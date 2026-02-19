Video Gest revoltător pe un aeroport din Las Vegas: o femeie și-a abandonat câinele la ghișeu după ce i s-a refuzat îmbarcarea

O femeie a fost arestată pe 2 februarie pe aeroportul internațional Harry Reid din Las Vegas, după ce și-a abandonat câinele de doi ani la ghișeul unei companii aeriene, în momentul în care a aflat că nu poate urca la bord fără documentele necesare pentru animal.

Sursa video: X/ @Protect_Wldlife

Potrivit Departamentului de Poliție Metropolitană din Las Vegas, femeia a încercat să își înregistreze bagajele și să urce în avion împreună cu câinele ei, un goldendoodle energic. După ce i s-a explicat că nu poate călători cu animalul fără documentația specifică, aceasta a legat lesa câinelui de ghișeul companiei JetBlue și a plecat spre poarta de îmbarcare, deși nu primise un permis de îmbarcare, relatează New York Post.

În imaginile video făcute publice de poliție, câinele apare stând confuz lângă ghișeu, în timp ce femeia se îndepărtează fără să se uite înapoi. Angajații aeroportului au intervenit și i-au oferit animalului atenție și îngrijire, iar acesta s-a întins pe podea și a început să lingă brațul unui membru al personalului.

Confruntarea cu poliția la poarta de îmbarcare

Polițiștii au găsit-o pe femeie la poarta D1. Când a fost confruntată, aceasta a declarat, vizibil iritată: „O să-mi arunc bagajele jos pentru că sunt epuizată”. Unul dintre ofițeri i-a răspuns: „Nu, ce vom face este să te conducem înapoi acolo unde e câinele tău și să îți dăm o citație, pentru că ți-ai lăsat câinele la ghișeu”.

Femeia a încercat să se justifice, susținând că voia doar să își rezerve un alt zbor. „Așa că ai venit aici? Să îți rezervi un alt zbor? Și ți-ai lăsat câinele acolo?”, a întrebat-o ofițerul. Ea a afirmat ulterior că personalul aeroportului i-ar fi spus că este în regulă să lase câinele acolo, invocând faptul că animalul avea un dispozitiv de urmărire care ar fi permis returnarea sa.

Arestare și soarta câinelui

În timp ce era escortată înapoi prin zona de securitate, femeia a devenit agresivă și a opus rezistență, motiv pentru care a fost arestată și acuzată de abandon de animale și rezistență la arestare, potrivit poliției.

Câinele a fost preluat de organizația Retriever Rescue of Las Vegas, după ce a petrecut zece zile în custodia Serviciilor de Protecție a Animalelor. Conform poliției, citate de New York Post, proprietara nu a încercat să își recupereze animalul. Patrupedul a fost redenumit „Jet Blue”, în amintirea incidentului, și urmează să fie plasat într-un cămin iubitor, au anunțat autoritățile.