încarcerat pentru condus repetat fără permis
gsp.ro
image
ADIO, SUA! Iran a făcut marele anunț, după 12 zile de război
digisport.ro
image
Locul din Iran pe care Garda Revoluționară îl păzește cel mai bine și pe care SUA vizează să îl captureze. Ce se află pe 'Insula Interzisă'
stiripesurse.ro
image
Un bărbat din SUA urmează să fie executat deși nu a ucis niciodată pe nimeni
antena3.ro
image
Filmul tragediei de la baza Borcea. Octavian a murit salvând un maidanez. Se căsătorise anul trecut
observatornews.ro
image
Vortex polar. Ninge 5 zile la rând în România, începând de săptămâna viitoare. Care sunt orașele afectate
cancan.ro
image
Ministerul Muncii contrazice guvernul: 3.000.000 pensionari iau ajutor la pensie până la 1.000 lei DOCUMENT
newsweek.ro
image
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
prosport.ro
image
Câte ore pe zi ai voie să muncești dacă ai două contracte la aceeași firmă. Ce prevede Codul Muncii
playtech.ro
image
Iran a anunțat că nu se va deplasa în SUA pentru Cupa Mondială 2026: „Acest guvern corupt ne-a asasinat liderul!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Alexandru Țiriac, mesaj fără precedent, după ce a revenit în România din cauza războiului
digisport.ro
image
Criza energetică provocată de războiul din Orientul Mijlociu, lecție dură pentru UE. Ursula von der Leyen recunoaște: Renunțarea la energia nucleară a fost o greșeală strategică
stiripesurse.ro
image
„Drum lin către stele, iubirea mea” Cătălin, un tânăr de 24 de ani din Suceava, s-a stins din viață după ce s-a izbit violent cu mașina de un stâlp. Era căsătorit și avea două fetițe
kanald.ro
image
Bugetul pe 2026 aduce bani în plus pentru unii pensionari. Cine poate primi până la 1.000 de lei, deși pensiile rămân înghețate
wowbiz.ro
image
El e pilotul care s-a înecat după ce a sărit într-un bazin cu apă ca să salveze un câine. Octavian avea doar 30 de ani și era căsătorit. Colegii sunt sfâșiați de durere!
romaniatv.net
image
Denunț la DNA privind modul în care ministrul Oana Țoiu a organizat repatrierea românilor din Dubai. Vizat este și cazul fiicei lui Ponta. Cine l-a depus
mediaflux.ro
image
„Ești om în toată firea, cum umblai fără carnet?”. Răspunsul surprinzător al fostului fotbalist încarcerat pentru condus repetat fără permis
gsp.ro
image
Daciana Sârbu vorbește deschis despre relația cu Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr: „Mi-am asumat mereu că voi fi judecată” VIDEO
actualitate.net
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
„Supa penicilină”, preparatul care îți întărește sistemul imunitar. Italienii o adoră!
click.ro
image
Zodia căreia i se deschid toate ușile la finalul acestei săptămâni. Are parte de noroc, iubire și succes
click.ro
image
Rețetă turcească de post. Cum se prepară delicioasele păstăi în ulei de măsline, simple și aromate
click.ro
FotoJet (63) jpg
Frumoasa brunetă a pozat GOALĂ. Dakota Johnson, senzațională și senzuală în cea mai recentă campanie Calvin Klein
okmagazine.ro
Supa gulas Sursa foto shutterstock 221586598 jpg
Atenție! Supa gulaș creează dependență după prima lingură
clickpentrufemei.ro
„Bivolițe la Pantelimon trecând apa”, pictură de Jean Neylies (© iMAGO Romaniae)
Aventurile neobișnuite ale unei bivolițe cu o stea în frunte, după cedarea Cadrilaterului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vacanță ca în filme pentru Corina Caragea. Țara care a lăsat‑o fără cuvinte: „Este de neimaginat”
image
„Supa penicilină”, preparatul care îți întărește sistemul imunitar. Italienii o adoră!

OK! Magazine

image
Regulile dure ale palatelor orientale sunt de neînțeles. Fiul Reginei Noor e ținut captiv din 2021!

Click! Pentru femei

image
A avut o revelație spirituală, înainte de-a rămâne gravidă la 44 de ani. Gwen Stefani și-a schimbat total viața!

Click! Sănătate

image
Ce este divorţul gri? Se observă la tot mai multe cupluri