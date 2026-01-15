Gest înduioșător al unui paramedic: A salvat un cățel în ultima clipă acordându-i primul ajutor, în urma unui incendiu

Un cățel a fost salvat în ultima clipă, astăzi, după ce un incendiu a izbucnit într-o casă din localitatea Maieru, județul Bistrița-Năsăud. Animalul a fost găsit de pompieri în zona afectată de fum și flăcări și a fost evacuat de urgență. „În situații de urgență, animalele de companie sunt la fel de vulnerabile ca oamenii”, atrage atenție Inspectoratul pentru Situații de Urgență.

Un paramedic SMURD i-a acordat imediat primul ajutor, administrându-i oxigen. După câteva minute, cățelul a început să respire, semn că intervenția rapidă i-a salvat viața.

Ulterior, cățelul a fost preluat de un medic veterinar, care i-a acordat îngrijiri de specialitate.

Incendiul a izbucnit într-o bucătărie, iar datorită reacției prompte a echipajelor de intervenție, focul a fost lichidat rapid, pagubele materiale fiind limitate considerabil.

„În situații de urgență, animalele de companie sunt la fel de vulnerabile ca oamenii. Felicitări colegilor noștri pentru profesionalism, empatie și pentru faptul că nu lasă pe nimeni în urmă!”, a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.