O fotbalistă iraniană riscă să își piardă viața „de dorul familiei”. A renunțat la azilul în Australia și pleacă spre Teheran

Golnoosh Khosravi, jucătoare a echipei naționale de fotbal feminin a Iranului, a surprins comunitatea internațională prin decizia de a renunța în ultimul moment la oferta de azil în Australia și de a urca în avionul spre Kuala Lumpur, alegând să se întoarcă acasă.

Ministerul australian pentru Imigrație a transmis că decizia a fost motivată de „dorul de familie și de legăturile strânse pe care le are cu părinții și bunicul său”.

Tânăra de 25 de ani era printre jucătoarele despre care se credea că ar putea alege să rămână în Australia, după ce cinci dintre colegele sale au primit azil umanitar și au fost mutate într-un loc sigur de poliția australiană.

Pe pagina sa de Instagram, Khosravi își exprimă în mod constant afecțiunea față de familie, în special față de bunicul său, și compară viața de acasă cu presiunea de pe terenul de fotbal.

„Rămân în mijlocul strigătului spectatorilor, dar inima mea tânjește după mirosul mâncării mamei și sunetul rugăciunii bunicului meu, care sunt mai puternice decât orice victorie sau înfrângere”, a transmis jucătoarea, potrivit dailymail.

Golnoosh Khosravi a devenit cea mai tânără jucătoare iraniană care a evoluat în străinătate, semnând un contract în Turcia la vârsta de 18 ani. Joacă fotbal de la 10 ani și este cunoscută pentru stilul său rapid și ofensiv.

În timpul pandemiei de COVID-19, a fost nevoită să stea în carantină în Turcia, departe de familie, ceea ce i-a accentuat dorul de casă.

Cinci dintre colegele lui Khosravi au cerut azil în Australia luni seara, după ce au părăsit hotelul Royal Pines de pe Gold Coast.

Aceste jucătoare au refuzat să cânte imnul național al Iranului înaintea meciului cu Coreea de Sud, provocând critici puternice din partea oficialilor și mass-media de stat iraniană.

Îngrijorate că ar putea fi persecutate dacă se întorc acasă, femeile fugitive au primit azil din partea Guvernului Albanese și li s-a oferit protecție în locuințe sigure.

Ministrul imigrației, Tony Burke, a declarat că femeile „au fost mutate într-un loc sigur” de către poliția australiană. El a spus că celorlalte membre ale echipei li s-a comunicat că sunt binevenite să rămână în țară.